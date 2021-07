Κλεάνθης Γρίβας

Πρώτη μεταθανάτια μελέτη ασθενούς εμβολιασμένου για τον SARS-CoV-2

Άνδρας 86 ετών πέθανε 28 ημέρες ΜΕΤΑ τον εμβολιασμό του (Pfizer).

Η αυτοψία έδειξε ότι όλα τα όργανά του είχαν μολυνθεί με πρωτεΐνες της ακίδας, ότι το ιικό RNA ήταν σε όλα τα όργανά του και ότι δεν βρέθηκε κανένα μορφολογικό χαρακτηριστικό της Covid-19.

First case of postmortem study in a patient vaccinated against SARS-CoV-2

Torsten Hansen - Ulf Titze - Nidhi Su Ann Kulamadayil-Heidenreich - Sabine Glombitza - Johannes Josef Tebbe - Christoph Röcken - Birte Schulz - Michael Weise - Ludwig Wilkens

International Journal of Infectious Diseases

Volume 107, June 2021, Pages 172-175

https://doi.org/10.1016/j.ijid.2021.04.053Get rights and content

Περίληψη

• Αναφέρουμε έναν ασθενή 86 ετών με σοβαρά υποκείμενα νοσήματα που έκανε εμβόλιο της Pfizer κατά του SARS-CoV-2 (μια δόση).

• Ανέπτυξε σχετικά επίπεδα τίτλου στον ορό, αλλά πέθανε 4 εβδομάδες αργότερα.

• Με μεταμοσχευτική μοριακή χαρτογράφηση, βρήκαμε ιικό RNA σε σχεδόν όλα τα όργανα που εξετάστηκαν.

• Ωστόσο, δεν παρατηρήσαμε κανένα χαρακτηριστικό μορφολογικό γνώρισμα της νόσου COVID-19.

• Μπορεί να προκληθεί ανοσογονικότητα, ενώ δεν αποδείχθηκε αποστειρωμένη ανοσία. [Ανοσογονικότητα: είναι η ικανότητα μιας ουσίας να προκαλεί ανοσολογική απόκριση].

H πρώτη μελέτη μεταθανάτιας αυτοψίας σε ασθενή εμβολιασμένο για την COVID αποκάλυψε ότι το ιικό RNA βρέθηκε σε όλα τα όργανα του σώματός του, πράγμα που σημαίνει είτε ότι το εμβόλιο είναι αναποτελεσματικό είτε ότι ο κορωνοϊός εξαπλώνεται πιο γρήγορα σε εμβολιασμένα άτομα.

Η επιστημονική μελέτη έγινε στη Γερμανία, δημοσιεύτηκε στο International Journal of Infectious Diseases τον Ιούνιο 2021, αφορούσε την αυτοψία ενός άνδρα 86 ετών με σοβαρά υποκείμενα νοσήματα που έκανε μία μόνο δόση του εμβολίου της Pfizer και πέθανε 4 εβδομάδες αργότερα, αφού μολύνθηκε με τον ιό από έναν άλλον ασθενή στο νοσοκομείο.

Ο ασθενής είχε υποβληθεί σε τεστ που αποδείχθηκε αρνητικό 18 μέρες μετά, κατά την εισαγωγή του στο νοσοκομείο. Αλλά 24 ώρες μετά τον εμβολιασμό του αποκαλύφθηκε ότι το ιικό RNA ήταν παρόν σχεδόν σε όλα τα όργανα του σώματός του. Το εμβόλιο προκάλεσε μια ανοσοποιητική αντίδραση που δεν εμπόδισε τον ιό να εισχωρήσει σε όλα τα όργανα του σώματός του. Το ιικό RNA και οι πρωτεΐνες της ακίδας του ιού ανιχνεύθηκαν σε όλα σχεδόν τα όργανα του σώματός του.

Σύμφωνα με τη δημοσιευμένη έκθεση αυτοψίας, ο υπερήλικας εισήχθη στο νοσοκομείο με σοβαρά γαστρεντερικά προβλήματα και δυσκολίες στην αναπνοή, υποβλήθηκε σε τεστ για COVID-19 που αποδείχθηκε αρνητικό. Σύμφωνα με την έκθεση:

«Αναφέρεται η περίπτωση ενός 86χρονου άνδρα από Οίκο Ευγηρίας που έκανε το εμβόλιο κατά SARS-CoV-2. Το ιατρικό ιστορικό του περιλάμβανε συστηματική αρτηριακή υπέρταση, χρόνια φλεβική ανεπάρκεια, άνοια και καρκίνωμα του προστάτη.

Στις 9 Ιανουαρίου 2021, ο άντρας έκανε το εμβόλιο RNA της Pfizer (BNT162b2) σε δόση 30 μg. Εκείνη την ημέρα και τις επόμενες 2 εβδομάδες, δεν παρουσίασε κλινικά συμπτώματα (Πίνακας 1). Τη 18η ημέρα, εισήχθη στο νοσοκομείο για επιδείνωση της διάρροιας. Ο ασθενής δεν τέθηκε σε απομόνωση σε συγκεκριμένο περιβάλλον επειδή δεν παρουσίαζε κλινικά συμπτώματα COVID-19.

Οι εργαστηριακές εξετάσεις αποκάλυψαν υποχρωματική αναιμία και αυξημένα επίπεδα κρεατινίνης στον ορό. Η δοκιμή αντιγόνου και η αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) για SARS-CoV-2 ήταν αρνητικές.

