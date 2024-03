Ο Σύνδεσμος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων (Σ.Ε.Α.Α) αμέσως μετά τις εξαγγελίες που έκανε η υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χριστίνα Αλεξοπούλου, όπου προανήγγειλε τον ερχομό του «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ» με επιδότηση που θα φθάνει τα 8.000 ευρώ έβγαλε ανακοίνωση όπου κρούει το καμπανάκι του κινδύνου. Και αυτό γιατί το διάστημα που θα μεσολαβήσει από τις 30 Απριλίου όπου λήγει το πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙ», μέχρι να ξεκινήσει το καινούργιο πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ», στις αρχές του καλοκαιριού, η αγορά στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα θα παγώσει. Λογικό είναι. Ποιος θα πάει να αγοράσει ηλεκτρικό αυτοκίνητο χωρίς επιδότηση.

Για αυτό σας προτείνουμε όσοι έχετε στο πρόγραμμα σας να αγοράσετε ηλεκτρικό αυτοκίνητο να σπεύσετε να το παραγγείλετε άμεσα. Υπάρχουν ετοιμοπαράδοτα αυτοκίνητα.

Και κάτι άλλο σημαντικό. Επειδή υπήρχαν παράπονα από υποψήφιους αγοραστές ότι μπαίνουν στην πλατφόρμα για την κρατική επιδότηση και τους απορρίπτεται η αίτηση, τώρα το σύστημα άλλαξε. Καθημερινά αποδεσμεύονται χρήματα από αιτήματα που είχαν εγκριθεί για ηλεκτρικά αυτοκίνητα με ορίζοντα παράδοσης μετά από 6-12 μήνες.

Τα ποσά από το πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙ», τώρα αποδεσμεύονται αφού μειώθηκαν οι εγκρίσεις για τα αυτοκίνητα που έχουν μεγάλο χρόνο παράδοσης. Τώρα μέσα σε 45 ημέρες θα πρέπει να γίνεται η αγορά και να δίνονται τα χρήματα του προγράμματος. Για αυτό οι νέοι υποψήφιοι αγοραστές θα πρέπει να κάνουν συνεχόμενα αιτήματα. Τα ποσά που είχαν εγκριθεί αποδεσμεύονται αν ο χρόνος παράδοσης είναι μεγάλος. Και από την στιγμή που υπάρχουν ετοιμοπαράδοτα, εκμεταλλευτείτε την ευκαιρία που σας δίνετε.

Και μια που αναφερόμαστε στην ηλεκτροκίνηση, σημαντική είναι η συμφωνία του Ομίλου Σφακιανάκη με τον κινέζικο κολοσσό της BYD που γέμισε την ευρωπαϊκή αγορά με αξιόπιστα και σε προσιτές τιμές αυτοκίνητα 100% ηλεκτρικά. Η επισημοποίηση της μεγάλης συμφωνίας έγινε στον επιβλητικό χώρο του Ζαππείου όπου η ηγεσία της BYD στην Ευρώπη παραβρέθηκε στην εκδήλωση.

Εκεί ανακοινώθηκαν τα πρώτα μοντέλα που θα κυκλοφορήσουν στη χώρα μας. Το compact μικρομεσαίο SUV ATTO 3 (τιμή 37.990 ευρώ) και το πολυτελές σπορ sedan SEAL (τιμή 45.990 ευρώ). Οι τιμές αυτές είναι χωρίς την κρατική επιδότηση. Όποτε αφαιρώντας το κίνητρο για το καθαρό περιβάλλον, οι τιμές είναι δελεαστικές. Build Your Dreams !!!

Για 10η συνεχόμενη χρονιά η Hyundai Motor κατέκτησε περισσότερα από 20 iF Design Awards, αποδεικνύοντας τη σχεδιαστική αριστεία και την καινοτομία σε πολλές κατηγορίες βραβείων. Τα iF Design Awards βράβευσαν το IONIQ 5 N και το ολοκαίνουριο SANTA FE στην κατηγορία “Product” και το SANTA FE XRT Concept στην κατηγορία “Professional Concept”. Η Κορεάτικη αυτοκινητοβιομηχανία βραβεύεται για 10η φορά με τα iF Design Awards Motor Company.

