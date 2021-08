Κλεάνθης Γρίβας

1. ΘΑ ΣΥΝΔΕΘΟΥΝ ΤΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΟΙΚΟΜΟΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΑΣ

2. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ «ΑΠΛΩΣ» ΕΝΑ «ΔΙΒΑΤΗΡΙΟ ΕΜΒΟΛΙΟΥ»

3. ΤΟ «ΠΟΡΤΟΦΟΛΙ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ» ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ

4. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΜΑΣ

5. ΞΕΧΑΣΤΕ ΤΟ «ΑΠΟΡΡΗΤΟ» - ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΕΤΕ ΚΑΝΕΝΑ

6. ΒΑΔΙΖΟΥΜΕ ΠΡΟΣ ΚΑΠΟΥ, ΟΠΟΥ ΛΙΓΟΙ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΠΑΝΕ

7. ΤΑ CDC ΠΑΡΑΠΛΑΝΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

8. ΤΑ “ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ“ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΜΟΝΟ ΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ, ΟΧΙ ΤΗΝ ΑΝΟΣΙΑ.

9. ΤΑ «ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ ΕΜΒΟΛΙΩΝ» ΑΛΛΟΙΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΑΣ

10. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΡΡΙΦΘΟΥΝ ΤΑ «ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ ΕΜΒΟΛΙΩΝ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

• Το Ιλινόις ξεκίνησε το Vax Verify, μια διαδικτυακή πύλη επαλήθευσης του «εμβολιασμού» των κατοίκων για την COVID. Καθένας άνω των 18 ετών μπορεί να χρησιμοποιήσει την πύλη για να ελέγξει και να κατεβάσει τα αρχεία καταγραφής του για εκδηλώσεις και επιχειρήσεις που το απαιτούν

• Η επαλήθευση της ταυτότητας στην πύλη Vax Verify πραγματοποιείται με τη χρήση μίας εφάπαξ διαδικασίας επιβεβαίωσης μέσω της εταιρείας Experian-μια διαδικασία που υποδηλώνει ότι το «διαβατήριο εμβολίου» θα συνδεθεί με οικονομικές πληροφορίες στο μέλλον

• Στα τέλη Ιουλίου 2021, η Group Thales ανακοίνωσε ένα ψηφιακό «βιομετρικό πορτοφόλι ταυτότητας», σχεδιασμένο για να σας βοηθήσει να «έχετε πρόσβαση σε κρατικές υπηρεσίες από οπουδήποτε». Η Group Thales παραδέχεται ότι «τα διαβατήρια εμβολιασμού θα λειτουργήσουν ως πρόδρομος για την κυκλοφορία ψηφιακών αναγνωριστικών για κινητά». Group Thales, 29/07/2021

• Το σχέδιο είναι να συλλεγούν και να διασυνδεθούν όσο το δυνατόν περισσότερες προσωπικές πληροφορίες και δεν υπάρχει λόγος να πιστεύουμε ότι αυτά τα δεδομένα δεν θα χρησιμοποιηθούν για έλεγχο, κοινωνική μηχανική και κέρδη. Αυτό κάνουν το Google, το Facebook και άλλες πλατφόρμες εδώ και χρόνια

• Το Great Reset σας συνδέει με το νέο του σύστημα κοινωνικού ελέγχου μέσω ενός ηλεκτρονικού αναγνωριστικού που συνδέεται με τον τραπεζικό σας λογαριασμό, τα ιατρικά αρχεία σας και το ασφαλιστικό σας σύστημα. Έτσι ώστε στη συνέχεια να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ελέγχεται κάθε πτυχή της ζωής σας.

Στις 11 Αυγούστου 2021, το NBC του Chicago ανέφερε την έναρξη της λειτουργίας της Vax Verify, μιας ηλεκτρονικής πύλης ελέγχου για τους κατοίκους του Ιλινόις, την οποία κάθε άτομο άνω των 18 ετών μπορεί να χρησιμοποιήσει για να ελέγξει και να κατεβάσει τα αρχεία καταγραφής του και τις εκδηλώσει και τις επιχειρήσεις που απαιτούν μια τέτοια πιστοποίηση. Ο διευθυντής του Τμήματος Δημόσιας Υγείας του Ιλλινόις, Δρ. Νγκόζι Έζικε (Ngozi Ezike), δήλωσε:

«Καθώς όλο και περισσότερες επιχειρήσεις, εκδηλώσεις, οργανισμοί και άλλοι, απαιτούν απόδειξη εμβολιασμού, οι κάτοικοι του Ιλινόις θα μπορούν να επιβεβαιώσουν χρησιμοποιώντας το Vax Verify ότι έχουν εμβολιαστεί για τον COVID-19. Με την σημερινή αύξηση των κρουσμάτων, όλο και περισσότεροι άνθρωποι αποφασίζουν να εμβολιαστούν για τον COVID-19 και αυτό το νέο εργαλείο θα τους βοηθήσει να επιβεβαιώσουν ότι εμβολιάστηκαν όπου χρειάζεται».

1. ΘΑ ΣΥΝΔΕΘΟΥΝ ΤΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΟΙΚΟΜΟΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΑΣ

Η επαλήθευση ταυτότητας στην πύλη Vax Verify πραγματοποιείται με τη χρήση μιάς εφάπαξ «διαδικασίας επαλήθευσης» μέσω της εταιρείας Experian - μια απόφαση που υποδηλώνει ότι το ιατρικό ιστορικό και η οικονομική σας κατάσταση ενδέχεται να διασυνδεθούν στο μέλλον.

