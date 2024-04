Σε λίγες ημέρες ο ΣΕΑΑ ( Σύνδεσμος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων) θα ανακοινώσει τις ταξινομήσεις του Απριλίου. Ενός δύσκολου μήνα που είχε αρκετά εντυπωσιακά στοιχεία. Από τα στοιχεία που συγκεντρώσαμε τις πρώτες 16 εργάσιμες ημέρες του Απριλίου η αγορά γενικότερα είχε φθάσει τις 7.644 μονάδες. Η Toyota είχε καταγράψει 1.670 ταξινομήσεις και σχεδόν με τις μισές στη 2η θέση είναι η Suzuki με 757 ταξινομήσεις. Τρίτη σε απόσταση αναπνοής βρίσκεται με 725 ταξινομήσεις η Hyundai.

Από τα premium μοντέλα η Mercedes οδηγεί την κούρσα με 335 μονάδες και ακολουθούν η Audi με 227 μονάδες και η BMW με 209. Βέβαια αυτά τα στοιχεία προκύπτουν από τις ταξινομήσεις που καταγράφηκαν τις πρώτες 16 ημέρες. Στο μεταξύ έτρεξαν πολλά χρηματοδοτικά προγράμματα και δεν αποκλείεται να έχουν γίνει ανατροπές αλλά από τη 2η θέση και κάτω. Γιατί η Toyota έχει ξεφύγει από τον ανταγωνισμό.

Να μια είδηση που θα εξυπηρετήσει αρχικά τους εκδρομείς του Πάσχα. Αυτούς που θα φύγουν από την πρωτεύουσα για να επισκεφθούν την επαρχία το εορταστικό 3ήμερο. Η Κυβέρνηση – όπως άλλωστε είχε ανακοινώσει από καιρό- παρέδωσε τα δυο τελευταία τμήματα του Αυτοκινητόδρομου Ε65. ‘Ενα μεγάλο έργο που μειώνει τους χρόνους στις αποστάσεις και παρέχει μεγάλη ασφάλεια στις μετακινήσεις. Τα δυο τμήματα που παραδόθηκαν είναι από την Λαμία μέχρι την Ξυνιάδα, μήκους 18,5 km που περιλαμβάνει και τα τούνελ στο όρος Όρθρυς, όπως επίσης και το τμήμα Τρίκαλα-Καλαμπάκα μήκους 25 km, καθιστώντας έτσι τον Ε65 έναν ολοκληρωμένο αυτοκινητόδρομο της Κεντρικής Ελλάδας. Ο νέος δρόμος ξεκινά από το ύψος της Αλαμάνας, λίγο πριν τη Λαμία όπου συναντά τον ΠΑΘΕ μέχρι τα Μετέωρα. Η Κεντρική Ελλάδα απέκτησε έναν σύγχρονο και ασφαλή αυτοκινητόδρομο 136 χλμ. Οι οδηγοί πλέον θα φθάνουν πιο εύκολα και πιο γρήγορα προς το Καρπενήσι, την Καρδίτσα, τα Τρίκαλα, τα Μετέωρα και την Λίμνη Πλαστήρα.

Αίσθηση έκανε η παρουσία της Hyundai Motor Company στη Διεθνή Έκθεση Αυτοκινήτου του Πεκίνου για το 2024. Οι Κορεάτες κάνουν διαρκώς επενδύσεις ακόμη και στη χώρα που έχει αυτή τη στιγμή τις πιο δυνατές αυτοκινητοβιομηχανίες στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Οι Κορεάτες παρουσίασαν το ηλεκτρικό (EV) υψηλών επιδόσεων IONIQ 5 N, που θα αποτελέσει σημαντικό παράγοντα διαφοροποίησης για τη Hyundai Motor στην αγορά ηλεκτρικών οχημάτων στον κόσμο. Στην έκθεση στο Πεκίνο παρουσιάσθηκε σε μάλλον μη ευρωπαϊκή μορφή του νέο SANTA FE και το νέο TUCSON.

Η BMW «επεξεργάζεται» μια νέα τεχνολογία που λέγεται αμφίδρομη φόρτιση. Ήδη οι επικεφαλής της BMW είπαν ότι σύντομα μπαίνει στην παραγωγή η τεχνολογία που με τη χρήση της μπαταρίας υψηλής τάσης ενός αμιγώς ηλεκτρικού οχήματος θα τροφοδοτείται -από την αποθηκευμένη ηλεκτρική ενέργεια- το οικιακό η ακόμη και το δημόσιο δίκτυο. Το project «μελλοντική βιωσιμότητα» βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Και μια που αναφερόμαστε στο BMW Group να προσθέσουμε ότι το Group, επενδύει επιπλέον 200 εκατομμύρια ευρώ στο εργοστάσιο Landshut προκειμένου να επεκτείνει τις εγκαταστάσεις και να ενσωματώσει την ηλεκτρική μονάδα κίνησης που θα τοποθετηθεί στα μοντέλα της Neue Klasse. Οι Γερμανοί θα αυξήσουν την παραγωγικότητα και θα προσφέρουν ακόμη νέες θέσεις εργασίας.

Έξυπνο το «Πασχαλιάτικο δώρο» της Citroen. Το νέο καινοτόμο πρόγραμμα της ελληνικής εταιρίας που αντιπροσωπεύει την Citroёn, δίνει την ευκαιρία στους υποψήφιους πελάτες της να αποκτήσουν το μοντέλο της αρεσκείας τους χωρίς άγχος και τόκους. Καταργεί τους τόκους και βάζει τέλος στις χρηματοδοτήσεις που προβληματίζουν λόγω υψηλών επιτοκίων. Προσφέρει στα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα της C3, C3 Aircross, C4, C4X & C5 Aircross Άτοκη Χρηματοδότηση, 5ετή εργοστασιακή εγγύηση και οδική βοήθεια σε όλη την γκάμα των επιβατικών της μοντέλων.

