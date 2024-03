Του Peter Koenig

Global Research, 25 Φεβρουαρίου 2024

Πρώτη δημοσίευση: Global Research, 14 Ιουνίου 2023

https://www.globalresearch.ca/brain-battlefield-future/5822326

Ο Peter Koenig είναι γεωπολιτικός αναλυτής και πρώην Senior Economist στην Παγκόσμια Τράπεζα και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), όπου εργάστηκε για περισσότερα από 30 χρόνια σε όλο τον κόσμο. Δίνει διαλέξεις σε πανεπιστήμια στις ΗΠΑ, την Ευρώπη και τη Νότια Αμερική. Γράφει τακτικά σε διαδικτυακά περιοδικά και είναι συγγραφέας του Implosion – An Economic Thriller about War, Environmental Destruction and Corporate Greed, και συν-συγγραφέας με την Cynthia McKinney του βιβλίου «When China Sneezes: From the Coronavirus Lockdown to the Global Politico-Economic Crisis» (Clarity Press, Νοέμβριος2020). Είναι επίσης επιστημονικός συνεργάτης του Κέντρου Έρευνας για την Παγκοσμιοποίηση (CRG) και Senior Fellow του Ινστιτούτου Chongyang του Πανεπιστημίου Renmin του Πεκίνου.

https://youtu.be/N02SK9yd60s

Ο Δρ. James Giordano, νευρολόγος στη DARPA και Επικεφαλής του Προγράμματος Σπουδών Νευροηθικής στο Πανεπιστήμιο Τζορτζτάουν της Ουάσιγκτον, και ειδικός στα όπλα, ξεκίνησε την παρουσίασή του στη Στρατιωτική Ακαδημία του West Point της Νέας Υόρκης λέγοντας: «Ο εγκέφαλος είναι και θα είναι το Πεδίο μάχης τον 21ο αιώνα. Τέλος της ιστορίας».

DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency): οργανισμός του Πενταγώνου.

Ο Δρ James Giordano μιλάει για το πώς η Κατευθυνόμενη Ενέργεια μπορεί να οπλιστεί και πως ο εγκέφαλος των ατόμων μπορεί να γίνεται στόχος των μικροκυμάτων, του τύπου του 5G και σύντομα το 6G, οι κεραίες των οποίων φυτρώνουν παντού σαν μανιτάρια.

Μας λένε ότι τα 5G / 6G είναι για να κάνουμε ολοένα ταχύτερα και με μεγαλύτερη ικανότητα προσέγγισης το Διαδίκτυό μας, τους συνεχώς πιο εξελιγμένους υπολογιστές και τα έξυπνα τηλέφωνά μας – και για να βοηθήσουμε στην προώθηση της ψηφιοποίησης.

Όλα αυτά μπορεί να είναι αλήθεια σε κάποιο βαθμό, αλλά ο πραγματικός λόγος πίσω από αυτούς τους πύργους μικροκυμάτων είναι να στοχεύσουν ΕΣΕΝΑ, το άτομο. Γιατί; Από άλλες πηγές γνωρίζουμε ότι η Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση βρίσκεται σε πλήρη εφαρμογή.

Ο Klaus Schwab, ισόβιος Διευθύνων Σύμβουλος του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (WEF), δημοσίευσε το βιβλίο του, «Διαμορφώνοντας την Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση», ήδη το 2018. Σ’ αυτό γράφει για πολύ σημαντικά θέματα (όπως “η ενσωμάτωση αξιών στις τεχνολογίες – Το Διαδίκτυο των Πραγμάτων – Δεοντολογία Δεδομένων – Τεχνητή Νοημοσύνη και η Ρομποτική), αφιερώνει ένα ειδικό κεφάλαιο στη Μεταβολή του Ανθρώπου, και πραγματεύεται τις βιοτεχνολογίες και τις νευροτεχνολογίες, και τον μετα-ανθρωπισμό – ακριβώς την επιστήμη για την οποία μιλούσε ο Δρ. Giordano το 2018 στη Στρατιωτική Ακαδημία του West Point, και η οποία βρίσκεται σε πλήρη εφαρμογή.