Αυτό αποτελεί επικίνδυνη εξέλιξη, δεδομένου ότι ακούμε ήδη εκκλήσεις για τον αποκλεισμό των μη-εμβολιασμένων από την κοινωνία με οποιονδήποτε τρόπο. Για παράδειγμα, πολιτικοί, κυβερνητικοί αξιωματούχοι, υγειονομικές αρχές, προσωπικότητες των μέσων ενημέρωσης και απλοί άνθρωποι έχουν προτείνει να καταστεί η ζωή αβάσιμη για τους μη-εμβολιασμένους με μέτρα όπως:

- Απαίτηση να κάνουν τεστ καθημερινά με δικά τους έξοδα

- Χρέωση αμοιβών καραντίνας που δεν τους επιστρέφεται

- Άρνηση ιατρικής περίθαλψης σε νοσοκομεία και ιδιωτικά ιατρεία

- Ακύρωση της ιδιωτικής ασφάλισης ή αύξηση των ασφαλίστρων τους

- Αποκλεισμός από μπαρ, εστιατόρια, γυμναστήρια και ξενοδοχεία

- Αποκλεισμός από μέσα μαζικής μεταφοράς και ταξιδιών με αεροπλάνα

- Απαγόρευση να αγοράζουν τρόφιμα σε σούπερ-μάρκετ

- Καθήλωση των αμοιβών τους (εάν τους επιτρέπεται να εργάζονται)

- Άρνηση πρόσβασης σε δάνεια

- Παρακράτηση κρατικής βοήθειας

- Παρακράτηση ομοσπονδιακών παροχών (Κοινωνική Ασφάλιση, επιδόματα VA, επιδότηση στέγασης και συντάξεις)

- Αναστολή της άδειας οδήγησης

- Αναστολή της άδειας κατοχής όπλου

Με τον τρόπο που εξελίσσονται τα πράγματα, είναι εύκολο να φανταστούμε ένα κοντινό μέλλον στο οποίο δεν θα επιτρέπεται στους μη-εμβολιασμένους να εργάζονται, να εκπαιδεύονται, να ταξιδεύουν ή ακόμη και να έχουν πρόσβαση σε βασικές οικονομικές υπηρεσίες. Λαμβάνοντας υπόψη την φημολογία και την ρητορική που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή, φαίνεται ότι το σχέδιο είναι να καταστραφεί η ζωή οποιουδήποτε αρνείται να συναινέσει και να πάρει μέρος σ’ αυτό το μαζικό ιατρικό πείραμα.

Οι πιέσεις για τον εξαναγκασμός των ανθρώπων να συμμετέχουν «εθελοντικά» σε ιατρικά πειράματα απαγορεύονται αυστηρά τόσο από τους εθνικούς όσο και από τους διεθνείς νόμους για την βιοηθική. Βλέπε:

Αλλά, αυτό συμβαίνει τώρα σε πρωτοφανή κλίμακα, με την πλήρη υποστήριξη της αμερικανικής κυβέρνησης και των κυβερνήσεων άλλων χωρών.

2. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ «ΑΠΛΩΣ» ΕΝΑ «ΔΙΒΑΤΗΡΙΟ ΕΜΒΟΛΙΟΥ»

Για χρόνια, η Naomi Wolf, συγγραφέας του βιβλίου "The End of America: Letter of Warning to a Young Patriot", προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται στο δρόμο προς την τυραννία. Στο βιβλίο, παρουσιάζει 10 βήματα προς την τυραννία που ακολούθησαν σχεδόν όλοι οι επίδοξοι τύραννοι, είτε της δεξιάς είτε της αριστεράς, στην Ιταλία τη δεκαετία του '20, τη Γερμανία τη δεκαετία του '30, την Ανατολική Γερμανία τη δεκαετία του '50, τη Χιλή τη δεκαετία του '70, την Κίνα τη δεκαετία του '80 και παγκοσμίως τώρα.

Τα 10 βήματα προς την τυραννία ξεκινούν με την επίκληση μιας τρομακτικής απειλής, εσωτερικής ή/και εξωτερικής. Η απειλή μπορεί να πραγματική ή φανταστική, αλλά σε όλες τις περιπτώσεις, είναι μια υπερβολική απειλή. Από το 2001 και μετά, αυτή η απειλή ήταν η τρομοκρατία, η οποία χρησιμοποιήθηκε ως δικαιολογία για την άρση των ελευθεριών μας.

Ο «πόλεμος κατά της τρομοκρατίας» έχει πλέον μεταμορφωθεί από πόλεμο εναντίον άγνωστων τρομοκρατών σε πόλεμο εναντίον ενός άπιαστου ιού. Και σε αντίθεση με τους προηγούμενους πολέμους, οι εχθροί του κράτους περιλαμβάνουν τώρα και τους πολίτες ενός έθνους.

