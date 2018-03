Η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ μειώνει τη νικοτίνη στα τσιγάρα

Οι καπνοβιομηχανίες θα υποχρεωθούν να περιορίσουν στο ένα τρίτο τουλάχιστον την περιεκτικότητα των τσιγάρων τους σε νικοτίνη, σύμφωνα με τα νέα δραστικά σχέδια της αρμόδιας εποπτικής Αρχής των ΗΠΑ, της Υπηρεσίας Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA). Εφόσον το σχέδιο προχωρήσει, αναμένεται να έχει αλυσιδωτές διεθνείς συνέπειες, καθώς και θετικές επιπτώσεις για τους καπνιστές.



Οι προτάσεις της FDA, σύμφωνα με την "Washington Post" και το "New Scientist", προβλέπουν ότι η ποσότητα της νικοτίνης στα περισσότερα τσιγάρα θα μειωθεί από περίπου 1,5 σε 0,3 έως 0,5 μιλιγκράμ ανά τσιγάρο.



Καθώς είναι η νικοτίνη αυτή που κυρίως κάνει το τσιγάρο εθιστικό, η μείωσή της -σύμφωνα με μία εκτίμηση που δημοσιεύθηκε στο αμερικανικό ιατρικό περιοδικό "New England Journal of Medicine"- θα έχει ως αποτέλεσμα περίπου πέντε εκατομμύρια καπνιστές να το κόψουν τον πρώτο χρόνο, οκτώ εκατομμύρια μέσα στην επόμενη πενταετία και 33 εκατομμύρια έως το 2100.



Όπως είναι αναμενόμενο, η προοπτική αυτή, που θα πλήξει τα κέρδη των εταιρειών, δεν τους ενθουσιάζει. Ενώ δεν λείπουν οι επικριτές που υποστηρίζουν ότι ένα τέτοιο μέτρο θα οδηγήσει στην εμφάνιση μιας μεγάλης μαύρης αγοράς για τσιγάρα με περισσότερη νικοτίνη.



Η ιδέα της μείωσης της νικοτίνης στα τσιγάρα κυκλοφορεί εδώ και αρκετά χρόνια. Μερικές μελέτες έχουν δείξει ότι αν η μείωση της νικοτίνης είναι μικρή, πρόκειται για δώρο άδωρο (αν όχι για δώρο μπούμερανγκ), επειδή οι καπνιστές τείνουν να παίρνουν πιο βαθιές ρουφηξιές.



Η FDA έκανε γνωστό ότι δεν θα προχωρήσει άμεσα στα σχέδια της, αλλά ότι θέτει το θέμα σε δημόσια διαβούλευση για να πάρει γνώμες. Για «το πρώτο βήμα σε μια πολυετή διαδικασία» έκανε λόγο εκπρόσωπος της καπνοβιομηχανίας Philip Morris, που δήλωσε ότι θα συνεργασθεί με την FDA, όπως και η άλλη μεγάλη εταιρεία καπνού, η RJ.Reynolds Tobacco.



«Εντυπωσιακή» χαρακτήρισε την πρωτοβουλία η αντικαπνιστική ακτιβιστική οργάνωση Tobacco-Free Kids (Παιδιά Χωρίς Καπνό) και κάλεσε την FDA να μην χρονοτριβήσει, αλλά να θέσει ένα γρήγορο χρονοδιάγραμμα αποφάσεων. Την κάλεσε επίσης αφενός να επεκτείνει το μέτρο της μειωμένης νικοτίνης και σε άλλα προϊόντα καπνού όπως τα πούρα και αφετέρου να επιβάλει την τοποθέτηση μεγάλων προειδοποιήσεων για την υγεία του καταναλωτή, που θα καλύπτουν το μισό πακέτο του τσιγάρου.



Η FDA δήλωσε ότι, μεταξύ άλλων, εξετάζει ποιο θα είναι το μέγιστο επιτρεπόμενο επίπεδο νικοτίνης ανά τσιγάρο, αν η νέα μειωμένη ποσότητα θα επιβληθεί αμέσως ή σταδιακά και κατά πόσο υπάρχει κίνδυνος οι καπνιστές απλώς να καπνίζουν περισσότερα τσιγάρα μειωμένης νικοτίνης στο μέλλον.