Αν συνδέσουμε τις τελείες μεταξύ τους, συνειδητοποιούμε ότι ο «εγκέφαλος ως το πεδίο μάχης του μέλλοντος» είναι ΕΔΩ και ότι είχαμε προειδοποιηθεί προ πολλού γι’ αυτό. Σύμφωνα με τον Δρ. Giordano, η επιστήμη των νευροτεχνολογιών ξεκίνησε πριν από περίπου 40 χρόνια και ο ίδιος, ο Giordano συμμετέχει σ’ αυτή επί τουλάχιστον 35 χρόνια. Ως εκ τούτου, οι προειδοποιήσεις έχουν κυκλοφορήσει παντού. Το βιβλίο «Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση» του Klaus Schwab είναι διαθέσιμο. H Λατρεία του Θανάτου έχει προειδοποιήσει τους ανθρώπους, πολύ νωρίτερα.

Γιατί δεν λαμβάνουμε ποτέ υπόψη τέτοιες προειδοποιήσεις; Επειδή δεν πιστεύουμε ότι κάτι τόσο κακό μπορεί να ενσωματωθεί στους ανθρώπους; Ή, επειδή δεν θέλουμε να εγκαταλείψουμε τη «ζώνη άνεσης», τη ουτοπική άποψή μας για έναν «ασφαλή κόσμο»; Το ξέρουν. Και ΠΡΕΠΕΙ να σπάσουμε αυτό το όριο μεταξύ άνεσης και πραγματικότητας. Αν όχι, είμαστε καταδικασμένοι.

«Αν στοχοποιηθείς, ουσιαστικά δεν μπορείς να κάνεις τίποτα», λέει ο William Binney, πρώην τεχνικός διευθυντής της NSA και νυν πληροφοριοδότης. Η NSA είναι η Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, μία από τις 15 υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ.

Εάν θέλετε να σταματήσουν να διαδηλώνουν κάποιοι επιδεικνυόμενοι ακτιβιστές, απλώς στοχεύετε τον εγκέφαλό τους με εξαιρετικά βραχέα κύματα.

www.BiggerThanSnowden.com

Μέχρι στιγμής, αυτά τα κύματα τα γνωρίζουμε ως 5G. Μπορείτε να τους προκαλείτε κατάθλιψη, οπότε δεν θέλουν να διαδηλώνουν πια. Να τους οδηγήσετε στην αυτοκτονία, και το πρόβλημα λύνεται. Μπορείτε να το κάνετε σε όποιους θέλετε και όσες φορές θέλετε και τους δημιουργείτε μια ατμόσφαιρα κατάθλιψης. Αυτά είναι παραφρασμένα λόγια του Barry Trower, πρώην επιστήμονα της MI5 Microwave και νυν πληροφοριοδότη.

Ο Barry Trower προσθέτει ότι τα μικροκύματα χαμηλού επιπέδου μπορούν να προκαλέσουν κάθε είδους καρκίνους και λευχαιμίες και διευκρινίζει περαιτέρω ότι τα τελευταία 40 περίπου χρόνια η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς και όλες οι κυβερνήσεις των Αγγλοσαξόνων, λένε ψέματα στους λαούς τους, με στόχο να προστατεύσουν τα μεγάλα κέρδη αυτών των «βιομηχανιών του θανάτου», αλλά και να μην αποκαλύψουν τον στόχο της ολοκληρωτικής επιτήρησης και της υποδούλωσης που έχουν σχεδιάσει. Σήμερα, βλέπουμε σταδιακά τι συνεπάγεται αυτό το «σχέδιο».

Ο Barry Trower λέει ότι: «Μέσω της “Ηλεκτρονικής Τηλεπάθειας” είμαστε σε θέση να παρακολουθούμε τον εγκέφαλο. Εάν κάποια στιγμή, η τεχνολογία προέβλεπε ότι ήταν απαραίτητα μικροσκοπικά, ελάχιστα ορατά εμφυτεύματα τσιπ στον εγκέφαλο για να είναι δυνατή η ηλεκτρονική πρόσβαση στη σκέψη των ατόμων (εξ ου και το εξαιρετικά μαγνητικό οξείδιο του γραφενίου σε πολλά από τα “εμβόλια” covid) – αυτό μπορεί να μην είναι πλέον απαραίτητο».

Με άλλα λόγια, είμαστε όλοι ευάλωτοι σε παρεμβολές μέσω της παγκόσμιας κάλυψης των βραχέων κυμάτων 5G. Και το χειρότερο είναι ότι μπορεί να μην παρατηρούμε καν πότε μας «χτυπάνε».