Οι διωκόμενες τρομοκρατικές ενέργειες έχουν επίσης μετατοπιστεί από τις επιθέσεις με εκρηκτικά στην απλή διαφωνία με την κυβέρνηση για ιατρικά θέματα και στην αντίθεση στις παράλογες συστάσεις για την υγεία. Η «Αντίσταση στα Μέτρα COVID» βρίσκεται τώρα στην λίστα του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας με τις πιθανές τρομοκρατικές απειλές. [Todd Starnes/NBC News 14/08/2021 ]

Σε συνέντευξή της στον Steve Hilton του Fox News στις 28 Μαρτίου 2021, η Naomi Wolf εξήγησε πώς τα διαβατήρια εμβολίου θα χρησιμοποιηθούν τελικά για να σας ελέγξουν και να διαγράψουν εντελώς την ανθρώπινη ελευθερία και ελευθερία: 8 , 9

«Το "διαβατήριο εμβολίου" ακούγεται ωραίο μόνο εάν δεν καταλαβαίνετε τί μπορούν να κάνουν αυτές οι πλατφόρμες. Είμαι CEO μιας εταιρείας τεχνολογίας και καταλαβαίνω τί μπορούν να κάνουν. Δεν πρόκειται για το εμβόλιο, δεν πρόκειται για τον ιό, πρόκειται για τα δεδομένα σας.

Μόλις τεθεί σε εφαρμογή, δεν έχετε άλλη επιλογή εκτός απ’ το να είστε μέρος του συστήματος. Αυτό που πρέπει να καταλάβουν οι άνθρωποι είναι ότι οποιαδήποτε άλλη λειτουργικότητα μπορεί να φορτωθεί σε αυτήν την πλατφόρμα ... Μπορεί να συγχωνευθεί με τον λογαριασμό σας Paypal, με το ψηφιακό σας νόμισμα.

Η Microsoft μιλά ήδη για συγχώνευση με σχέδια πληρωμών. Μπορεί να απορροφηθεί το δίκτυό σας. Μπορεί να εντοπίζεστε γεωγραφικά όπου κι αν πάτε. Μπορεί να συμπεριληφθεί το πιστωτικό σας ιστορικό. Μπορεί να συμπεριληφθεί όλο το ιατρικό σας και η κατάσταση της υγείας σας… Ολο αυτό, αφορά κάτι πολύ περισσότερο από έναν εμβολιασμό… Αφορά τη δυνατότητα να κλειδώνει ή να ενεργοποιεί την ζωή σας, να σας επιτρέπει να συμμετέχετε στην κοινωνία ή να σας περιθωριοποιεί».

3. ΤΟ «ΠΟΡΤΟΦΟΛΙ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ» ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ

Είναι πλέον σαφές ότι η «Μεγάλη Επαναφορά» οργανώνεται σε βάρος μας. Στα τέλη Ιουλίου 2021, η Group Thales ανακοίνωσε ένα «ψηφιακό βιομετρικό πορτοφόλι ταυτότητας», σχεδιασμένο για να σας βοηθήσει να «έχετε πρόσβαση σε κρατικές υπηρεσίες από οπουδήποτε». Το άρθρο εξηγεί πώς οι τελευταίοι 18 μήνες οδήγησαν στην ανάγκη για ένα ψηφιακό ισοδύναμο υπηρεσιών στις οποίες κανονικά θα είχαμε πρόσβαση αυτοπροσώπως. Εδώ, η Group Thales αποκαλύπτει αυτό που μέχρι τώρα καταγγέλλονταν ως θεωρία συνωμοσίας: 11

«Τα λεγόμενα ψηφιακά “διαβατήρια εμβολιασμού” θα διαδραματίσουν βασικό ρόλο στο να επιτρέψουν στους πολίτες να έχουν πρόσβαση σε κάθε είδους υπηρεσίες και θα λειτουργήσουν ως πρόδρομος για την κυκλοφορία των ψηφιακών αναγνωριστικών για κινητά».

H Group Thales παραδέχεται ότι αυτή είναι η πρόθεση πίσω από την κυκλοφορία των “διαβατηρίων εμβολίων” στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εξηγεί περαιτέρω ότι οι ψηφιακές ταυτότητες θα σας επιτρέπουν:

«Να επαληθεύετε την ταυτότητά σας

Να διατηρείτε πολλά έγγραφα σε ένα μέρος

Να συνδυάζετε την επαλήθευση ταυτότητας και τις πληρωμές

Αν κοιτάξετε τη λίστα των προτεινόμενων τιμωριών για μη-αποδοχή του «εμβολίου» COVID, θα διαπιστώσετε ότι αυτή η τεχνολογία μπορεί να καταστήσει όλες τις τιμωρητικές διαδικασίες λίγο-πολύ αυτόματες. Το διαβατήριο εμβολίου γίνεται απλώς ένα πορτοφόλι ψηφιακής ταυτότητας και χωρίς ένα πορτοφόλι ψηφιακής ταυτότητας, απλώς δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα ή να πάτε οπουδήποτε.

Εάν στενοχωριέστε που το PayPal και άλλες υπηρεσίες ψηφιακών συναλλαγών κλείνουν τον λογαριασμό σας με βάση τις προσωπικές σας απόψεις και τα πράγματα που διαβάζετε [New York Post, 29/07/2021], περιμένετε μέχρι να συνδεθεί ολόκληρη η ζωή σας με ένα ψηφιακό αναγνωριστικό και να βρεθείτε ξαφνικά ως μη-άτομο, χωρίς πρόσβαση σε τρόφιμα, χρήματα ή υπηρεσίες οποιουδήποτε είδους - και πιθανότατα κανένας πραγματικός άνθρωπος για να παραπονεθείτε ή να αντιταχθείτε σε κανένα από τα δύο.

Φυσικά, αυτή η ψηφιακή ταυτότητα θα είναι αναμφίβολα συνδεδεμένη και με ένα κοινωνικό πιστωτικό αποτέλεσμα που εμπνέεται από την Κίνα, οπότε μπορεί να γίνετε persona non-grata – ένας απαράδεκτος και ανεπιθύμητος περιθωριοποιημένος –απλώς περνώντας παράνομα έναν δρόμο. Η βιντεο-παρακολούθηση με αναγνώριση προσώπου είναι παντού και έχετε ήδη έναν εντοπιστή γεωγραφικής θέσης σας (ή δύο).

4. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΣΑΣ

Το ότι τα «διαβατήρια εμβολίου» θα παραβιάσουν το απόρρητό σας είναι ουσιαστικά εγγυημένο. Όπως σημείωσε η αρθρογράφος του MSNBC, Tiffany Li, σε ένα άρθρο με τίτλο «Οι κίνδυνοι των διαβατηρίων εμβολίου-COVID είναι πιο τρομακτικοί από όσο νομίζετε»: [ MSNBC, 23/04/2021 ]

«Η έλλειψη ομοσπονδιακού νόμου περί απορρήτου αφήνει τα ψηφιακά “διαβατήρια εμβολίων” ευάλωτα σε παραβιάσεις της ιδιωτικής ζωής, δεν λύνουν το κραυγαλέο πρόβλημα της ανισότητας εμβολιασμού και, ίσως το πιο επικίνδυνα, κινδυνεύουν να ενισχύσουν ένα σύστημα εχθρών και μη όταν οι φτωχοί και οι περιθωριοποιημένες κοινότητες υποφέρουν ήδη δυσανάλογα στην πανδημία…

Έτσι, ενώ τα “διαβατήρια εμβολίων” θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην επιτάχυνση του τέλους της πανδημίας, ενέχουν επίσης σοβαρούς κινδύνους για την ιδιωτικότητα, την ισότητα και τις πολιτικές ελευθερίες. Υπάρχουν τρόποι για να σχεδιάσετε εφαρμογές ‘διαβατηρίου εμβολίου’ για να διατηρήσετε όσο το δυνατόν περισσότερο την ατομική ιδιωτικότητα.

Αλλά το πρόβλημα με οποιαδήποτε λύση είναι ότι μας λείπουν τα νομικά μέσα για την προστασία από παραβιάσεις του απορρήτου... Υπάρχουν λίγες νομικές προβλέψεις για τα όρια των δεδομένων που θα μπορούσε να συλλέξει μια εφαρμογή “διαβατηρίου εμβολίου” και τα πράγματα περιπλέκονται εάν οι άνθρωποι αισθάνονται αναγκασμένοι να χρησιμοποιήσουν τις εφαρμογές για να εισέλθουν ξανά κοινωνία.

Φυσικά, υπάρχουν τρόποι επίλυσης αυτών των προβλημάτων του απορρήτου και της ασφάλειας. Οι εφαρμογές του “διαβατηρίου εμβολίων” πρέπει να συλλέγουν όσο το δυνατόν λιγότερες πληροφορίες – και μόνο πληροφορίες που είναι απολύτως απαραίτητες για την επαλήθευση των εμβολιασμών.

Τα κράτη και οι εταιρείες θα πρέπει να υποσχεθούν ότι δεν θα πουλήσουν τις πληροφορίες που συλλέγουν οι εφαρμογές αυτές ή –τουλάχιστον – ότι

δεν θα πουλήσουν τις πληροφορίες υγείας ή άλλα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα».

5. ΞΕΧΑΣΤΕ ΤΟ «ΑΠΟΡΡΗΤΟ» - ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΕΤΕ ΚΑΝΕΝΑ

Δυστυχώς, το σχέδιο είναι οι εφαρμογές του “διαβατηρίου εμβολίων” να συλλέγουν και να συνδυάζουν όσο το δυνατόν περισσότερες προσωπικές πληροφορίες και δεν υπάρχει λόγος να πιστεύουμε ότι αυτά τα δεδομένα δεν θα χρησιμοποιηθούν προς όφελος (κέρδος) κάποιων τρίτων.

Η Μεγάλη Επανεκκίνηση (The Great Reset) σας συνδέει με το σύστημα ελέγχου μέσω της ηλεκτρονικής ταυτότητας που διασυνδέεται με τον τραπεζικό σας λογαριασμό, τα ιατρικά αρχεία και την κοινωνική σας ασφάλιση, με τρόπο ώστε στη συνέχεια να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να υπαγορεύσει κάθε πτυχή της ζωής σας.

Αυτό κάνουν η Google, το Facebook και άλλες πλατφόρμες εδώ και χρόνια. Τα Big Data είναι μια βιομηχανία από μόνη της και δύσκολα θα χάσουν την ευκαιρία να επωφεληθούν από την άνευ προηγουμένου ποσότητα εξατομικευμένων δεδομένων που μπορούν να πάρουν από την αξιοποίηση των ψηφιακών αναγνωριστικών. Αυτό είναι δεδομένο σήμερα. Προσθέστε σε αυτό τα γεγονότα ότι:

• Έχουμε μια «Λευκή Βίβλο» του Ιδρύματος Rockefeller που δηλώνει ότι η ιδιωτικότητα πρέπει απαραιτήτως να χαλαρώσει, εάν θέλουμε να νικήσουμε τις βιολογικές απειλές. [ The Rockefeller Foundation: Εθνικό Σχέδιο Δράσης Δοκιμών για τον COVID-19 - Στρατηγικά βήματα για να ανοίξουμε ξανά τους χώρους εργασίας και τις κοινότητές μας, 21 Απριλίου 2020 (PDF) ]

• Οι βιολογικές απειλές είναι ο νέος πόλεμος που δεν τελειώνει ποτέ, γιατί είναι η λεωφόρος προς τη Μεγάλη Επανεκκίνηση.

