ΕΜΒΟΛΙΑ-FRANKENSTEIN:  ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΕΙΛΗ ΚΑΙ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ

ΔΙΕΦΘΑΡΜΕΝΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΔΗΘΕΝ «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ» ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΧΡΗΜΑΤΙΖΟΝΤΑΙ ΠΛΟΥΣΙΟΠΑΡΟΧΑ ΑΠΟ ΤΗΝ BIG PHARMA ΓΙΑ ΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝ ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ-FRANKENSTEIN ΤΗΣ… BIG PHARMA

Informed Consent Action Network - ICAN

https://www.icandecide.org/wp-content/uploads/2020/10/Conflicted-Members-on-DSMBs-for-COVID-19-Vaccines-Final.pdf

INFORMED CONSENT ACTION NETWORK - ICAN

1. ΤΑ ΔΙΕΦΘΑΡΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ DSMB ΣΤΙΣ ΗΠΑ

2. ΤΑ ΔΙΕΦΘΑΡΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ DSMB ΣΤΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ

ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΓΡΙΒΑΣ: Η ΑΝΑΓΚΗ ΜΙΑΣ ΝΕΑΣ ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗΣ

1. Το εμβόλιο-Frankenstein της Pfizer και ο κ. Μπουρλά

2. Η Δίκη των υποκτηνών-«γιατρών» - Νυρεμβέργη 1946-1948

Υ.Γ. Ένας εγκληματίας SS, πρόεδρος της Παγκ. Ιατρικής Εταιρείας (1992)

Επιλογή κειμένων-μετάφραση: Κλεάνθης Γρίβας

9-12-2020

Ποιος θα μας φυλάξει από τους φύλακες;

Juvenalis, Σάτιρες

(Ρωμαίος σατιρικός ποιητής, 1ος-2ος αι. μ.Χ.)



«Σύγκρουση Συμφερόντων: σύγκρουση μεταξύ των δημόσιων καθηκόντων και των ιδιωτικών συμφερόντων ενός δημοσίου υπαλλήλου, στο πλαίσιο της οποίας ο δημόσιος υπάλληλος έχει ιδιωτικά συμφέροντα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν με αθέμιτο τρόπο την άσκηση των επίσημων υποχρεώσεων και καθηκόντων του».

Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ)

Wikipedia

1. ΤΑ ΔΙΕΦΘΑΡΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ DSMB ΣΤΙΣ ΗΠΑ

Τα μέλη των «Συμβουλίων Παρακολούθησης Δεδομένων και Ασφάλειας» (Data and Safety Monitoring Board - DSMB) που επιβλέπουν τις κλινικές δοκιμές εμβολίων COVID-19 και ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ εάν είναι ΑΣΦΑΛΗ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ, ΥΠΟΤΙΘΕΤΑΙ ότι είναι ανεξάρτητα από τις φαρμακευτικές εταιρείες.

Όπως λέει ο βιοηθικολόγος Art Caplan, τα συμβούλια DSMB που αξιολογούν τις κλινικές δοκιμές εμβολίων COVID-19 «είναι οι βασικοί φύλακες της επιστήμης και της ασφάλειας και είναι εξίσου σημαντικοί, αν όχι πιο σημαντικοί από το FDA».

Τα εμβόλια-Frankenstein για την Covid αξιολογούνται από δύο ξεχωριστά συμβούλια ελέγχου DSMB:

• ένα με την ονομασία NIAID-DSMB που δημιουργήθηκε από το «Εθνικό Ινστιτούτο Αλλεργίας και Λοιμωδών Νοσημάτων» του Dr. Fauci, και «αξιολογεί» τις κλινικές δοκιμές για τα τρία πειραματικά εμβόλια που θα διατεθούν από τις εταιρείες AstraZeneca, Moderna και Johnson & Johnson, και

• ένα με την ονομασία Pfizer-DSMB που επιβλέπει και αξιολογεί τις κλινικές δοκιμές για το πειραματικό εμβόλιο της Pfizer.

• Τα μέλη αυτών των DSMB επιλέχθηκαν στα κρυφά. Συνέρχονται στα κρυφά. Οι ταυτότητές τους παραμένουν μυστικές. Αυτό το πέπλο της μυστικότητας διατηρείται μέχρι σήμερα με εξαίρεση δύο μελών.