Αποτελέσματα των Μικροκυμάτων των Κινητών Τηλεφώνων

Απορρόφηση στον Εγκέφαλο με βάση την ηλικία

Οι χειρισμοί του μυαλού μπορεί να πάρουν πολλές μορφές. «Ένα από αυτά είναι ότι οι άνθρωποι ακούν – δεν είναι ότι φαντάζονται φωνές, αλλά μπορούν να ακούν φυσικές φωνές… αυτές μπορούν να αφορούν οτιδήποτε, οτιδήποτε θέλετε να ακούσετε, ή φοβάστε να ακούσετε, αγγελικές φωνές ή διαβολικές φωνές», για να επαναλάβω τα λόγια των νευροεπιστημόνων.

Αυτή η τεχνολογία μπορεί να έχει εφαρμοστεί στο προσωπικό της Πρεσβείας των ΗΠΑ και του Καναδή στην Αβάνα, όπως αναφέρθηκε για πρώτη φορά. Το λεγόμενο σύνδρομο της Αβάνας, του 2016. Αυτό μπορεί να είναι ένα σύμπλεγμα ιδιοπαθών συμπτωμάτων που βιώνουν κυρίως στο εξωτερικό οι αξιωματούχοι της κυβέρνησης των ΗΠΑ και το στρατιωτικό προσωπικό. Τα συμπτώματα ποικίλλουν σε βαρύτητα από πόνο και βούισμα στα αυτιά έως γνωστική δυσλειτουργία. Το σύνδρομο της Αβάνας έχει τώρα αναφερθεί και από το προσωπικό της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Κίνα.

Η DARPA έκανε μερικά συμβόλαια το 2011 / 2012 με το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια για αυτό που ονομάζεται «ηλεκτρονική τηλεπάθεια», για να μπορεί να παρακολουθεί τους εγκεφάλους των ανθρώπων από απόσταση και να προσδιορίζει τι σκέφτονται.

Σύμφωνα με ένα ξεχωριστό συμβόλαιο, το πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια επρόκειτο να διερευνήσει την αποστολή σημάτων στον εγκέφαλο ενός ατόμου, στέλνοντάς του μηνύματα με τα οποία του λένε τι πρέπει να σκεφτεί και τι να κάνει. Εδώ βρίσκεται η τεχνολογία σήμερα.

Αυτό θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στην προσωπική και στην επαγγελματική σας ζωή. Σημαίνει ότι, ήδη σήμερα, θα μπορούσαν να σας κάνουν να κάνετε και να συμπεριφέρεστε όπως θα ήθελαν, θα μπορούσαν να σας κάνουν δολοφόνο, απατεώνα ή απλώς υπάκουο στις εντολές που πρέπει να ακολουθηθούν.

«Αυτό που πρέπει να γνωρίζετε είναι ότι ο εγκέφαλος είναι και θα είναι το πεδίο μάχης του 21ου αιώνα», λέει ο Δρ. James Giordano, νευρολόγος DARPA, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο Modern War Institute στο West Point NY.

Είναι σημαντικό να θυμόμαστε, ειδικά επειδή πρέπει να δίνουμε περισσότερη προσοχή στο περιβάλλον μας, στη συμπεριφορά των ανθρώπων, παρά σε αυτό που έχουμε συνηθίσει. Μπορεί να αφαιρέσουμε πολλά μαθήματα. Έτσι, για να συνεχίσουμε και να επεκτείνουμε το πεδίο σύνδεσης των κουκκίδων.

Στο παρακάτω βίντεο, θα δείτε ένα γράφημα, που δείχνει ότι η Νευροεπιστήμη, η Νευροτεχνολογία στο Τμήμα Ναρκωτικών και Ειδικών Ερευνών (NSID), τμήματος της DARPA, είναι «έγκυρη, πολύτιμη και ήδη σε χρήση NSID από το 2014».

Η τεχνολογία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να σας παρακινήσει να διαπράξετε μαζικές δολοφονίες. Μήπως κάποιοι από τους «ξαφνικούς και απροσδόκητους» πυροβολισμούς σε σχολεία και εμπορικά κέντρα πυροδοτούνται από τέτοιους μηχανισμούς; Αυτή είναι μια ξεχωριστή πιθανότητα, επειδή στις περισσότερες περιπτώσεις ο δράστης δεν συλλαμβάνεται και δεν οδηγείται στη δικαιοσύνη, αλλά σκοτώνεται αμέσως στη σκηνή του εγκλήματος από την αστυνομία, μήπως θυμηθεί τι του συνέβη και αποκαλύψει το μυστικό στο δικαστήριο, της χρήσης της NSID στον εγκέφαλό του ως πεδίο μάχης. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η αστυνομία λέει απλώς ότι ο «ένοχος» ήταν γνωστός στην αστυνομία και /ή ότι είχε ήδη αστυνομικό φάκελο. Αυτό γίνεται για να σας αποκρύψει από το να σκεφτείτε περαιτέρω.