• Η Μεγάλη Επανεκκίνηση και ο επακόλουθος τεχνοκρατικός κανόνας εξαρτάται από την κοινωνική μηχανική. Και

• Η αποτελεσματική κοινωνική μηχανική εξαρτάται από μεγάλα δεδομένα, από μαζική παρακολούθηση, σε συνδυασμό με τεχνητή νοημοσύνη

6. ΒΑΔΙΖΟΥΜΕ ΠΡΟΣ ΚΑΠΟΥ, ΟΠΟΥ ΛΙΓΟΙ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΠΑΝΕ

Όπως εξηγεί ο ανεξάρτητος δημοσιογράφος James Corbett, η Μεγάλη Επανεκκίνηση (The Great Reset) σας συνδέει με το σύστημα ελέγχου μέσω ηλεκτρονικής ταυτότητας που συνδέεται με τον τραπεζικό σας λογαριασμό, τα αρχεία υγείας και το κοινωνικό πιστωτικό σας σύστημα, έτσι ώστε στη συνέχεια να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να υπαγορεύσει κάθε πτυχή της ζωής σας. Αν αυτή η πανδημία μας έχει διδάξει κάτι, είναι ότι οι αδηφάγοι δικτάτορες δεν επιστρέφουν την εξουσία στους ανθρώπους απ’ την στιγμή που την κατακτούν. [ Έκθεση Corbett, Οκτώβριος 2020 ]

Μόλις εγκαταλείψουμε έστω και ένα μικρό ποσοστό ελευθερίας, θα πρέπει να παλέψουμε με νύχια και δόντια για να την πάρουμε πίσω. Αυτό το βλέπουμε στις πολιτείες των ΗΠΑ όπου οι κυβερνήτες εξακολουθούν να διατηρούν προσωρινές εξουσίες έκτακτης ανάγκης μετά από περισσότερους από 18 μήνες. Η ελευθερία απλά δεν μοιράζεται ποτέ και η προστασία της ελευθερίας είναι πολύ πιο εύκολη από την ανάκτησή της όταν μας αφαιρεθεί.

Πρέπει να κατανοήσουμε ότι όλο το υλικό, το λογισμικό, η τεχνολογία επιτήρησης και η τεχνητή νοημοσύνη που χρειάζονται οι τεχνοκράτες για να τρέξουν και να καταστρέψουν τη ζωή μας υπάρχει ήδη. Το μόνο που έχουν να κάνουν είναι να διασυνδέσουν τα πάντα μ’ αυτά και να συνδέσουν όλα τα διάφορα δεδομένα κάθε ατόμου. Μόλις γίνει αυτό, είτε θα υπακούμε σε οποιοδήποτε διάταγμα έρχεται κάθε στιγμή, είτε θα βρεθούμε αποσυνδεδεμένοι από τη μήτρα, δηλαδή την καθημερινή ζωή.

Σε ένα άρθρο στις 7 Ιανουαρίου 2021, με τίτλο «Οι Τεχνοκράτες Αγκαλιάζουν μια Νέα Πολιτική COVID: Διαβατήρια Εμβολίου» ( Medium.com, 7/01/2021 ), ο Mitchell Nemeth σημείωσε ότι «Προς το παρόν, η έννοια του διαβατηρίου εμβολίου είναι μόνο μια αφηρημένη ιδέα». Αλλά, μόλις σε επτά μήνες, οι πολιτειακές και εθνικές κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο να εκδίδουν «διαβατήρια υγείας» και εντολές που την υλοποιούν.

Στις αρχές του 2021, ο Nemeth επεσήμανε ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Κίνας (ΚΚΚ) υιοθετούσε την ιδέα και προέτρεψε τις χώρες να «εναρμονίσουν» τις πολιτικές τους με αυτές της Κίνας, όπου οι κωδικοί QR χρησιμοποιούνται για να καθορίσουν ποιος μπορεί ή όχι να εισέλθει σε δημόσιους χώρους, με βάση τη μόλυνσή του, χρησιμοποιώντας ένα τεστ που είναι πλέον γνωστό ότι παράγει κυρίως ψευδώς θετικά.

Το σύστημα επιτήρησης της Κίνας είναι τέτοιο που μπορεί να παρακολουθεί κάθε λεπτό τις μετακινήσεις ενός «θετικού» ατόμου μέσα στην πόλη, επισημαίνοντας αυτόματα και κάθε άτομο που ήρθε σε απόσταση 2 μέτρων απ’ αυτό, ώστε να μπορεί στη συνέχεια να πάρει έναν κωδικό QR και να πρέπει να τεθεί σε καραντίνα κατ’ οίκον.

7. ΤΑ CDC ΠΑΡΑΠΛΑΝΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

Όπως αποκάλυψε ο Tucker Carlson σε εκπομπή του σε τίτλο «Protest Over Vaccine Passport Program» στο Fox News, τα CDC είπαν ψέματα όταν ισχυρίστηκαν ότι η μετάδοση σε εξωτερικούς χώρους αντιπροσώπευε «έως το 10% των περιπτώσεων COVID» - μια στατιστική που οδήγησε στη σύσταση να φοράτε μάσκα όταν περπατάτε ή ασκείστε σε εξωτερικούς χώρους.

