Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Έχετε ακούσει μία φράση που λέει «Ασφαλέστερο είναι να ταξιδεύεις με αεροπλάνο παρά με το αυτοκίνητο»; Τα στατιστικά στοιχεία το επιβεβαιώνουν απόλυτα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Οι New York Times δημοσίευσαν πρόσφατα ένα εκτενές άρθρο με τίτλο “Why Are American Drivers So Deadly?” (Γιατί οι Αμερικανοί οδηγοί είναι τόσο θανατηφόροι;) καθώς τα στοιχεία δείχνουν πως η οδική ασφάλεια στις Η.Π.Α. κάθε χρόνο γίνεται όλο και χειρότερη.

Από το 2020 έως το 2021, η NHTSA (η κυβερνητική υπηρεσία για τις μεταφορές) υπολόγισε αύξηση κατά 16% των ατυχημάτων στους δρόμους των ΗΠΑ. Κατά μέσο όρο, υπήρχαν 16.500 ατυχήματα κάθε μέρα, ή πάνω από έξι εκατομμύρια ετησίως. Το 2021, 42.939 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαία ατυχήματα στους αμερικανικούς δρόμους, από 38.824 το 2020 και 36.355 το 2019.

Σύμφωνα με την έρευνα, το πρόβλημα οφείλεται περισσότερο στις οδηγικές συμπεριφορές των Αμερικανών οδηγών, οι οποίοι φαίνεται πως δεν ακολουθούν τις βασικές αρχές ασφαλούς οδήγησης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Υπερβολική ταχύτητα, επικίνδυνοι ελιγμοί, χρήση κινητού, παραβίαση φαναριών και προτεραιότητας, είναι σύμφωνα με την έρευνα οι κυριότεροι παράγοντες.

Σε όλα τα παραπάνω έρχονται να προστεθούν τα όλο και μεγαλύτερα οχήματα, αλλά και η κακή συντήρηση του οδικού δικτύου. Στην περίπτωση του πρώτου, η έκθεση επισημαίνει το πρόσθετο βάρος και τη μειωμένη ορατότητα που επιφέρουν τα μεγαλύτερα οχήματα. Το δεύτερο συχνά εμφανίζεται με τη μορφή τραυματισμών πεζών ή ποδηλατών.

Η μόνη ξεκάθαρη λύση είναι η καλύτερη εκπαίδευση των οδηγών και η γενικότερη παιδεία γύρω από την οδήγηση, η οποία θα πρέπει, επιτέλους, να δίνεται στο σχολείο.