[NSID: Non-syndromic Intellectual Disability – Διανοητική Αναπηρία Άνευ Συνδρόμο])

Γιατί το κάνουν; Πρόκειται για «τέρατα», που δεν μπορούν να ονομαστούν άνθρωποι. Για να δημιουργούν τρόμο, διαρκή φόβο, να σε κρατάνε αδρανή. Για να συνηθίσετε τον τρόμο και τη βία, απέναντι στα πολύ χειρότερα που θα έρθουν. Και απλώς να συμμορφωνόμαστε, γινόμαστε μελαγχολικοί και παθητικοί, αντί να επαναστατούμε ομόψυχα και ειρηνικά, απορρίπτοντας σθεναρά την κυριαρχία των λίγων πάνω μας, των πολλών.

Περιέργως, η Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση δεν δίνει καμία έγκυρη εξήγηση του ισχυρισμού της ότι «η ψηφιοποίηση, ο μεταανθρωπισμός, ο απόλυτος έλεγχος της ανθρωπότητας είναι καλό για την ανθρωπότητα και για τη Μητέρα Γη». Το ίδιο και για την Μεγάλη Επαναφορά, και την Ατζέντα 2030 του ΟΗΕ.

Πρέπει να σταματήσουμε αυτή το έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, την ανθρώπινη υποδούλωση προς όφελος λίγων. Για παράδειγμα, μπορούμε να το κάνουμε, μεταξύ άλλων ενεργειών, απενεργοποιώντας συλλογικά και αλληλέγγυα τις κεραίες 5G / 6G. με το να αποφεύγουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τα εμβόλια και τα φάρμακα που αλλοιώνουν τις εγκεφαλικές μας δραστηριότητες, που μας προκαλούν κατάθλιψη και υπερβολική ευθυμία. Με το να μένουμε μακριά από τις επικίνδυνες φαρμακευτικές αγωγές και ειδικά από κεραίες βραχέων κυμάτων.

Θυμηθείτε, οι φοβισμένοι άνθρωποι χειραγωγούνται ευκολότερα. Και αυτός είναι ένας από τους τελικούς στόχους, να μας χειραγωγήσουν σύμφωνα με τη θέλησή τους .

Ο ειδικός της DARPA, Δρ. Giordano, ο οποίος είναι επίσης εξέχων επιστήμονας στο Υπουργείο Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών των ΗΠΑ – αυτό μιλάει από μόνο του – μιλά επίσης για μη-επεμβατικές τεχνολογίες, όπως το λεγόμενο «Πρόγραμμα N3», τη νευροχειρουργική, τη νευροτροποποίηση και πρόγραμμα για ναρκωτικά.

«Η ιδέα είναι να τοποθετήσετε ηλεκτρόδια ελάχιστου μεγέθους στον εγκέφαλό σας, για ελάχιστη μόνο παρέμβαση για να μπορείτε να διαβάζετε και να γράφετε στην εγκεφαλική λειτουργία. Σε πραγματικό χρόνο, από απόσταση….. επηρεάζοντας με τρόπους κινητικούς και μη τις στάσεις, τις πεποιθήσεις, τις σκέψεις, τα συναισθήματα, τις δραστηριότητες. Δείτε τη δύναμη και τα εργαλεία που προσφέρουν οι επιστήμες του εγκεφάλου».

Αυτό ήταν το επίπεδο της επιστήμης το 2018, όταν ο Δρ Τζορντάνο έδωσε την περιβόητη ομιλία του στο West Point. Στο μεταξύ, η νευροεπιστήμη έχει κάνει άλμα προς τα εμπρός, με αποτέλεσμα τα εμφυτεύματα να μην είναι πλέον απαραίτητα.