Όπως αποδεικνύεται, αυτό στατιστικό 10% «βασίστηκε εν μέρει σε μια λανθασμένη καταχώρηση κάποιας μετάδοσης του COVID που έγινε στην πραγματικότητα σε κλειστούς χώρους», σύμφωνα με τους The New York Times, στις 11 Μάϊου 2021:

«Το να λέμε ότι λιγότερο από το 10% της μετάδοσης του COVID συμβαίνει σε εξωτερικούς χώρους είναι παρόμοιο με το να λέμε ότι οι καρχαρίες επιτίθενται σε λιγότερους από 20.000 κολυμβητές ετησίως. (Ο πραγματικός αριθμός παγκοσμίως είναι περίπου 150). Είναι και αληθινό και παραπλανητικό», ανέφεραν οι New York Times στις 11/05/2021 (ενημέρωση 25/05/2021)

Επιπλέον, ακόμη και σε εσωτερικούς χώρους, το ποσοστό μετάδοσης είναι εξαιρετικά χαμηλό – πιθανότατα κάτω από 1% και πιθανώς τόσο χαμηλό έως 0,1%, αναφέρει ο Carlson. Έτσι, ακόμη και σε εσωτερικούς χώρους, ο κίνδυνος μόλυνσης είναι χαμηλός, με ή χωρίς μάσκα. Σίγουρα, δεν πετυχαίνεις τίποτα καλό φορώντας μάσκα σε εξωτερικούς χώρους, ειδικά αν ασκείσαι.

8. ΤΑ “ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ“ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΜΟΝΟ ΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ, ΟΧΙ ΤΗΝ ΑΝΟΣΙΑ

Επιστρέφοντας στο ζήτημα των “διαβατηρίων”, σε μια δημοσίευση στην ιστοσελίδα της στα μέσα Αυγούστου 2021, η βραβευμένη ανεξάρτητη δημοσιογράφος Sharyl Attkisson επεσήμανε αυτό που πρέπει να είναι προφανές σε όλους, αλλά για κάποιο λόγο δεν είναι ακόμα: «Τα διαβατήρια εμβολίου αποδεικνύουν μόνο την συμμόρφωση, όχι την ανοσία». ( Sharyl Attkisson 16/08/2021 )

Ο λόγος είναι απλός: Τα «εμβόλια»-COVID δεν εμποδίζουν τη μόλυνση, τη νόσηση και τη μετάδοση. Αυτό γίνεται αποδεκτό από όλους τους προγραμματιστές «πυροβολισμών»-COVID, από τα CDC και τα δεδομένα της μόλυνσης στον πραγματικό κόσμο. Δεδομένου ότι οι «πυροβολισμοί» δεν μπορούν να αποτρέψουν τη μόλυνση ή τη μετάδοση, όσοι έχουν κάνει το «εμβόλιο» δεν αποτελούν μικρότερο κίνδυνο για άλλα άτομα από ένα μη-εμβολιασμένο άτομο. Λοιπόν, ποιο όφελος προσφέρει στη δημόσια υγεία, το «διαβατήριο εμβολίου»;

Όπως γράφει η Attkisson: «Το μόνο πράγμα που σίγουρα αποδεικνύει ένα “διαβατήριο [επαλήθευση] εμβολίου” είναι ότι κάποιος συμμορφώθηκε με τις εντολές. Καθόλου δεν εγγυάται ότι το άτομο έχει οποιοδήποτε επίπεδο ανοσίας. Το εμβολιασμένο άτομο μπορεί να μολυνθεί από τον COVID-19 και μπορεί να τον μεταδώσει σε άλλους.

Εν τω μεταξύ, εκείνο που απουσιάζει από τη δημόσια συζήτηση είναι το θέμα της ευρύτερης και πιο μακροχρόνιας φυσικής ανοσίας που οι επιστήμονες πιστεύουν ότι απολαμβάνουν τα 120 εκατομμύρια+ Αμερικανοί οι οποίοι έχουν αναρρώσει από την COVID ή έχουν μολυνθεί χωρίς να εμφανίσουν κανένα σύμπτωμα.

Αυτή η ομάδα – σύμφωνα με το μεγαλύτερο μέρος των επιστημονικών δεδομένων – έχει γενικά καλύτερη προστασία από την ομάδα των εμβολιασμένων ασθενών, ιδιαίτερα μεταξύ των εμβολιασμένων για τους οποίους τα εμβόλια δεν αποδεικνύονται πλέον τόσο αποτελεσματικά όσο πιστεύονταν τους πρώτους μήνες μετά τους εμβολιασμούς. Τί νομίζετε ότι κρύβεται πίσω από την πίεση να εμβολιαστείτε και τα “διαβατήρια” και να αγνοήσετε τη φυσική ανοσία;»

Οι σχολιαστές στο ιστολόγιο της Attkisson πίστευαν ότι η σκοπός των “διαβατηρίων εμβολίων” είναι η αύξηση της ισχύος, ο έλεγχος του πληθυσμού και η αύξηση των εσόδων των Big Pharma. Ποια είναι η άποψή σας;

9. ΤΑ «ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ ΕΜΒΟΛΙΩΝ» ΑΛΛΟΙΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΑΣ

Κλείνοντας, παραθέτω ένα σημαντικό άρθρο μέλους της Birch Gold Group, που είναι ειδική για τα πολύτιμα μέταλλα, με τίτλο «Πώς θα ήταν η οικονομία μας στη σκιά των διαβατηρίων εμβολίου;» [Birchgold.com 4/08/2021]. Σ’ αυτό, ο συγγραφέας ερευνά τον τρόπο με τον οποίο τα “διαβατήρια εμβολίων” μπορεί να επηρεάσουν το χρηματοπιστωτικό πεδίο και να αναδιαμορφώσουν το οικονομικό τοπίο:

«Ναι, ένα υποχρεωτικό “διαβατήριο εμβολίων” αποτελεί λόγο επίσημων ανησυχιών τώρα ...