• Η ταυτότητα του Dr. Richard Whitley, προέδρου του συμβουλίου NIAID-DSMB, αποκαλύφθηκε προφανώς κατά λάθος από το πανεπιστήμιό του σε μια ανακοίνωση που έχει αποσυρθεί από τον ιστότοπό του.

• Η ταυτότητα της Dr. Kathryn Edwards, μέλους του 5μελούς συμβουλίου Pfizer-DSMB, αποκαλύφθηκε προφανώς κατά λάθος σε ένα άρθρο του CBS.

• Η επιλογή των μελών αυτών των Συμβουλίων γίνεται παρά τις εξαιρετικά σοβαρές οικονομικές σχέσεις τους με φαρμακευτικές εταιρείες, που συνιστούν κατάφωρες «συγκρούσεις συμφερόντων».

Ο οργανισμός ICAN (Informed Consent Action Network) ερευνώντας αυτά τα «ανεξάρτητα» Συμβούλια Ελέγχου αποκάλυψε την ύπαρξη συγκλονιστικών συγκρούσεων συμφερόντων των μελών τους εξαιτίας των οικονομικών σχέσεών τους με τις φαρμακευτικές εταιρείες. Η έρευνα του ICAN αποκάλυψε ότι τόσο ο Dr. Richard Whitley όσο και η Dr. Kathryn Edwards, ήταν, κατά περίπτωση:

• Σύμβουλοι των εταιρειών (με αλφαβητική σειρά): Allergan – AstraZeneca – Bionet – Gilead Science – GlaxoSmithKline (GSK) – La Roche – Merck – Moderna – Novartis – Pfizer – Sanofi – Sequirus.

• Αμειβόμενοι ομιλητές (δηλαδή, διαφημιστές) των εταιρειών: Connaught – GlaxoSmithKline – Lederle-Praxis – Novartis – Wyeth-Lederle (η Wyeth έχει αγοραστεί από την Pfizer)

• Αποδέκτες εκατομμυρίων δολαρίων από αυτές τις εταιρείες. Και,

• Είναι καταχωρημένοι στις καταστάσεις των «δώρων» που δίνουν αυτές οι εταιρείες (εκατοντάδες ταξίδια σε εξωτικούς προορισμούς, γεύματα σε πολυτελή εστιατόρια κ.α.).

• Δηλαδή, υπηρετούσαν [και υπηρετούν] τις εταιρείες αυτές ως σύμβουλοι και «ομιλητές», έναντι σημαντικών προσωπικών οικονομικών ανταλλαγμάτων.

ΜΕΤΑ ΑΠ’ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ, ο οργανισμός ICAN (Informed Consent Action Network), μέσω των δικηγόρων του, υπέβαλε επίσημο αίτημα στον Alex Axar (υπουργό υγείας, τέως πρόεδρο της φαρμακευτικής εταιρείας Ely Lilly), τον Dr. Αnthony Fauci (διευθυντή του NIAID από το… 1984, αδιαλείπτως), τον Dr. Peter Marks (διευθυντή της CBER της Διεύθυνσης Τροφίμων και Φαρμάκων – FDA) και τον Dr. Scott Atlas (σύμβολο της ομάδας Task Force του Λευκού Οίκου για τον Κορωναίο), ζητώντας την απομάκρυνση των εν λόγω μελών από τα Συμβούλια Ελέγχου NIAID-DSMB και PFIZER-DSMB.

Η Διεύθυνση Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) απάντησε στην ICAN με μια γενικόλογη επιστολή από την οποία απουσιάζει κάθε αναφορά στις καταγγελλόμενες συγκλονιστικές «συγκρούσεις συμφερόντων», και σε κάθε πρόθεσή ότι θα πάρει μέτρα για να απαλλαγούν οι «Επιτροπές Ελέγχου» από άτομα που χρηματοδοτούνται από φαρμακευτικές εταιρείες, η απόφαση των οποίων καθορίζει και την απόφαση της FDA για παροχή άδειας να διατεθεί στο κοινό οποιοδήποτε εμβόλιο COVID-19.