Ο Barry Tower , πρώην επιστήμονας μικροκυμάτων της MI5, , εξηγεί πώς καταστρέφουν ένα στοχευμένο άτομο:

«Αν θέλετε να προκαλέσετε μια συγκεκριμένη ψυχιατρική ασθένεια, θα πρέπει η δέσμη μικροκυμάτων να στοχεύει πάντα έναν συγκεκριμένο αδένα, ή ένα συγκεκριμένο μέρος του εγκεφάλου, ή ένα μάτι ή μια καρδιά… Και δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Αν αυτό δεν λειτουργήσει, μπορούν πάντα να στείλουν το FBI, να βγάλουν μια φωτογραφία και μετά να σε στοχεύσουν με άλλους τρόπους».

Οι κοινότητες πληροφοριών, ακόμη και αυτές εντός των κυβερνήσεων, με τη βοήθεια των εργαλείων επιτήρησης που υποβοηθούν από αλγόριθμους, γίνονται τόσο ισχυρές που ξεφεύγουν από τα όρια του κράτους για το οποίο εργάζονται, γίνονται ανεξάρτητες και ελέγχουν το κράτος που πρέπει να τις ελέγχει.

Προχωράμε με ταχύτητα προς ένα Κράτος Ναζί-Στάσι που το βλέπουμε να έρχεται, αλλά είμαστε ανίκανοι να κάνουμε οτιδήποτε εναντίον του, γιατί δεν είμαστε συνδεδεμένοι μεταξύ μας, είμαστε χωρισμένοι ως άτομα, με τα μικρά ατομικά μας πλεονεκτήματα και τις ιδιαίτερες απολαύσεις – κρατώντας μας σε ατομικά λουριά, σκόπιμα μακριά από την ένωση με άλλους.

Το «Stasi» – για όσους είναι πολύ νέοι για να το θυμούνται, είναι ένας όρος της καθομιλουμένης που περιγράφει το ανατολικογερμανικό Υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας.

Αυτό επηρεάζει όχι μόνο τις ΗΠΑ, αλλά και χώρες σε όλο τον κόσμο, ειδικά τον δυτικό κόσμο, ο οποίος εξακολουθεί να σκοπεύει να παραμείνει Η Αυτοκρατορία, που αναδύεται σε μια Ενιαία Παγκόσμια Τάξη (OWO).

Αυτό μπορεί να συμβεί μόνο με τη μαζική μείωση του πληθυσμού, την κάμψη της αντίστασής του, με ένα πληθυσμό φοβισμένου μέχρι θανάτου, και τελικά, με τους επιζώντες να μεταμορφώνονται σε εύκολα χειραγώγιμους μετα-ανθρώπους (transhumans).

Το πώς λειτουργεί αυτό έχει αποδειχθεί πολύ εύγλωττα στο βίντεο που προηγήθηκε (www.BiggerThanSnowden.com). Υπάρχει και μια συνοπτική έκδοσή του διαρκείας 23 λεπτών).

Αυτό είναι το μέλλον που μας περιμένει; Σίγουρα, ειδικά επειδή οι περισσότεροι άνθρωποι, ίσως και το 99,999% των ανθρώπων, δεν έχουν ιδέα και είναι εντελώς ευάλωτοι αλλά, ως εκ τούτου, τέλεια πειραματόζωα για δοκιμές, για να τελειοποιήσουν το «πεδίο μάχης του εγκεφάλου» τους.

Δεν είναι μια ζωή που αξίζει να ζεις. Αλλά η αυτοκτονία δεν είναι η απάντηση. Αντίθετα, βγαίνοντας από αυτό το διαβολικό σύστημα, που προωθείται ανοιχτά από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (WEF) με το «The Great Reset» – τον ΠΟΥ, με το διεθνές Διαβατήριο Εμβολίων που βασίζεται σε κώδικα QR και το ταξιδιωτικό πιστοποιητικό υποδούλωσης – και την Ατζέντα 2030 των ΟΗΕ, που κινείται στο ίδιο επίπεδο με τη Μεγάλη Επαναφορά.

Ο ΟΗΕ με την Ατζέντα του 2030, έχοντας στόχους σχεδόν ταυτόσημους μ’ αυτούς της Μεγάλης Επαναφοράς του WEF, έπαψε να είναι αυτό που όλοι πιστεύουμε ότι είναι και αυτό για το οποίο υποτίθεται δημιουργήθηκε – ως οργανισμός υποστήριξης της Παγκόσμιας Ειρήνης.

