Uber: Δέχεται μήνυση 45 εκατ. ευρώ από χωρισμένο σύζυγο

Σύμφωνα με δημοσίευμα της γαλλικής εφημερίδας Le Figaro, η Uber δέχτηκε μήνυση πολλών εκατομμυρίων από Γάλλο επιχειρηματία στην Côte d’Azur. Ο ίδιος κατηγορεί την εταιρεία ότι του κατέστρεψε τον γάμο.Το ερώτημα είναι, πώς μπορεί η Uber να καταστρέψει έναν γάμο;Σύμφωνα με τον ενάγων, ένα bug στην εφαρμογή της Uber επέτρεψε στη γυναίκα του να εντοπίσει την τοποθεσία του και αυτό με τη σειρά του είχε ως αποτέλεσμα να οδηγηθούν στο διαζύγιο. Μετά το γεγονός αυτό, ο χωρισμένος σύζυγος ζητά από την εταιρεία αποζημίωση ύψους 45 εκατομμυρίων ευρώ. Η έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας θα πραγματοποιηθεί τον επόμενο μήνα.Η Le Figaro δεν μας δίνει πληροφορίες για το πού μπορεί να πήγε ο επιχειρηματίας και οδήγησε την (πρώην πλέον) σύζυγο στο διαζύγιο. Ας μην σταθούμε όμως σε αυτό, αλλά στο πώς μπόρεσε να εντοπίσει την τοποθεσία του.Φαίνεται ότι ο άνδρας δανείστηκε το iPhone της συζύγου του και έκανε log in στο Uber app. Στη συνέχεια έκανε log out και επέστρεψε το κινητό στη σύζυγο. Ωστόσο, εκείνη μπορούσε να βλέπει ακόμη τα notifications που προορίζονταν για τον λογαριασμό του. Αυτό στη συνέχεια της επέτρεψε να δει την τοποθεσία του.Το σχόλιο της Uber σχετικά με το συμβάν ήταν ότι δεν κάνει κανένα σχόλιο για ιδιωτικές υποθέσεις και ειδικά αυτές που αφορούν σε ένα διαζύγιο.Η γαλλική εφημερίδα δοκίμασε να κάνει log in σε ένα άλλο iPhone σε λογαριασμό Uber. Πράγματι μετά το log out τα notifications συνέχισαν να έρχονται, αλλά δεν δόθηκε κάποια πληροφορία για την τοποθεσία. Το πρόβλημα φαίνεται να υπάρχει μόνο στο iOS app.