Πρώτον, εάν εφαρμοστεί ένα υποχρεωτικό σύστημα “διαβατηρίου εμβολίων”, η ζωή δεν θα είναι ποτέ ξανά φυσιολογική ... Ένα τέτοιο πρόγραμμα θα σήμαινε ότι περίπου η μισή χώρα θα μπορούσε να τεθεί σε κατάσταση αναστολής χωρίς δικαίωμα στην απασχόληση ή ενδεχομένως ακόμη και στη γενική αλληλεπίδραση στο εμπόριο επειδή δεν θα πάρουν έχει κάνει το πειραματικό “εμβόλιο” ...

Δεύτερον, πρέπει να εξετάσουμε ποιες θα είναι οι άμεσες οικονομικές και χρηματοοικονομικές επιπτώσεις υπό το φως αυτής της σύγκρουσης. Για παράδειγμα, δείτε το μέγεθος της μετεγκατάστασης και της μετανάστευσης που συνέβη στο εσωτερικό των ΗΠΑ μόνο τον τελευταίο χρόνο… Όπως έχει τεκμηριωθεί καλά, οι μπλε Πολιτείες (δημοκρατικές) είναι πολύ πιο αργές στην οικονομική ανάκαμψη σε σύγκριση με τις κόκκινες Πολιτείες (ρεπουμπλικανικές) που έχουν λιγότερους περιορισμούς. Όχι μόνο αυτό, αλλά τα χρήματα κινούνται μαζί με τους ανθρώπους. Αυτή είναι μια σκληρή πραγματικότητα…

Αλλά ας υποθέσουμε για μια στιγμή ότι τα “διαβατήρια των εμβολίων” εφαρμόστηκαν με κάποιο τρόπο παντού στη χώρα, την ίδια ακριβώς ώρα. Τι θα γινόταν τότε; Λοιπόν, η έκταση της γραφειοκρατίας που θα προστεθεί μεταξύ του μέσου καταναλωτή και του καθημερινού εμπορίου θα είναι τεράστια. Και μαζί με τη γραφειοκρατία έρχεται μια επιβράδυνση των επιχειρήσεων. Θα πρέπει να δημιουργηθούν νέες κυβερνητικές υπηρεσίες για την παρακολούθηση και την επιβολή των κανόνων για τα “διαβατήρια εμβολίων”… Θα πρέπει να θεσπιστούν τακτικοί έλεγχοι των επιχειρήσεων και θα πρέπει να δημιουργηθούν νέοι φόροι για την πληρωμή του συστήματος…

Το τελικό αποτέλεσμα θα ήταν η πλήρης διάλυση του τομέα των μικρών επιχειρήσεων… και φυσικά πολλά εκατομμύρια θέσεις εργασίας θα χαθούν στη διαδικασία. Λιγότερος ανταγωνισμός σημαίνει συνεχώς αυξανόμενες τιμές και διαρκώς χαμηλότερη ποιότητα αγαθών και υπηρεσιών…

[Όταν] οι κυβερνήσεις περιορίζουν το εσωτερικό εμπόριο και την συμμετοχή των καταναλωτών σ’ αυτό με βάση απερίσκεπτες εντολές, οι άνθρωποι βρίσκουν άλλους τρόπους για να αποκτήσουν πιο ελεύθερα τα πράγματα που χρειάζονται. Αυτό σημαίνει μαύρη αγορά ή ανταλλαγές προϊόντων, εναλλακτικά νομίσματα και, μερικές φορές, ολόκληρες υπόγειες οικονομίες…

Κι εδώ ακριβώς είναι που η κυβερνητική μεταμφίεση του ανθρωπισμού θα εξαφανιστεί πραγματικά και θα αποκαλυφθεί η πραγματική τυραννία ... Παρέχοντας υπηρεσίες ο ένας στον άλλον, οι απλοί άνθρωποι θα «ανοίγουν την πόρτα» στην επιβίωσή τους εκτός του συστήματος, και αν είναι δυνατή αυτή η επιβίωση τους, τότε είναι δυνατός ο μη-εμβολιασμός. Επομένως, το επιχείρημα που θα τεθεί από το κατεστημένο θα είναι ότι “οι εναλλακτικές οικονομίες πρέπει να εξαλειφθούν «για το καλό της κοινωνίας στο σύνολό της’.

Υπάρχει πάντα μια δικαιολογία για τον ολοκληρωτισμό. Με ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού να αναζητά μέσα για να ζήσει χωρίς καταπίεση, οι εναλλακτικές αγορές θα ευδοκιμήσουν και η κυβέρνηση θα τις πολεμήσει. Αυτό σημαίνει ότι ο λαός θα αναγκαστεί να κάνει πόλεμο στην κυβέρνηση. Είναι αναπόφευκτο σε κάθε [ολοκληρωτικό] σενάριο…

Η ευθεία ανταλλαγή θα είναι χρήσιμη, όπως και η ανταλλαγή με τα πολύτιμα μέταλλα (ειδικά τον χρυσό και το ασήμι) μαζί με άλλα σκληρά προϊόντα που έχουν εγγενή αξία και χρησιμότητα. Αυτό που βλέπω στο εγγύς μέλλον είναι η οικονομική καταστροφή στον απόηχο κάθε προσπάθειας για επιβολή του συστήματος “διαβατηρίων εμβολίου”. Εκατομμύρια θα χάσουν τη δουλειά τους ή θα εγκαταλείψουν τη δουλειά τους σε ένδειξη διαμαρτυρίας.