Αυτή η κατάργηση του ΟΗΕ ως «Peace Maker» ξεκίνησε σταδιακά, ήδη πριν από δεκαετίες. Στην πραγματικότητα, ήδη από το «Limits of Growth» (1972) της Λέσχης της Ρώμης –με πρωτοβουλία των αδελφών Ροκφέλερ– ο ΟΗΕ επρόκειτο να ακολουθήσει σταδιακά την ατζέντα των Ορίων της Ανάπτυξης που είχε να κάνει με τη μαζική ερήμωση και – ναι, την κλιματική αλλαγή .

Ακρογωνιαίος λίθος της αλλαγής ήταν η πρώτη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη (UNCED), γνωστή και ως «Earth Summit», στο Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας, τον Ιούνιο του 1992. Από τότε ακολούθησαν σχεδόν σε ετήσια βάση τα περιβόητα Συνέδρια COP υπό την αιγίδα του ΟΗΕ (COP – Conference of the Parties).

Το τελευταίο συνέδριο, το COP27, έλαβε χώρα τον Νοέμβριο του 2022 στην Αίγυπτο. Η ετήσια επανάληψη των COPs είναι μια καλά μελετημένη μέθοδος κοινωνικής πλύσης εγκεφάλου, χειραγώγηση à la Tavistock – που έχει κάνει θαύματα. Σήμερα είναι δύσκολο να βρεθεί κάποιος κάτω από τους απλούς ανθρώπους, που να μην πιστεύει στην ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή που εκπέμπει CO2. Ανεξάρτητα από τα στοιχεία που αποδεικνύουν το αντίθετο.

Το ξεπούλημα των Ηνωμένων Εθνών σε μια διεφθαρμένη ελίτ έχει κάνει ένα ορατό και γιγαντιαίο βήμα προς τα εμπρός με την έναρξη της δεκαετίας του 2020, δηλαδή με την Ατζέντα 2030 του ΟΗΕ. Όλα αυτά πρέπει πρώτα να συνειδητοποιηθούν από όσο το δυνατό περισσότερους ανθρώπους, προτού ν’ αρχίσουμε να αντιστεκόμαστε και να περάσουμε σε μια άλλες μορφές δράσεων.

Ωστόσο, όπως συμβαίνει με οτιδήποτε πνευματικό και δυναμικό, μόλις μια κριτική μάζα ξεκινήσει με κριτική σκέψη, η μετάβαση στο Φως μπορεί να είναι γρήγορη. Η μετάβαση στο Φως είναι αυτό που προβλέπεται για το 2023 / 2024. Σε καμία περίπτωση αυτή η πρόβλεψη δεν πρέπει να εκληφθεί ως ενθάρρυνση να περιοριστούμε στην παρακολούθηση του τι συμβαίνει. Το να είμαστε ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ είναι δικαίωμα, μόνο εάν το υπερασπιστούμε και παλέψουμε γι’ αυτό.

Αλλά, πριν μπορέσουμε να εναντιωθούμε σ’ αυτή διαβολική αποπλάνηση, πρέπει να αναγνωρίσουμε τις διαβολικές μεθόδους «Illuminati» που χρησιμοποιούνται και να σταθούμε από κοινού εναντίον τους.

Αυτό το κείμενο αφορά τη διάδοση αυτών των πληροφοριών στον « εγκέφαλο ως το συνεχιζόμενο και επόμενο πεδίο μάχης». Πολλοί θα το βρουν πολύ έξω από τη συνήθη σκέψη τους, απλώς θα κουνήσουν το κεφάλι τους με δυσπιστία ή θα αποκαλέσουν τέτοια γεγονότα και ειδήσεις «παραπληροφόρηση». Δεν έχει σημασία. Πρέπει να συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε το ψεύδος με την αλήθεια.

Μεγαλώνει το πεδίο όσων αρχίζουν να σκέφτονται μόνοι τους, και όσων καταλήγουν στα ίδια συμπεράσματα ότι μας υποδουλώνει μια μικρή αλλά ισχυρή ελίτ και ότι είναι συντριπτικές οι αποδείξεις πως είναι καιρός να ξεφύγουμε από αυτή την υποδούλωση.

Η εποχή όπου ο εγκέφαλός μας είναι το επόμενο πεδίο μάχης πρέπει να καταπολεμηθεί με όλο μας το σθένος. Δεν θέλουμε πεδία μάχης κανενός είδους. Θέλουμε ΕΙΡΗΝΗ.

Peter Koenig