Το επαναστατικό roadster MG Cyberster θα πρωταγωνιστήσει στο εμβληματικό Central Feature στο Goodwood Festival of Speed 2024 που θα γίνει από τις 11 έως τις 14 Ιουλίου 2024. Οι Κινέζοι κατασκευαστές θέλοντας να τιμήσουν τα 100 χρόνια ιστορίας στο χώρο του αυτοκινήτου της MG, αποφάσισαν να κλέψουν την παράσταση στο Goodwood Estate, στο Νότιο Sussex, στη Νότια Ακτή της Αγγλίας, Το κεντρικό θέμα του αριστουργήματος (γλυπτό) του Gerry Judah που κάθε χρόνο προβάλλει κάτι διαφορετικό θα είναι το ηλεκτρικό roadster Cyberster της MG .

Με άνοδο +15.1% έκλεισε ο Φεβρουάριος στις ταξινομήσεις νέων Ι.Χ .Ταξινομήθηκαν 11.459 Ι.Χ ενώ τον αντίστοιχο μήνα του 2023 είχαν ταξινομηθεί 9.956. Η αύξηση είναι +15.1%. Τον πρώτο λόγο στις ταξινομήσεις είχε η B-Total κατηγορία με ποσοστό 57.5%. Ακολουθεί η B-SUV κατηγορία με ποσοστό 31.5% και στην 3η θέση βρίσκεται η B κατηγορία με 26%. Οι νέοι αγοραστές προτίμησαν και πάλι τα αυτοκίνητα με κινητήρες βενζίνης (ποσοστό 39%) ενώ σε απόσταση αναπνοής ακολουθούν τα αυτοκίνητα με υβριδικούς κινητήρες (ποσοστό 38.8%). Τα αυτοκίνητα με κινητήρες πετρελαίου ακολουθούν με 11.2%.

Πέρασαν 20 χρόνια από τότε που ο Πάνος Μυλωνάς, ένας δημιουργικός νέος έχασε τη ζωή του στο δρόμο καρμανιόλα της εθνικής οδού Κορίνθου-Πατρών. Από τότε η μητέρα του ξεκίνησε έναν αγώνα για να σώσει όσους περισσότερους ανθρώπους μπορούσε από τα τροχαία δυστυχήματα. Οι άνθρωποι του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» καθημερινά παίρνουν έμπνευση από την Πρόεδρο τους, την κυρία Βασιλική Δανέλλη – Μυλωνά, που μετέτρεψε τη θλίψη για το τραγικό συμβάν σε κινητήριο δύναμη. Συσπείρωσε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, φορείς και Οργανισμούς, Εταιρείες και φυσικά πρόσωπα για έναν κοινό στόχο. Να έχουμε όσο το δυνατόν λιγότερο αίμα στην άσφαλτο.

Αναβαθμισμένη σε όλες τις εκδόσεις έρχεται στην Ελλάδα η γκάμα του Opel Mokka. Η Opel Hellas κάνει το γνωστό SUV ακόμη πιο ελκυστικό και μάλιστα στις εκδόσεις Edition και Edition Plus χωρίς να αλλάξει τις τιμές. Την ίδια ώρα που η Opel αναβαθμίζει με πλουσιότερο εξοπλισμό τα Mokka, συνεχίζει ταυτόχρονα και το Πρόγραμμα “Απόσυρσης & Ανταλλαγής”. Μέσω του προγράμματος αυτού, οι υποψήφιοι πελάτες έχουν την ευκαιρία να αποσύρουν ή να ανταλλάξουν το παλιό, ενεργοβόρο αυτοκίνητό τους, οποιασδήποτε μάρκας, με το μεγαλύτερο όφελος της αγοράς, προκειμένου να αποκτήσουν ένα ολοκαίνουργιο Mokka, με πιο “καθαρούς” κινητήρες, εξοπλισμένο με σύγχρονα συστήματα ασφαλείας και τεχνολογικές καινοτομίες.

Το BMW Group και η NTT DATA Romania υπέγραψαν συμφωνία κοινοπραξίας στη Ρουμανία. Έτσι η γερμανική εταιρία συνεχίζει έτσι να επεκτείνει το παγκόσμιο δίκτυό του για το εταιρικό ΙΤ και εξασφαλίζει ταλέντα και εμπειρία στον τομέα του λογισμικού.

Η κοινοπραξία επωφελείται από την πολυετή εμπειρία της NTT DATA στην ευέλικτη ανάπτυξη λογισμικού και από το άριστο δίκτυο που διαθέτει στην τοπική κοινότητα πληροφορικής της Ρουμανίας. Το νέο κέντρο στη Ρουμανία προορίζεται να υποστηρίξει τις ανάγκες πληροφορικής του BMW Group στην Ευρώπη και να προωθήσει project και καινοτομίες στο συγκεκριμένο τομέα για την παραγωγή, την ανάπτυξη, τους ανθρώπινους πόρους, τις πωλήσεις και τις οικονομικές υπηρεσίες της BMW.