Παρόλα αυτά, ο Dr. Fauci (διευθυντής του NIAD από το… 1984 και συνεργάτης του Gates), ο υπουργός υγείας Alex Azar (ένα άτομο από το «βαθύ κράτος» της Big Pharma, που τον Ιανουάριο 2012 διορίστηκε πρόεδρος της φαρμακευτικής εταιρείας Eli Lilly και τον Νοέμβριο 2017 υπουργός υγείας του Trump) και άλλοι αξιωματούχοι της δημόσιας υγείας διαβεβαιώνουν συνεχώς τους Αμερικανούς ότι «τα μέλη του DSMB είναι ανεξάρτητα από τις φαρμακευτικές εταιρείες».(!!!)

Ο Dr. Fauci ψεύδεται ασύστολα όταν δηλώνει κατηγορηματικά ότι: «[Ο] κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι ένας ανεξάρτητος φορέας, το Συμβούλιο Παρακολούθησης Δεδομένων και Ασφάλειας (DSMB) δεν έχει επαφές με κανέναν, ούτε με τον πρόεδρο, ούτε με τις εταιρείες εμβολίων, ούτε με τη FDA, ούτε με εμένα».

O Dr. Fauci, εάν ήθελε να συγκροτήσει ένα «ανεξάρτητο» Συμβούλιο Ελέγχου DSMB, θα μπορούσε να επιλέξει από ένα πλήθος γνήσιων επιστημόνων, οι οποίοι δεν μισθώνονται από τις φαρμακευτικές εταιρείες ως σύμβουλοί τους, δεν συγκαταλέγονται στις καταστάσεις των επ’ αμοιβή ομιλητών τους και δεν καταχωρούνται στις καταστάσεις των «δώρων» που παρέχονται απ’ αυτές (εξωτικά ταξίδια, γεύματα σε πολυτελή εστιατόρια, κ.α.). Αντί γι’ αυτό, ο A. Fauci επέλεξε τον Dr. Whitely ως επικεφαλής του Συμβουλίου NIDA-DSMB, εξευτελίζοντας τον όρο «ανεξάρτητος» και θέτοντας σε αμφισβήτηση την κρίση και την αντικειμενικότητά του.

Μόνο όσοι έχουν ίδιον συμφέρον, μπορούν να χαρακτηρίζουν ως «ανεξάρτητους» τους Dr. Whitley και Dr. Edwards.

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ICAN, μέσω των δικηγόρων του, με επικεφαλής τον Aaron Siri, απηύθυνε μια επιστολή στον Υπουργό Υγείας, τον Διευθυντή του NIAID, τον Διευθυντή του CBER της FDA, και τον επικεφαλής της «Ομάδας Εργασίας για τον Coronavirus» του Λευκού Οίκου, στην οποία:

• Περιγράφονται λεπτομερώς οι σχέσεις συμφερόντων που έχουν ο Dr. Whitley και η Dr. Edwards με φαρμακευτικές εταιρείες.

• Καταχωρείται η ατέλειωτη σειρά των ψεμάτων που είπε ο Δρ. Fauci και άλλοι αξιωματούχοι δημόσιας υγείας σχετικά με την υποτιθέμενη ανεξαρτησία των DSMB. Και

• Ζητείται να «απομακρυνθούν όλα τα μέλη του NIAID-DSMB που υπήρξαν σύμβουλοι φαρμακευτικών εταιρειών, ή υπήρξαν επ’ αμοιβή ομιλητές τους ή είχαν δεχθεί «δώρα» (γεύματα ή ταξίδια) από οποιαδήποτε φαρμακευτική εταιρεία, συμπεριλαμβανομένου του Dr. Richard Whitley προέδρου του NIAID DSMB.

Ο Dr. Peter Marks, διευθυντής του «Κέντρου Αξιολόγησης και Έρευνας των Biologics» [Εμβολίων] της FDA, απάντησε με μια γενικόλογη επιστολή στην οποία δεν γίνεται καμιά αναφορά στις καταγγελλόμενες συγκρούσεις συμφερόντων από την ICAN (παραδεχόμενος την ύπαρξή τους), και δεν παρέχεται οποιαδήποτε διαβεβαίωση ότι η FDA θα αντικαταστήσει τα εν λόγω μέλη της NIAID-DSMB με άλλα πραγματικά ανεξάρτητα από φαρμακευτικές εταιρείες. Αυτή η απάντηση θα πρέπει να προκαλεί ρίγη σε καθέναν που ενδιαφέρεται για τη διαδικασία με την οποία αξιολογείται η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα οποιουδήποτε εμβολίου COVID-19.

2. ΤΑ ΔΙΕΦΘΑΡΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ DSMB ΣΤΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Το εμβόλιο-Frankenstein Covishield της AstraZeneca χαιρετίστηκε ως φθηνότερο, ευκολότερο στην αποθήκευση και γρηγορότερο στην διανομή σε σύγκριση με τα εμβόλια που αναπτύχθηκαν από την Pfizer και τη Moderna. (Βλ. και CNN)

H AstraZeneca και η «Ομάδα της Οξφόρδης» (Oxford Group) σχεδιάζουν να παρασκευάσουν πάνω από 1 δισεκατομμύριο δόσεις του εμβολίου-Frankenstein Covishield που προορίζονται για το απέραντο πειραματικό εργαστήριο των πληθυσμών των φτωχών χωρών. Η Ευρώπη θα πάρει 400 εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου. Οι ΗΠΑ και η GAVI θα πάρουν 700 εκατομμύρια δόσεις. Και η Ινδία 1 δισεκατομμύριο δόσεις.

Η GAVI (Συμμαχία Εμβολίων) είναι μια παγκόσμια εταιρική σχέση δημόσιου και ιδιωτικού στον τομέα της υγείας με στόχο την αύξηση της πρόσβασης στον εμβολιασμό στις φτωχές χώρες. Το σχέδιο της εταιρείας βασίζεται κυρίως στις διασυνδέσεις της με το Ίδρυμα Gates.

Ο Dr. Andrew Pollard, διευθυντής του «Ομάδας Εμβολίων» της Οξφόρδης που παράγει το εμβόλιο της συνεργασίας Oxford και AstraZeneca, συνδέεται στενά με το Ίδρυμα Gates. Ο εργοδότης του Dr. Pollard, το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, πήρε 11 εκατομμύρια δολάρια για έρευνα και ανάπτυξη εμβολίων από το ίδρυμα Gates τα τελευταία τρία χρόνια, και 208 εκατομμύρια δολάρια σε επιχορηγήσεις κατά την τελευταία δεκαετία.

Το 2016, το Ίδρυμα Gates έδωσε 36 εκατομμύρια δολάρια για έρευνα και ανάπτυξη εμβολίων σε μια ομάδα ερευνητών, με επικεφαλής τον Pollard. Και, επιπλέον, χρηματοδοτεί το ιδιωτικό εργαστήριο του Pollard.

Και το κερασάκι στην τούρτα: Ο Dr. Andrew Pollard, πολυπράγμων και πολυχρηματοδούμενος από τον Gates και την Big Pharma είναι επίσης και πρόεδρος της βρετανικής επιτροπής εμβολιασμού και ανοσοποίησης, οποία καθορίζει την κυβερνητική πολιτική για τον εμβολιασμό και τα εμβόλια, και μέλος της Εθνικής «Επιστημονικής» Συμβουλευτικής Επιτροπής για τα Πρότυπα και τον Έλεγχο των Εμβολίων, η οποία καθορίζει τις αποφάσεις της Ρυθμιστικής Υπηρεσίας Φαρμάκων και Προϊόντων Υγείας.

Όπως η επισημαίνει η Mary Holland, καθηγήτρια της νομικής σχολής του πανεπιστημίου της πόλης της Νέας Υόρκης και γενική σύμβουλος του οργανισμού Children’s Health Defense (CHD) που προεδρεύεται από τον Robert F. Kennedy, Jr.:

«Οι δεσμοί του Dr. Pollard με την Ομάδα της Οξφόρδη, την AstraZeneca, το Ίδρυμα Gates και την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου καθιστούν σαφές τι σημαίνουν στην πράξη οι συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα».

3. ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΓΡΙΒΑΣ: Η ΑΝΑΓΚΗ ΜΙΑΣ ΝΕΑΣ ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗΣ

1. Το εμβόλιο-Frankenstein της Pfizer

(Αλμπερτ Μπουρλά: Πλουσιότερος κατά $ 5,6 εκατ. εν ριπή οφθαλμού)

Ο κ. Αλμπερτ Μπουρλά, ο Έλληνας διευθύνων σύμβουλος (CEO) της Pfizer, προφανώς δεν διδάχθηκε τίποτα από την ανείπωτη τραγωδία των ομοθρήσκων του στη διάρκεια του ναζιστικού καθεστώτος, που μέσω της ανατριχιαστικής επιχείρησης της εξόντωσης 6 εκατομμυρίων Εβραίων στην ανατολική και δυτική Ευρώπη, του Ολοκαυτώματος, απέδειξε ότι η βαρβαρότητα του ανθρώπου δεν έχει όρια.

Ανάμεσα σ’ αυτούς, πολλές χιλιάδες χρησιμοποιήθηκαν –και δολοφονήθηκαν– ως ανθρώπινα πειραματόζωα σε ασύλληπτης φρίκης ιατρικά πειράματα, έναν μικρό μέρος των οποίων καταγράφηκε στα πρακτικά της Δίκης των Γιατρών, μιας από τις 12 δίκες που διεξήχθησαν στη Νυρεμβέργη (1946-1949) μετά την «μητέρα όλων των δικών» (1945-1946).

Σήμερα, το πείραμα της συμμόρφωσης (βασικός στόχος των στρατοπέδων συγκέντρωσης και θανάτου) δεν εφαρμόζεται σε 6 εκατομμύρια θυμάτων προς όφελος μιας εγκληματικής συμμορίας με σήμα κατατεθέν μια Σβάστικα αλλά σε μια αδιανόητη παγκόσμια κλίμακα, 7,8 δισεκατομμυρίων ανθρώπων, προς όφελος της αριθμητικά ασήμαντης εγκληματικής συμμορίας των «ιδιοκτητών» του πλανήτη, με σήμα κατατεθέν μια σύριγγα.

Ο κ. Αλμπερτ Μπουρλά, διευθύνων σύμβουλος της Pfizer, ίσως θα μπορούσε να συνειδητοποιήσει τί σήμαινε για τους ομόθρησκούς του ο πειραματισμός σε ανθρώπινα όντα εάν (εγκαταλείποντας προς στιγμή την ενασχόλησή του με τους χρηματιστηριακούς δείκτες του ύψους των κερδών του και με τη διαχείριση των δεδομένων που χαρακτηρίζουν τα πεπραγμένα της εταιρείας του), εάν αφιέρωνε λίγο χρόνο στη μελέτη των επίσημων πρακτικών της Δίκης των Γιατρών στη Νυρεμβέργη στην οποία δικάστηκαν (δυστυχώς μόνο) 23 άτομα από τα οποία οι 19 ήταν γιατροί, ένας ασημαντότατος αριθμός από την συντριπτική πλειοψηφία της ιατρικής συντεχνίας που προσχώρησε ενθουσιωδώς στον ναζισμό μετά το 1933.

Όμως, η ενασχόληση του κ. Αλμπερτ Μπουρλά με τους χρηματιστηριακούς δείκτες παράγει κέρδη: πουλώντας 13.000 μετοχές της εταιρείας του τη Δευτέρα 9/12/2020 αμέσως μετά την ανακοίνωση για το «εμβόλιό» της για τον κορωνοϊό, έγινε εν ριπή οφθαλμού πλουσιότερος «μόνο» κατά 5,6 εκατομμύρια δολάρια, και η κ. Σάλι Σάσμαν, εκτελεστική αντιπρόεδρος της Pfizer, ακολούθησε το παράδειγμά του και «ξεφορτώθηκε» μετοχές αξίας 1,8 εκατ. δολαρίων. Ενώ, η ενασχόληση με τις πιο μαύρες σελίδες της ιατρικής συντεχνίας ενδέχεται να δημιουργεί «ενοχλητικά» συνειδησιακά προβλήματα από τα οποία δεν σε απαλλάσσει το μέγεθος του πλούτου σου.

