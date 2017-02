Η συμμετοχή της Bergmann Kord στις δράσεις της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για ό, τι αφορά στον Συνάνθρωπο!

Το Σάββατο 11 Φεβρουαρίου 2017, πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση “Love is in the hair”, στην Πλατεία Ταχυδρομείου Λάρισας, την οποία διοργάνωσε, με μεγάλη επιτυχία, η Περιφέρεια Θεσσαλίας, σε συνεργασία με τις Κλινικές Μαλλιών Bergmann Kord , την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία – παράρτημα Λάρισας και τον Σύλλογο Καρκινοπαθών Λάρισας.Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης εκδήλωσης, το Επιστημονικό Κέντρο Bergmann Kord της πόλης, μέλος του Ομίλου Ιατρικών Εταιρειών Kord Group, συμμετείχε, μέσω της Πρωτοβουλίας Εθελοντικής Προσφοράς Μαλλιών «HAIR for HELP», η οποία υποστηρίζεται από το σύνολο των Κλινικών του Ομίλου. Εκεί, σε κατάλληλα διαμορφωμένα «περίπτερα», εξειδικευμένοι Επιστημονικοί Εκπρόσωποι της Bergmann Kord , βρίσκονταν στη διάθεση όλων των παρευρισκομένων, με σκοπό να ενημερώσουν και να καθοδηγήσουν, σε ό,τι αφορά στη διαδικασία Δωρεάς Μαλλιών.Η Περιφέρεια Θεσσαλίας μέσω επιστολής, η οποία εστάλει από την Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης, παρότρυνε τους Διευθυντές Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων της ευρύτερης περιοχής, να ενημερώσουν μαθητές – γονείς και καθηγητές, σχετικά με τη δράση του «HAIR for HELP». Η συμμετοχή των παιδιών στον αγώνα για προσφορά στο Συνάνθρωπο, τον οποίο, μέσω της Προσφοράς μαλλιών, πρεσβεύει η Bergmann Kord , ήταν πραγματικά συγκινητική. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος να κόψουν και να χαρίσουν τα μαλλιά τους, σε εκείνους που τα έχουν ανάγκη, ήταν άμεση, ενώ οι καταγεγραμμένες συμμετοχές ξεπέρασαν τις προσδοκίες των διοργανωτών.Λόγω της ιδιαιτερότητας της εκδήλωσης, αλλά και του μεγάλου ενδιαφέροντος από την πλευρά των Δωρητών, η κοπή και προσφορά μαλλιών συνεχίστηκε και τις επόμενες ημέρες, στους χώρους του Επιστημονικού Κέντρου Bergmann Kord Λάρισας (Μαρίνου Αντύπα 2 & Κούμα, Τ.Κ. 412 22, Κεντρική Πλατεία Λάρισας, Τηλ.: 2410 66 00 90). Bergmann Kord , η πρώτη Κλινική Μαλλιών στην Ελλάδα, είναι ένα από τα πιο Εξειδικευμένα Κέντρα αποκατάστασης της Τριχόπτωσης, παγκοσμίως. Το «HAIR for HELP», αποτελεί την Αιχμή της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου, με πολυεπίπεδες δραστηριότητες. Η Κίνηση, ενθαρρύνει εθελοντές να προσφέρουν τα μαλλιά τους, προκειμένου να κατασκευαστούν περούκες παθήσεων οι οποίες στη συνέχεια παρέχονται, χωρίς οικονομική επιβάρυνση, σε άπορους Ογκολογικούς Ασθενείς και πάσχοντες από Αλωπεκία.Η Πρωτοβουλία «HAIR for HELP», στόχο έχει την αέναη προσφορά στους πάσχοντες Συνανθρώπους μας, καθώς και την αύξηση της συμμετοχής του κόσμου – και ιδιαιτέρως των παιδιών - σε αντίστοιχες κινήσεις Κοινωνικής Συνεισφοράς, δημιουργώντας μια νέα γενιά εθελοντών.Η συμμετοχή της Κλινικής, με την ενέργεια «HAIR for HELP», συμπλήρωσε ιδανικά την καθιερωμένη δράση Διάγνωσης και Ενημέρωσης, των εξειδικευμένων Ιατρών της Bergmann Kord . Το Ιατρικό Επιτελείο από τις 06/02 έως και τις 11/02/2017, διεξήγαγε, σε προγραμματισμένα ραντεβού, Εξατομικευμένες Δωρεάν Διαγνώσεις, Τριχολογικούς ελέγχους, ολοκληρωμένη Ενημέρωση και Προτάσεις Ειδικής Αγωγής κατά της Τριχόπτωσης, ολοκληρώνοντας το 6ήμερο με τα καλύτερα σχόλια, από τους κατοίκους της Λάρισας – και όχι μόνον.Για περισσότερες πληροφορίες στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Πρωτοβουλίας «HAIR for HELP», αλλά και της διαδικασίας Δωρεάς Μαλλιών, επισκεφθείτε τηνΛάρισας, Μαρίνου Αντύπα 2 & Κούμα, Τ.Κ. 412 22, Κεντρική Πλατεία Λάρισας,E-mail : info@kord.gr, περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα www.kord.gr ή σαρώστε με το κινητό σας τηλέφωνο τον διπλανό κώδικα QR και πλοηγηθείτε αυτόματα στη σελίδα.