Η GENERAL TIRE έχει εξειδικευθεί σε ελαστικά για 4×4 και SUVs, με θερινά, χειμερινά και all season μοντέλα, στιβαρά, με ιδιαίτερα και καινοτόμα χαρακτηριστικά κατασκευής και απόλυτη συμπεριφορά, ανεξάρτητα από το πόσο σκληρό ή δύσκολο είναι το έδαφος που κινούνται.

Ένα από τα πλέον δημοφιλή και επιτυχημένα ελαστικά της μάρκας είναι το all-terrain ελαστικό, GRABBER AT3, το οποίο αναπτύχθηκε για τις ανάγκες οδηγών SUVss, pick-ups και off-road οχημάτων, που θέλουν έναν συνδυασμό εξαιρετικών off-road δυνατοτήτων και σταθερής συμπεριφοράς στην άσφαλτο. Πρόκειται δηλαδή για ένα 50:50 ελαστικό, για εκτός και εντός δρόμου χρήση, που προσφέρει άριστη πρόσφυση΄, ασφαλή off-road κίνηση και μεγάλη άνεση.

Φέτος η Ανάβαση Ριτσώνας που είναι και ο πρώτος γύρος του θεσμού θα γίνει το διήμερο 6 και 7 Απριλίου και αναμένεται να συγκεντρώσει τριψήφιο αριθμό αγωνιζομένων. Για πρώτη φορά αγώνας στη Ριτσώνα έγινε το 1956 γι αυτό είναι και η πιο ιστορική ανάβαση του πρωταθλήματος. (Το μήκος της διαδρομής ανέρχεται στα 3100 μέτρα). Ο αγώνας μετράει στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αναβάσεων αλλά και στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αναβάσεων Ιστορικών αυτοκινήτων. Διοργανωτής είναι το Αγωνιστικό Σωματείο Μηχανοκίνητου Αθλητισμού (Α.Σ.Μ.Α.).

Ο Όμιλος Σφακιανάκη ενίσχυσε τη δυναμική του ομάδα, εντάσσοντας στο ανθρώπινο δυναμικό του τον κο Γιάννη Κακούρη ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα του Public Relations Manager για τις μάρκες αυτοκινήτων SUZUKI & BYD. Ο κος Γιάννης Κακούρης είναι κάτοχος MSc in Business Administration και Diploma in Management Studies του Πανεπιστημίου Nottingham Trent UK. Έχει σπουδάσει δημοσιογραφία, ενώ κατέχει σημαντική εμπειρία στον χώρο του αυτοκινήτου καθώς εργάζεται σε αυτόν από το 1993. Έχει διατελέσει επί σειρά ετών Διευθυντής Σύνταξης στα εβδομαδιαία αυτοκινητικά περιοδικά Auto Τρίτη και Auto Bild, ενώ τα τελευταία χρόνια εργάστηκε ως πιστοποιημένος εκπαιδευτής Sales/After Sales Skoda και κατόπιν Product Manager για τις μάρκες Audi, Volkswagen και Skoda.

Η Elastrak ενισχύει τη συνεργασία της με τη Μάρκα Greentrac. Ανέλαβε την αποκλειστική διάθεση Ελαστικών για Φορτηγά. Μετά από την επιτυχημένη συνεργασία στον τομέα των ελαστικών για επιβατικά οχήματα, οι δύο εταιρίες επεκτείνουν τη συνεργασία τους με την Elastrak να αναλαμβάνει την αποκλειστική διάθεση των ελαστικών για φορτηγά της μάρκας Greentrac στην Ελλάδα. Αυτή η κίνηση της Elastrak, να επιλέξει τα ελαστικά Greentrac και στον τομέα των φορτηγών, αποδεικνύει την εμπιστοσύνη που έχει στη μάρκα, μετά την εμπειρία που έχει αποκτήσει από την συνεργασία τους στον τομέα των επιβατικών. Η αποκλειστική διάθεση των ελαστικών Greentrac από την Elastrak αναμένεται να ενισχύσει ακόμα περισσότερο την παρουσία της στην ελληνική αγορά, προσφέροντας στους πελάτες της αξιόπιστες και αποτελεσματικές προϊοντικές λύσεις για τις ανάγκες τους στον τομέα των ελαστικών για φορτηγά και μάλιστα σε ανταγωνιστικές τιμές.