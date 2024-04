Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Η τωρινή (4η) γενιά του Vitara παρουσιάστηκε το 2015, με την εταιρία να προχωρά σε ένα γενναίο facelift το 2019. Σήμερα η Suzuki ανανέωσε, στα σημεία, για δεύτερη φορά το SUV, κρατώντας τα ίδια κινητήρια σύνολα, προσφέροντας όμως στυλιστικές αλλά και hi-tech αλλαγές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Το Suzuki Vitara είναι ένας θρύλος που κυκλοφορεί ανάμεσα στα SUV, στηρίζοντας τον ανέκαθεν value for money χαρακτήρα του ο οποίος συνυπάρχει με τις off road δυνατότητες του.

Ο λόγος που αντί για μία νέα γενιά, οι Ιάπωνες προτίμησαν να προχωρήσουν σε μία νέα ανανέωση του μοντέλου είναι απλός. Συνταγή που κερδίζει δεν την αλλάζεις και οι πωλήσεις του Vitara μιλάνε από μόνες τους. Ας δούμε τις αλλαγές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Νέος προφυλακτήρας και ζάντες

Αρχικά, και όσον αφορά τις εξωτερικές αλλαγές, παρατηρούμε νέο προφυλακτήρα με ανασχεδιασμένη γρίλια η οποία έχει γυαλιστερό μαύρο φινίρισμα. Παράλληλα νέες είναι και οι ζάντες οι οποίες σύμφωνα με την εταιρία παρέχουν και καλύτερη αεροδυναμική ενlure Perle. ώ υπάρχουν και δύο νέα εξωτερικά χρώματα, τα Titan Dark Grey Pearl και Sphere

Με νέα οθόνη αφής και αναβαθμισμένο Suzuki Connect

Στο εσωτερικό, υπάρχει καινούργια οθόνη αφής 9 ιντσών για το σύστημα infotainment. Το τελευταίο, διαθέτει αναβαθμισμένο σύστημα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας και φυσικά προσφέρει πλήρη συνδεσιμότητα Apple CarPlay και Android Auto. Μάλιστα ο ιδιοκτήτης του Vitara μπορεί χάρη στο Suzuki Connect να ελέγχει πολλές παραμέτρους του οχήματος του μέσω του smartphone του, όπου κι αν βρίσκεται.

Με εξελιγμένο αυτόματο φρενάρισμα

Μάλιστα η εταιρία αναφέρει πως το ανανεωμένο Vitara εξοπλίζεται με μία βελτιωμένη έκδοση του συστήματος αυτόματου φρεναρίσματος έκτακτης ανάγκης. Η συγκεκριμένη μπορεί να σκανάρει μεγαλύτερη περιοχή και να φρενάρει πιο γρήγορα.

Αυτούσια η γκάμα κινητήρων

Η εταιρία γνωρίζει πως έχει φτιάξει καλούς κινητήρες και συνεχίζει να τους στηρίζει. Έτσι sτις Mild Hybrid εκδόσεις συνεργάζεται ο 1.400άρης βενζινοκινητήρας με 48V σύστημα, καταφέρνοντας να αποδώσει 129 ίππους και μέγιστη ταχύτητα στα 190χλμ./ώρα. Φυσικά αυτό το σύνολο μπορεί να συνδυαστεί τόσο με δικίνητη λειτουργία, όσο και με τετρακίνηση έχοντας κατανάλωση από 5.3λτ./100χλμ. Για όσους μάλιστα θέλουν να επωφεληθούν ακόμα περισσότερο από την συμφέρουσα χρήση ρεύματος, οι Strong Hybrid εκδόσεις έχουν την λύση με τον 1.500άρη κινητήρα να συνδυάζεται με έναν ηλεκτροκινητήρα που προσφέρει επιπλέον 33 ίππους και 60 Nm ροπής, ρίχνοντας ακόμα παραπάνω την κατανάλωση. Ακόμα και σε αυτή την Full Hybrid Strong έκδοση, δεν απαιτείται σύνδεση με πρίζα, μιας και η μπαταρία φορτίζει αυτόματα κατά το φρενάρισμα ή απευθείας από τον βενζινοκινητήρα. Με συνολική ιπποδύναμη 116 ίππων και τελική στα 180χλμ./ώρα, προσφέρει την απόλυτα θετική πλευρά της ηλεκτροκίνηση, καθώς μπορεί να κινηθεί αμιγώς ηλεκτρικά αναπτύσσοντας ταχύτητες έως και 60 χλμ./ώρα για μια απόσταση έως και 4,5 χλμ.