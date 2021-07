Κολύμβηση: Ο Τυνήσιος Χαφναουί έκανε τη μεγάλη έκπληξη στα 400μ. ελεύθερο

Τεράστια έκπληξη έγινε στον τελικό των 400μ. ελεύθερο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Ο Τυνήσιος Αχμέντ Χαφναουί δικαίωσε τον χαρακτηρισμό του διαδόχου του Ουσάμα Μελούλι, που του έχουν δώσει οι συμπατριώτες του και κολυμπώντας από τη διαδρομή 8 πήρε το χρυσό μετάλλιο με 3:43.36.

Ο 19χρονος Χαφναουί νίκησε στα τελευταία μέτρα τον Αυστραλό Τζακ ΜακΛάφλιν, ο οποίος τερμάτισε σε 3:43.52 και αρκέστηκε στο ασημένιο μετάλλιο. Στο τρίτο σκαλί του βάθρου ανέβηκε ο Αμερικανός Κίεραν Σμιθ με 3:43.94, με τις ΗΠΑ πάντως να παραμένουν χωρίς χρυσό σε αυτό το αγώνισμα μετά τους Αγώνες του Λος Αντζελες, το 1984.

Ο Γερμανός Χένινγκ Μπένετ Μιλάιτνερ, που είχε σημειώσει τον καλύτερο χρόνο στους χθεσινούς (24/7) προκριματικούς, έμεινε τέταρτος, ενώ στην έβδομη θέση περιορίστηκε ο Αυστραλός Ελάιζα Γουίνινγκτον, που έχει την κορυφαία επίδοση στον κόσμο φέτος με 3:42.65.

Τα αποτελέσματα του τελικού στα 400μ. ελεύθερο ανδρών:

1. Αχμέντ Χαφναουί (Τυνησία) 3:43.36

2. Τζακ ΜακΛάφλιν (Αυστραλία) 3:43.52

3. Κίεραν Σμιθ (ΗΠΑ) 3:43.94

4. Χένινγκ Μπένετ Μιλάιτνερ (Γερμανία) 3:44.07

. Φέλιξ Άουμπεκ (Αυστρία) 3:44.07

6. Γκαμπριέλε Ντέτι (Ιταλία) 3:44.88

7. Ελάιζα Γουίνινγκτον (Αυστραλία) 3:45.20

8. Τζέικ Μίτσελ (ΗΠΑ) 3:45.39

A huge moment for #TUN!



Teenager Ahmed Hafnaoui takes surprise gold in the 400m men's freestyle final - their third ever in swimming.@fina1908 #Swimming pic.twitter.com/BMFuawyXC6