Βλ. Euro3day, 11 Νοεμβρίου 2020 -

https://www.euro2day.gr/news/world/article/2051132/almpert-mpoyrla-to-emvolio-ton-ekane-56-ekat-ploys.html?fbclid=IwAR2op6Eobdl1gEK1RK2iyTlwUXLGdrJI0EZRVlGyWr6fycQS6nkCYBS2eO8

2. Η Δίκη των τεράτων-γιατρών (Νυρεμβέργη 1946-1948)

Στη Δίκη των «Γιατρών» στη Νυρεμβέργη (1946-1948) δικάστηκαν (δυστυχώς μόνο) 23 υποκτήνη από τα οποία 20 ήταν «γιατροί», μέλη του ναζιστικού κόμματος και των SS και αξιωματούχοι του ιατρικού συστήματος του τρίτου Ράιχ, μια σταγόνα στον ωκεανό της γερμανικής ιατρικής συντεχνίας που, στην συντριπτική της πλειοψηφία, προσχώρησε ενθουσιωδώς στον ναζισμό μετά το 1933.

ΕΠΤΑ καταδικάστηκαν σε θάνατο με απαγχονισμό (και απαγχονίστηκαν στις 2 Ιουνίου 1948 στη φυλακή Landsberg στη Βαυαρία): Viktor Brack, Karl Brandt, Rudolf Brandt, Karl Gebhardt, Waldemar Hoven, Joachim Mrugowsky, Wolfram Sievers.

ΠΕΝΤΕ καταδικάστηκαν σε ισόβια δεσμά (οι ποινές μειώθηκαν σε 15 χρόνια μετά από έφεση): Fritz Fischer, Karl Genzken, Siegfried Handloser, Oskar Schroeder, Gerhard Rose.

ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ καταδικάστηκαν σε ποινές κάθειρξης (10 έως 20 ετών που μειώθηκαν μετά από έφεση): Herman Brecker-Freyseng, Herta Oberheuser, Wilhelm Beiglboeck, Helmut Poppendick.

Όλοι οι καταδικασθέντες σε ποινές φυλάκισης αποφυλακίστηκαν σύντομα και αποκαταστάθηκαν ατομικά, κοινωνικά και επαγγελματικά από τη «μεγάθυμη» και συνένοχη γερμανική ιατρική συντεχνία.

Τα επίσημα πρακτικά των δικών: Trials of War Criminals before the Nuremberg Military Tribunals under Control Council Law No. 10. Nuremberg, October 1946–April 1949. Washington, D.C.: U.S. G.P.O, 1949–1953. [Testimony excerpts come from National Archives Record Group 238, M887].

Κάποτε θα πρέπει να στηθεί μια «νέα Νυρεμβέργη» για τους σημερινούς ομότεχνους των τεράτων που κάθισαν στο εδώλιο κατά τη Δίκη των «Γιατρών» στη Νυρεμβέργη το 1946-1948.

Κλεάνθης Γρίβας

ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ: Το 1992, η εγκληματική ηγεσία της ιατρικής συντεχνίας εξέλεξε ως πρόεδρο της Παγκόσμιας Ιατρικής Εταιρείας (WMD) τον Hans Joachim Sewering, έναν γιατρό-μαζικό φονιά, με ψήφους 53 υπέρ, 9 κατά και 9 αποχές. Ας σημειωθεί ότι η WMA τυπικά ιδρύθηκε το 1947 σε μια προσπάθεια να αποστασιοποιηθεί το ιατρικό επάγγελμα από τα ναζιστικά ιατρικά εγκλήματα. Ο κατά συρροή δολοφόνος Sewering ήταν πρώην αξιωματικός των SS και μέλος του ναζιστικού κόμματος, που υπέγραψε τη μεταφορά και τη δολοφονία περισσότερων από 900 παιδιών με αναπηρίες, στο κέντρο εξόντωσης Eglfing-Haar.

Το 2010, ο 94χρονος Hans Joachim Sewering αναχώρησε για την κόλαση, συνοδευόμενος από τους εγκωμιαστικούς επικήδειους του Γερμανικού Ιατρικού Συλλόγου (BAK/GMA), με την παράλειψη οποιαδήποτε αναφοράς στα ναζιστικά εγκλήματά του.