Οι μικρές επιχειρήσεις θα εξαφανιστούν υπό το βάρος της γραφειοκρατίας και του συνεχούς ελέγχου. Η ποιότητα των αγαθών και των υπηρεσιών θα υποφέρει καθώς ο ανταγωνισμός συρρικνώνεται. Αλλά βλέπω επίσης τη γέννηση ενός εντελώς νέου οικονομικού συστήματος έξω από το κεντρικό δίκτυο ελέγχου. Βλέπω τις πραγματικές ελεύθερες αγορές να επιστρέφουν και τελικά, βλέπω την ανοικτή εξέγερση.

Αυτό που προτείνω είναι να προετοιμαστούν οι άνθρωποι για αυτό το ενδεχόμενο. Πρέπει να γίνουμε ξανά παραγωγοί και όχι απλοί καταναλωτές. Προκειμένου να τοποθετηθούμε με επιτυχία στο νέο εμπορικό περιβάλλον, πρέπει να είμαστε σε θέση να κάνουμε απαραίτητα για την επιβίωση, να επισκευάζουμε τα αναγκαία αγαθά, να μάθουμε και να διδάξουμε τις απαραίτητες δεξιότητες. Όσοι είναι σε θέση να το κάνουν αυτό θα τα πάνε πολύ καλά στις εναλλακτικές αγορές».

10. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΡΡΙΦΘΟΥΝ ΤΑ «ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ ΕΜΒΟΛΙΩΝ»

Όπως ο συγγραφέας του παραπάνω άρθρου –μέλος της Birch Gold Group– έτσι κι εγώ δεν βλέπω τίποτα το θετικό στον υποχρεωτικό εμβολιασμό για την COVID και στα “διαβατήρια των εμβολίων”. Βλέπω μόνο την καταστροφή ζωών και βιοποριστικών μέσων, χωρίς να υπολογίζω την πιθανή καταστροφή της υγείας των ανθρώπων.

Ήδη, περίπου ο μισός αμερικανικός πληθυσμός έχει βάλει τον εαυτό του σε κίνδυνο για σοβαρά προβλήματα υγείας στο μέλλον, η πλήρης έκταση των οποίων μέλει να φανεί σύντομα. Μπορεί το σύστημα υγείας να επιβιώσει από μια τέτοια επίθεση;

Ακόμη, θα επιβιώσει το ιατρικό σύστημα μακροπρόθεσμα εάν οι χειρότερες προβλέψεις γίνουν πραγματικότητα και οι άνθρωποι συνειδητοποιήσουν ότι έχουν εξαπατηθεί από εκείνους στους οποίους έμαθαν να εμπιστεύονται τη ζωή τους; Και ποιος θα πληρώσει για την νέα ιατρική σφαγή, αν οι χειρότερες υποθέσεις αποδειχθούν πραγματικότητές;

Πιστεύω ότι η μόνη διέξοδος από αυτόν τον εφιάλτη, είναι να πούμε απλά «ΟΧΙ». Τώρα υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι για να ανατρέψουμε αυτό το ρεύμα. Ναι, μπορεί να χάσουμε τη δουλειά μας, απαιτώντας να μας βεβαιωθεί γραπτώς ότι αιτία της απόλυσής μας είναι η άρνηση του «εμβολιασμού». Ναι, μπορεί προς παρόν να μην μας επιτραπεί να ταξιδέψουμε με συγκεκριμένες αεροπορικές εταιρείες. Αυτό αφορά το μακρύ παιχνίδι. Οποιαδήποτε ελευθερία θυσιάσουμε σήμερα, ΔΕΝ θα μας επιστραφεί αύριο.

Θυμηθείτε ότι το διαβόητο «διαβατήριο εμβολίων/πορτοφόλι ψηφιακής ταυτότητας» θα παραμένει έγκυρο μόνο εφόσον συμμορφωνόμαστε με τους κανόνες κάθε ημέρας. Αυτή τη στιγμή, το εισιτήριο για την είσοδό μας στην κοινωνία είναι μία ή δύο ενέσεις για την COVID. Σε λίγο, θα είναι μια τρίτη ένεση. Και μετά κάτι άλλο, και μετά κάτι άλλο.

Από τη στιγμή που μπούμε σ’ αυτόν τον λαβύρινθο της Συμμόρφωσης, δεν θα μπορούμε πια να βγούμε. Πρέπει να συνεχίσουμε να συμμορφωνόμαστε (ανεξάρτητα από το τι θα μας ζητείται κάθε φορά), ή να χάσουμε τα δήθεν «προνόμιά» μας – τα οποία προηγουμένως ήταν οι καθημερινές ελευθερίες που θεωρούσαμε δεδομένες σ’ ολόκληρη τη ζωή μας. Είναι πραγματικά αυτή η ζωή που θέλουμε για τον εαυτό μας και τα παιδιά μας;

Αν όχι, πρέπει να είμαστε γενναίοι. Τα καλά νέα είναι ότι σε αυτόν τον πόλεμο, δεν χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε σφαίρες. Πρέπει όμως να έχουμε το ηθικό θάρρος και να πούμε απλά: «Όχι, δεν θα εγκαταλείψω την ελευθερία μου. Ούτε για κάποιον ιό, ούτε και για τίποτα στον κόσμο».