Το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα προσφέρει μεγάλο όφελος στον καταναλωτή καθώς έχει πλέον την δυνατότητα να αποκτήσει άτοκα το μοντέλο της επιλογής του με 25% προκαταβολή και αποπληρωμή δόσεων σε διάστημα έως 48 μήνες (4 χρόνια). Ο συνδυασμός του χρηματοδοτικού άτοκου προγράμματος, με αποπληρωμή σε τέσσερα χρόνια και η 5ετής εργοστασιακή εγγύηση είναι το καλύτερο Πασχαλιάτικο δώρο.

Η AVIN παρουσίασε την εξέλιξη της νέας γενιάς καυσίμων που είναι για κινητήρες πετρελαίου, βενζίνης και υβριδικών συστημάτων. Τα εξελιγμένα καύσιμα ACTION 100 προσφέρουν εκτός από την προστασία στους κινητήρες και ομαλότερη λειτουργία της μηχανής. Στην παρουσίαση ο Δρ. Θ. Μυλωνάς, Chief Executive , Alphachem εξήγησε με λεπτομέρειες ποια είναι τα σημεία αυτά που κάνουν ένα καύσιμο να ξεχωρίζει. Τα νέα καύσιμα της AVIN προστατεύουν 100% το όχημα λόγω της ειδικής τεχνολογίας Safety Net. Βελτιωμένη λειτουργία σημαίνει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του κινητήρα. Υψηλή οικονομία καυσίμου έως 7% βασισμένη σε test οχημάτων σε πραγματικές συνθήκες και σε test με δυναμόμετρο. Κρατάμε αυτό που είπε ο καθηγητής. Ο καθαρισμός των μπεκ ψεκασμού ξεκινάει αμέσως και τα αποτελέσματα φαίνονται τις πρώτες 24 ώρες λειτουργίας. Τα αποτελέσματα του clean up φθάνουν έως και ≥94% .

Ένα καλό αγωνιστικό διήμερο προγραμματίζεται για τις 11-12 Μαΐου στη Λαμία. Η αγωνιστική λέσχη Αυτοκινήτου Λαμίας (Α.Λ.Α.Λ.), σε συνδιοργάνωση με την ΠΕ Φθιώτιδος, τον μεγάλο οικοδεσπότη Δήμο Λαμιέων, αλλά και το Επιμελητήριο Φθιώτιδος προετοιμάζουν το “DRIFT ΛΑΜΙΑΣ 2024”, που θα είναι ο 3ος γύρος του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Drift. Θα πάρουν μέρος οδηγοί των τριών κατηγοριών Drift 1, Drift 2 και Drift 3. Θα αγωνιστούν σε μία εντυπωσιακή διαδρομή η οποία δημιουργήθηκε ώστε να χαρίσει μοναδικές συγκινήσεις τόσο στους οδηγούς όσο και στους θεατές.

Στις 28 Μαΐου 2024 θα γίνει η Γενική Συνέλευση των Μελών για το Αυτοκίνητο της Χρονιάς. Εκτός από τα φλέγοντα θέματα που είναι σε εξέλιξη θα συζητηθούν και οι εγγραφές νέων μελών.

Η Pirelli και η Lamborghini έχουν δημιουργήσει από κοινού εξατομικευμένα ελαστικά P Zero 21, 22 και 23 ιντσών, καθώς και ένα ελαστικό Scorpion Winter2, 22 ιντσών, για τη νέα Urus SE που είναι η πρώτη υβριδική έκδοση plug-in του SUV της Lamborghini. Τα ελαστικά της Pirelli δοκιμάστηκαν με ταχύτητες άνω των 300 χλμ/ώρα στην κυκλική πίστα στο Nardò στην Ιταλία καθώς και σε θερμοκρασίες -30° στον Βόρειο Πόλο. Οι επικεφαλής της Lamborghini έμειναν ικανοποιημένοι και η συμφωνία έκλεισε.

Το Σαββατοκύριακο 27 και 28 Απριλίου, στις εγκαταστάσεις του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη στη Θεσσαλονίκη, παρουσιάσθηκαν το νέο Volvo FH16 Aero των 780 HP με τον 17λιτρο κινητήρα, το Volvo FH, το Volvo FH Electric και το Volvo FMX. Η εκδήλωση έγινε στο πλαίσιο του Driving Impression, της παγκόσμιας παρουσίασης – πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα- της νέας σειράς φορτηγών VOLVO AERO.

Η ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε. βραβεύθηκε στην συνάντηση Αντιπροσώπων Νοτιοανατολικής Ευρώπης της SAME & DEUTZ-FAHR, που έγινε στην Κατάνια Ιταλίας, για τις καλύτερες πωλήσεις των Τρακτέρ SAME για το 2023. Επιπλέον, η SDF βράβευσε την Εταιρεία ΝΙΚ. Ι. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε. για τα 100 χρόνια παρουσίας της στην ελληνική αγορά. Η SAME & DEUTZ-FAHR παρουσίασε την εμπορική πολιτική της καθώς επίσης και τα νέα Τρακτέρ και τις νέες υπηρεσίες που ετοιμάζει για το άμεσο μέλλον.

Σας ευχόμαστε καλές γιορτές και ένα χαρούμενο Πάσχα χωρίς τροχαία ατυχήματα/δυστυχήματα. Στο χέρι μας είναι. Όχι υπερβολές, όχι εκνευρισμός και φυσικά καθόλου αλκοόλ όταν κάθεστε στο τιμόνι.