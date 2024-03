Οι τρεις κορυφαίες διακρίσεις στην αυτοκινητοβιομηχανία παγκοσμίως που χαίρουν υψηλής εκτίμησης είναι τα «World Car Awards»,τα «European Car of the Year» και τα «North American Car of the Year». Στην έκθεση της Γενεύης τα βραβεία «World Car Awards», ανακοίνωσαν ότι τα BYD είναι ανάμεσα στα μοντέλα που θα πάνε στον τελικό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Τα μοντέλα της BYD, BYD SEAL και BYD DOLPHIN, διέπρεψαν ανάμεσα σε ένα πλήθος ανταγωνιστικών μοντέλων, εξασφαλίζοντας μια θέση στην τριάδα για τα «World Car of the Year» και «World Urban Car».

Τα οχήματα Νέας Ενέργειας (NEV) της BYD με την ελκυστική σχεδίαση, την τεχνολογία αιχμής και τα αξιόπιστα συστήματα ασφαλείας, προσέλκυσαν το ενδιαφέρον 100 και πλέον ειδικών του αυτοκινητικού Τύπου από 29 χώρες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