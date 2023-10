Το περιεχόμενο ενός “διαφημιστικού” μηνύματος δεν περιορίζεται στο κείμενο που έχει, αλλά περιλαμβάνει επίσης το μέσο και τον τρόπο που αυτό το μήνυμα παρουσιάζεται και μεταδίδεται. Το μέσο που χρησιμοποιείται για να μεταδοθεί ένα μήνυμα επηρεάζει σημαντικά τον τρόπο που το κοινό αντιλαμβάνεται και ερμηνεύει το μήνυμα.

Η Τηλεόραση, το Διαδίκτυο, το Ραδιόφωνο, οι πλατφόρμες όπως το Facebook, το YouTube, το Instagram και το TikTok, δεν είναι μόνο φορείς των μηνυμάτων, αλλά διαμορφώνουν επίσης τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο και τα γεγονότα (perception is the new reality).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Σε μια εποχή όπου οι πληροφορίες πλημμυρίζουν τον ψηφιακό μας κόσμο και οι επικοινωνίες διαμορφώνονται από ποικίλα μέσα, το δόγμα του McLuhan παραμένει επίκαιρο. Είναι καθήκον μας να κατανοήσουμε πώς τα μέσα που χρησιμοποιούμε επηρεάζουν την κοινωνική μας πραγματικότητα και να είμαστε ενεργοί συμμετέχοντες στον διάλογο για το πώς θέλουμε να διαμορφώνεται. Και πράγματι έχει ανοίξει ξανά η συζήτηση για τον τρόπο που τα ΜΜΕ μεταμορφώνονται σε ένα κανάλι μεγαλύτερο από ένα απλό μέσο μεταφοράς πληροφοριών.

Η επικοινωνία αποτελεί θεμέλιο λίθο της Κοινωνίας και είναι εξαιρετικά σημαντική στον σύγχρονο κόσμο. Διαμορφώνει τις αντιλήψεις μας, τις πολιτικές μας πεποιθήσεις και την προσέγγισή μας σε πολλά θέματα. Όμως όταν μπροστά από την επικοινωνία μπαίνει το πολιτικό πρόσημο θα πρέπει σαφέστατα να τη διακρίνουμε από την εμπορική επικοινωνία. Δεν πρέπει να είναι αποδεκτό να προσπαθούμε να «πουλήσουμε» πολιτικές, ιδέες και αξίες με όρους ανταγωνισμού και κατανάλωσης.

Η πολιτική επικοινωνία αποτελεί τον τρόπο με τον οποίο οι πολιτικοί και οι πολιτικές οντότητες επικοινωνούν με το κοινό και μεταφέρουν τα μηνύματά τους. Η σημασία της πολιτικής επικοινωνίας δεν μπορεί να υποτιμηθεί, καθώς αποτελεί τον βασικό μηχανισμό μέσω του οποίου οι πολίτες ενημερώνονται για τα πολιτικά ζητήματα και συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Οι διαφορές μεταξύ πολιτικής και εμπορικής επικοινωνίας είναι σημαντικές. Η εμπορική επικοινωνία επικεντρώνεται στην προώθηση με σκοπό την αύξηση των πωλήσεων και των κερδών. Στην προσπάθειά της να αναπτύξει σχέση και να ρίξει «γέφυρες» στον καταναλωτή, πολλές φορές χρησιμοποιεί την ανταγωνιστική ψυχολογία και την δημιουργία επιθυμιών για την απόκτηση ενός προϊόντος ή υπηρεσίας.

Η πολιτική επικοινωνία αφορά θέματα που επηρεάζουν το κοινό συμφέρον, όπως πολιτικές αποφάσεις, κοινωνικές αξίες και κατευθύνσεις της Κοινωνίας. Δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως προϊόν προς πώληση, αλλά ως διάλογος μεταξύ των πολιτικών φορέων και των πολιτών για τη λήψη σημαντικών αποφάσεων.

Μια από τις σημαντικές αρχές της πολιτικής επικοινωνίας θα έπρεπε να είναι η διαφάνεια. Οι πολίτες πρέπει να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες και να είναι ενήμεροι για τις πολιτικές διαδικασίες και τις αποφάσεις που τους αφορούν. Η επικοινωνία πρέπει να είναι ανοιχτή και διαφανής, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των πολιτών προς τους πολιτικούς φορείς.

Η πολιτική επικοινωνία, κανονικά, δεν πρέπει να έχει υπερβολή, προπαγάνδα η δημιουργία ψευδαισθήσεων. Αντίθετα, η πολιτική επικοινωνία πρέπει να βασίζεται στα γεγονότα, την ανάλυση και την ανοικτή συζήτηση. Οι πολιτικές αποφάσεις επηρεάζουν τη ζωή των ανθρώπων και την Κοινωνία στο σύνολό της. Για αυτό, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται τα «τρικ» της αγοράς για να επηρεαστούν οι αποφάσεις τους ούτε να γίνεται ύπουλη υπερχρήση των εμπορικών καναλιών όπως είναι τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

Η πολιτική επικοινωνία πρέπει να είναι ενημερωτική, εποικοδομητική και διαφωτιστική. Πρέπει οι αποδέκτες να έχουν τη δυνατότητα να εκφράζουν τις απόψεις τους, να απαντήσουν. Η πολιτική επικοινωνία διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στη δημοκρατία αλλά και στην καλή διακυβέρνηση. Δεν πρέπει να τη μπερδεύουμε με την εμπορική επικοινωνία, και η εφαρμογή των τεχνικών του εμπορίου σε αυτήν τη σφαίρα είναι ξένη και επικίνδυνη για την Κοινωνία και τη δημοκρατία. Η πολιτική επικοινωνία πρέπει να υποστηρίζεται από τη διαφάνεια, την ενημέρωση και τον ανοιχτό διάλογο, προκειμένου να εξυπηρετεί το κοινό συμφέρον και τη δημοκρατία. (Στοιχεία από άρθρο του advertsing.gr)

Οι νέοι ψηφιακοί διαφημιστές πρέπει να σκεφτούν ,πως ότι κάνουν, μπορεί να οδηγήσει εύκολα, σε “κακή επιλογή” και επειδή δεν πηγαίνουμε στις εκλογές όποτε θέλουμε, όπως στο σούπερ μάρκετ, αλλά κάθε τέσσερα ή πέντε χρόνια, τα λάθη δεν αναγνωρίζονται μετά την απομάκρυνση από το ταμείο! Στην πολιτική διαφήμιση μετράει περισσότερο το προϊόν από την διαφημιστική επιτυχία, γι’ αυτό προσέχουμε για να έχουμε σήμερα, αύριο, αλλά και στο μέλλον.