Επειδή ο αποβιώσας εμβολιασμένος άνδρας βρισκόταν σε ένα δωμάτιο όπου υπήρχε ένας άλλος ασθενής θετικός στην COVID, η έκθεση θεωρεί ότι ο εμβολιασμένος άνδρας μολύνθηκε από την COVID μετά την εισαγωγή του, από τον άλλο ασθενή στο ίδιο δωμάτιο.

Το χειρότερο είναι ότι μετά την μόλυνσή του με COVID εξαπλώθηκε στο σώμα του τόσο γρήγορα που προφανώς δεν είχε καμία πιθανότητα επιβίωσης.

Το ιικό RNA βρέθηκε σε όλα τα όργανα του σώματός του. Πέθανε 4 εβδομάδες μετά τον εμβολιασμό του. Με μεταθανάτια μοριακή χαρτογράφηση, βρέθηκε ιικό RNA σε όλα τα όργανά του που εξετάστηκαν. Ωστόσο δεν παρατηρήθηκε κανένα μορφολογικό χαρακτηριστικό της COVID-19.

«Μορφολογική αλλαγή» σημαίνει δομική αλλαγή. Η μόλυνση με COVID είναι γνωστό ότι προκαλεί πολύ συγκεκριμένες δομικές αλλαγές στα μέρη που μολύνει. Αυτές οι αλλαγές δεν παρατηρήθηκαν στον εμβολιασμένο άνδρα πριν από τον θάνατό του.

Θα μπορούσε να προκληθεί ανοσογονικότητα, ενώ δεν έχει αποδειχθεί αποστειρωμένη ανοσία.

Συνοπτικά, αυτή η μελέτη (η οποία πρέπει να επιβεβαιωθεί και από άλλους) αποδεικνύει ότι (1) το εμβόλιο RNA δεν προστατεύει και ότι (2) το εμβόλιο επιταχύνει ή έχει τη δυνατότητα να επιταχύνει την εξάπλωση του ιού στο σώμα.

Το εμβόλιο, ενώ πυροδότησε μια ανοσολογική απόκριση, δεν εμπόδισε τον ιό να εισέλθει σε όλα τα όργανα του σώματος.

Υπάρχουν αντισώματα (όπως αυτά που υποτίθεται ότι δημιουργεί το «εμβόλιο»), αλλά είναι άσχετα επειδή, σύμφωνα με ιαπωνική μελέτη, γνωρίζουμε τώρα ότι είναι η πρωτεΐνη ακίδα S1 που προκαλεί τη βλάβη.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ: Τα αποτελέσματα της αυτοψίας στάλθηκαν σε έναν ειδικό στις μολυσματικές ασθένειες σε νοσοκομείο του Νιου Τζέρσεϊ και του ζητήθηκε να τα σχολιάσει. Αφού συμφωνήθηκε ότι δεν θα αποκαλυφθεί η ταυτότητά του, μας είπε:

«Οι άνθρωποι πιστεύουν ότι μόνο μια μειονότητα ανθρώπων εμφανίζει παρενέργειες από το εμβόλιο.

»Σύμφωνα με αυτή τη νέα έρευνα, όλοι -τελικά- θα έχουν παρενέργειες, καθώς αυτές οι πρωτεΐνες Spike θα συνδέονται με τους υποδοχείς ACE2 σε όλο το σώμα.

»Θεωρητικά, αυτό το mRNA έπρεπε να παραμείνει στο σημείο της ένεσης, αλλά δεν το κάνει. Αυτό σημαίνει ότι οι πρωτεΐνες Spike που δημιουργούνται από το mRNA θα μετακινηθούν σε όλα τα όργανα. Και τώρα γνωρίζουμε ότι οι πρωτεΐνες Spike προκαλούν τη βλάβη.

»Ακόμη χειρότερα, η παρουσία ιικού RNA σε όλα τα όργανα, παρά το εμβόλιο, δείχνει είτε ότι το εμβόλιο δεν λειτουργεί καθόλου είτε ότι ο ιός επωφελείται από την ενίσχυση που εξαρτάται από αντισώματα (ADE), που σημαίνει ότι εξαπλώνεται ταχύτερα στα άτομα που έχουν εμβολιαστεί. Αυτό αποτελεί μια παγκόσμια ωρολογιακή βόμβα».

Δήλωση Συγκρούσεις Συμφερόντων: Οι συγγραφείς δηλώνουν ότι δεν έχουν εμπορική ή οικονομική σύγκρουση συμφερόντων.

Ηθική έγκριση: Αυτή η περιπτωσιολογική μελέτη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του γερμανικού εθνικού προγράμματος «Defeat Pandemics», το οποίο εγκρίθηκε από την Ιατρική Ένωση Westphalia-Lippe, Münster, Germany (Ref. 2020-575-bS) και πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις ηθικές αρχές της Διακήρυξης του Ελσίνκι. Ενημερωμένη συγκατάθεση δόθηκε από τον πλησιέστερο συγγενή.

Πηγή χρηματοδότησης: Δεν ελήφθη χρηματοδότηση από κανένα άτομο ή οργανισμό.

Ευχαριστίες: Είμαστε ευγνώμονες για την ειδική τεχνική βοήθεια των Ralf Bode και Nadine Weber (Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο OWL του Πανεπιστημίου του Μπίλεφελντ, Campus Lippe, Detmold).

