Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Εχθές ήταν μία μαύρη και δύσκολη ημέρα για την Ταϊβάν καθώς ο εγκέλαδος της «χτύπησε» την πόρτα με έναν τρομακτικό σεισμό.

Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν και 1.050 έχουν τραυματιστεί από τον σεισμό των 7,4 βαθμών, ο οποίος ήταν και ο ισχυρότερος τα τελευταία 25 χρόνια.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν αναρτηθεί αρκετά βίντεο που δείχνουν πως τα αυτοκίνητα, τα μηχανάκια αλλά και τα λεωφορεία πραγματικά «χορεύουν» από τα πολλά ρίχτερ.

Τα πλάνα είναι συγκλονιστικά ειδικά από τη γέφυρα και από το λεωφορείο που πραγματικά δοκιμάζει τα όρια της ισορροπίας του.

WATCH: Dashcam captures 7.4 quake on highway in eastern Taiwan pic.twitter.com/P6oJetpML7

Stuck in traffic on a bridge during a 7.5 magnitude earthquake in Taiwan 😱 pic.twitter.com/5UBv64l9Ap

— StrictlyChristo 🇺🇦🌻 (@StrictlyChristo) April 3, 2024