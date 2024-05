Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Ο επικεφαλής ανάπτυξης προϊόντων της εταιρείας, Gianmaria Fulgenzi, δήλωσε ότι ο νέος V12 κινητήρας, δεν πρόκειται να αποκτήσει turbo.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Autocar, ο Fulgenzi ξεκαθάρισε πως η Ferrari χρησιμοποιεί turbo όταν πρέπει να μειώσει τον κυβισμό ενός κινητήρα διατηρώντας παράλληλα την ισχύ του. Ο ατμοσφαιρικός V12 που κινεί τη νέα 12Cilindri, δεν συρρικνώθηκε, με τα 6.5λτ. κυβισμού να αποδίδουν πλέον 850 ίππους.

Η Ferrari ξόδεψε πολλά χρήματα για να εγγυηθεί ότι ο κινητήρας θα πληροί τους κανονισμούς εκπομπών ρύπων Euro6e χωρίς να υποβαθμίσει τις επιδόσεις, και τα κατάφερε. Η νέα 12Cilindri μπορεί να φτάσει τα 100χλμ./ώρα σε 2,9 δευτερόλεπτα και τα 200χλμ./ώρα σε 7,9, ενώ πετυχαίνει και τελική ταχύτητα 340χλμ./ώρα.

