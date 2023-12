Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Ένα απίστευτο περιστατικό που έλαβε χώρα στη Βαλτιμόρη (πόλη που ανήκει στην πολιτεία Μέριλαντ των Η.Π.Α.) έχει γίνει viral, καθώς μία αγοραπωλησία αυτοκινήτου κατέληξε σε τραγωδία με ένα νεκρό.

Ο Carlos Carrazana-Ricardo είδε στο Marketplace του Facebook μία αγγελία για πώληση ενός μεταχειρισμένου Acura TL του 2006 από ιδιώτη. Ο ίδιος, ταξίδεψε 100χλμ. μέχρι τη Βαλτιμόρη με τον φίλο του, είδαν το αυτοκίνητο, το επιθεώρησαν και τελικά αποφάσισαν πως δεν ήταν στην κατάσταση που περίμεναν. Έτσι ενημέρωσαν τον ιδιοκτήτη και πωλητή, πως δεν θα προχωρήσουν στην αγορά.

Καθώς απομακρύνονταν από το σημείο με τον φίλο του, ο πωλητής πυροβόλησε πολλές φορές το αυτοκίνητο και χτύπησε τον Carrazana-Ricardo στο κεφάλι. Ο φίλος του ανέλαβε καθήκοντα οδηγού και προσπάθησε να βρει βοήθεια, αλλά τελικά τράκαραν.

Διασώστες που έσπευσαν στο σημείο, μετέφεραν τον τραυματία στο νοσοκομείο, ο οποίος λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε στα τραύματα του. Η αστυνομία χρησιμοποίησε το τηλέφωνό του για να αναγνωρίσει τον δράστη, τον 18χρονο Marques Harris, ενώ σύμφωνα με τα ξένα ρεπορτάζ, στο σημείο βρέθηκαν 19 κάλυκες από δύο διαφορετικά όπλα.

Western District Homicide Arrest⁰⁰In reference to the homicide that occurred in the Western District on November 26, 2023, detectives have arrested 18-year-old Marques Harris of Baltimore.⁰⁰Investigators learned that Harris fatally shot Carlos Carrazana-Ricardo while in the… pic.twitter.com/ok2yZNmIOM

— Baltimore Police (@BaltimorePolice) December 4, 2023