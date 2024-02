Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Ο Elon Musk τα βρήκε σκούρα με το δικαστήριο στο Ντέλαγουέρ, καθώς η δικαστής ακύρωσε τη συμφωνία αμοιβής του από την Tesla, που ήταν στα 55.8 δις. δολάρια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με ρεπορτάζ του Reuters, η δικαστής έκρινε ότι η συγκεκριμένη αμοιβή και είναι υπερβολική αλλά και ότι εγκρίθηκε αντικανονικά από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας. Μάλιστα η δικαστής Kathaleen McCormick σημείωσε ότι ενώ ο Musk έχει μερίδιο 13% στην κατασκευάστρια εταιρεία ηλεκτρικών αυτοκινήτων, συνεχίζει να ελέγχει το διοικητικό συμβούλιο μέσω της προσωπικότητας και της επιρροής του. Επιπλέον, είπε ότι το διοικητικό συμβούλιο δεν μπόρεσε να αποδείξει ότι η παραχώρηση μετοχών έγινε σε δίκαιη τιμή και μέσω δίκαιης διαδικασίας.

Το πακέτο αμοιβών του Musk για την Tesla εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο το 2018 και περιελάμβανε 12 δόσεις δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών που θα κατοχυρώνονταν όταν η αυτοκινητοβιομηχανία επιτύγχανε ορισμένους στόχους. Τόσο το διοικητικό συμβούλιο όσο και ο Musk δήλωσαν ότι οι στόχοι αυτοί θα ήταν δύσκολο να επιτευχθούν, αλλά οι δικηγόροι του ενάγοντος Richard Tornetta (ενός μετόχου της Tesla που προκάλεσε την αγωγή αυτή), εμφάνισαν αρχεία που αποκάλυψαν ότι η Tesla προέβλεπε ότι σύντομα θα πετύχαινε τρία από τα βασικά ορόσημα απόδοσης όταν εγκρίθηκε το πακέτο αμοιβών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Εάν δεν ασκηθεί έφεση στην απόφαση αυτή, τότε ο Musk θα λάβει μικρότερο πακέτο αμοιβής, κάτι που ταυτόχρονα θα τον έριχνε από την πρώτη θέση στην λίστα με τους πλουσιότερους ανθρώπους. Σύμφωνα με το Forbes ο Elon Musk έχει περιουσία 251δις. δολάρια.

Ο Μασκ φυσικά αντέδρασε στην απόφαση αυτή, ανεβάζοντας στο δικό του “X” την εξής ανάρτηση: «Ποτέ μην εντάξετε την εταιρεία σας στην πολιτεία του Ντέλαγουερ. Συνιστώ να προτιμήσετε τη Νεβάδα ή το Τέξας εάν προτιμάτε να αποφασίζουν οι μέτοχοι για τα θέματα».

Never incorporate your company in the state of Delaware

— Elon Musk (@elonmusk) January 30, 2024