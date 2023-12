Επιμέλεια: Περικλής Χαλάτσης

Χωρίς να αλλάξει τη σωστή σχέση μεταξύ αξίας-τιμής η Citroën παραμένει πιστή στην αξία της συνεχούς εξέλιξης και προχωρά σε ταυτόχρονη αναβάθμιση όλων των μοντέλων της. Στο εξής αντί για πέντε εκδόσεις θα έχει τρείς με τολμηρό σχεδιασμό και πρωτοπόρα τεχνολογία.

Μέχρι σήμερα οι εκδόσεις που ξέραμε ήταν Live, Feel, Feel Pack, Shine και Shine Pack. Για να μην προβληματίζονται οι υποψήφιοι πελάτες το γαλλικό επιτελείο της Citroen αποφάσισε οι εκδόσεις να γίνουν τρείς. Και αυτές είναι: YOU, PLUS και MAX

Με αυτό τον τρόπο, η γκάμα της Citroën επανασχεδιάζεται ώστε να είναι πιο κατανοητή και πιο απλή στη χρήση με σκοπό να ανταποκρίνεται όσο το δυνατόν καλύτερα στις προσδοκίες των πελατών, εστιάζοντας στις πραγματικές ανάγκες και λειτουργίες.

Με τον επαναπροσδιορισμό της γκάμας της, η Citroën διευκολύνει τους πελάτες να κατανοήσουν τις διάφορες αναβαθμίσεις και επιλογές που διατίθενται ανάμεσα στις εκδόσεις , προτείνοντας το μοντέλο που είναι προσαρμοσμένο στις δικές τους προτιμήσεις και ταιριάζει πραγματικά στον τρόπο ζωής τους, προσφέροντας παράλληλα το σωστό επίπεδο εξοπλισμού για κάθε επίπεδο τιμής.

To κοινό σημείο που μοιράζονται όλες οι εκδόσεις είναι η έννοια του στυλ και της άνεσης, χαρακτηριστικά γνωρίσματα της Citroën. Η έκδοση YOU προσφέρει όλα τα απαραίτητα στοιχεία εξοπλισμού τα οποία διευκολύνουν την καθημερινότητα κάνοντας παράλληλα το στυλ προσιτό. Η έκδοση PLUS αποτελεί τον κύριο εκφραστή των μοναδικών, καινοτόμων και ισχυρών χαρακτηριστικών της μάρκας όπως αυτά της άνεσης και της εξατομίκευσης και της τεχνολογίας. Τέλος, η έκδοση MAX βρίσκεται στην κορυφή της γκάμας, αντικατοπτρίζοντας την αρτιότητα της, στους τομείς της ασφάλειας, της άνεσης και της συνδεσιμότητας.

Με την ανανέωση της γκάμας των προϊόντων της, η Citroën επιβεβαιώνει επίσης την επιθυμία της να βελτιώσει την αγοραστική εμπειρία για τους πελάτες της, μειώνοντας ταυτόχρονα το κόστος και τους χρόνους παράδοσης. Η γαλλική εταιρία έχει θέσει ως σημείο εκκίνησης τις ανάγκες των πελατών και αποτέλεσμα αυτού του στόχου είναι το πρόγραμμα Citroën Advisor, το οποίο επιτρέπει στους πελάτες να δημοσιεύουν σχόλια και απόψεις σχετικά με τα προϊόντα, τα σημεία πώλησης και τις προσφορές υπηρεσιών της μάρκας με απόλυτη διαφάνεια. Απλουστεύοντας την γκάμα της, η Citroen διευκολύνει την διαδικασία της αγοράς, ενώ η εμπειρία του πελάτη γίνεται ευκολότερη και ομαλότερη.