Το ότι έχει χαθεί η έννοια του χρήματος είναι γνωστό. Ο μισός πλανήτης πεινάει και ο άλλος μισός κάνει συλλογή από σπίτια, αυτοκίνητα και πανάκριβα κοσμήματα. Επίσης γνωστό είναι πως στο Ντουμπάι ο χορός του χρήματος είναι το λιγότερο προκλητικός και η αγγελία αυτού του μοντέλου είναι η μεγαλύτερη απόδειξη.

Η αντιπροσωπεία εξωτικών αυτοκινήτων στο Ντουμπάι, F1rst Motors, πουλάει μία Mercedes AMG One στην εξωφρενική τιμή των 5.45 εκατ. δολαρίων. Μάλιστα η επιχείρηση δηλώνει πως το αυτοκίνητο έχει μηδενικά χιλιόμετρα, κάτι το οποίο είναι απίστευτο κατόρθωμα μιας και η Mercedes θα κατασκευάσει μόλις 275 μονάδες της ONE και πρέπει να εγκρίνει η ίδια, έναν προς έναν τους αγοραστές. Η Mercedes θέτει όρο στο συμβόλαιο αγοράς της ONE, ότι οι ιδιοκτήτες της απαγορεύεται την τροποποιήσουν ή να την πουλήσουν – ανταλλάξουν , με το μοντέλο να είναι ήδη sold out από το Γενάρη του 2023.

Το εντυπωσιακό αυτό σύνολο κινεί ένας 1.600άρης V6 κινητήρας με ηλεκτρικό τούρμπο και αποδίδει από μόνος του 574 άλογα. Παράλληλα όμως υπάρχουν και τέσσερα ακόμα ηλεκτρικά μοτέρ (ένα στον στροφαλοφόρο άξονα, ένα στο turbo και δύο στον εμπρός άξονα) τα οποία εκτινάσσουν την συνολική ισχύ στα 1.063 άλογα με την κίνηση να πηγαίνει φυσικά και στους τέσσερις τροχούς, μέσω ενός νέου αυτοματοποιημένου κιβωτίου.

Δεν είναι γνωστό σε ποιον ανήκει το πρώτο One, αλλά οι οδηγοί της F1 Lewis Hamilton, Nico Rosberg και David Coulthard έχουν υπογράψει τα ονόματά τους στη διακεκομμένη γραμμή για να αγοράσουν το χειροποίητο ηλεκτρισμένο θηρίο. Στην πραγματικότητα, η Sun αποκάλυψε ότι ο Lewis Hamilton αναμένεται να αγοράσει δύο αυτοκίνητα, το ένα από τα οποία θα χαρίσει στον πατέρα του. Έχει επίσης αναφερθεί ότι ο μεγιστάνας των ακινήτων Manny Khoshbin, ο ηθοποιός Mark Wahlberg και ο σταρ του τένις Ion Țiriac είναι μεταξύ των 275 πελατών. Πλέον, με την αγγελία στο Ντουμπάι, ο οποιοσδήποτε με μεγάλη περιουσία μπορεί να αποκτήσει αυτό το σπάνιο υβριδικό θηρίο, κι ας μην έχει την έγκριση της Mercedes.

Η Mercedes-AMG θα κατασκευάσει 275 μονάδες του One και όλες έχουν ήδη εξαντληθεί στην τιμή των 2.7 – 3 εκατομμυρίων δολαρίων το καθένα. Η παραγωγή ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2022 και τα αυτοκίνητα συναρμολογούνται στις εγκαταστάσεις της AMG στο Κόβεντρι του Ηνωμένου Βασιλείου. Έπρεπε να δημιουργηθεί μια ειδική μονάδα παραγωγής με τη βοήθεια της Multimatic, με κάθε One να πρέπει να περάσει από 16 σταθμούς συναρμολόγησης και δοκιμών.