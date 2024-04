Στο εξωτερικό οι επικεφαλής των αυτοκινητοβιομηχανιών ετοιμάζονται να κάνουν ριζικές αλλαγές στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Η σκέψη είναι απλή και η απάντηση που θα δείτε παρακάτω απόλυτα λογική.

Η ερώτηση είναι: Πόσα χιλιόμετρα κάνει καθημερινά ένας εργαζόμενος για να φτάσει στη δουλειά του και να επιστρέψει στο σπίτι του;

Η απάντηση είναι: Από 30-80 χιλιόμετρα καθημερινά.

Κάθε πότε ένας οδηγός εκδράμει με την οικογένεια του και πόσα χιλιόμετρα κάνει κατά μέσο όρο όταν φεύγει για week end;

Στο εξωτερικό οι οικογενειακές αποδράσεις γίνονται κάθε Σ/Κ και οι αποστάσεις που κάνουν είναι από 150- 250 χιλιόμετρα.

Οι ευρωπαίοι κατασκευαστές σκέφθηκαν να μειώσουν τις τιμές των ηλεκτρικών αυτοκινήτων κατασκευάζοντας σε κάθε μοντέλο δύο εκδόσεις όσον αφορά την αυτονομία.

Δηλαδή να κατασκευάζουν αυτοκίνητα που να έχουν αυτονομία μέχρι 250-300 χιλιόμετρα και αντίστοιχα στο ίδιο μοντέλο να υπάρχει μια δεύτερη έκδοση πιο ακριβή όπου η αυτονομία θα φθάνει τα 500 χιλιόμετρα.

Γιατί όμως ένας υποψήφιος αγοραστής ηλεκτρικού αυτοκινήτου ψάχνει να έχει το Ι.Χ του όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αυτονομία;

Θέλει μεγάλη αυτονομία γιατί έχει ανασφάλεια. Και είναι λογικό. Όμως αν τα καθημερινά χιλιόμετρα που κάνει δεν ξεπερνούν τα 100 γιατί ψάχνει το αυτοκίνητό του να έχει αυτονομία 500 χλμ. Είναι πλεονασμός.

Ένας Γάλλος διευθυντής σε αυτοκινητοβιομηχανία απάντησε ως εξής:

Υπάρχουν ιδιοκτήτες αυτοκινήτων που θέλουν ιπποδυνάμεις 200 και 300 άλογα τη στιγμή που για να φθάσουν στη δουλειά τους σπάνια βάζουν την 3η ταχύτητα στο κιβώτιο ταχυτήτων.

Το ψάχνουμε το θέμα. Και θα επανέλθουμε γιατί μάθαμε ότι ήδη το σχέδιο «ένα μοντέλο με διαφορετικές αυτονομίες» μπήκε στο πρόγραμμα.

Οι φοβεροί εργολάβοι και ο ωχαδερφισμός των ελεγκτών. Διαλέξτε και …πάρτε. Πανέξυπνοι αυτοί που επιβλέπουν τα δημόσια έργα των εργολάβων. Μέσα σε 10 μέτρα υπάρχουν τρείς πινακίδες με τρία διαφορετικά όρια ταχύτητας. Εντάξει οι εργάτες. Όπου τους είχαν «σημαδέψει» στα σχέδια τοποθετούσαν τις πινακίδες. Δεν έχει σχέση αν έχουν διαφορετικά όρια. Οι εργάτες έκαναν ότι έβλεπαν στα σχέδια. Τους παραβλέπουμε αυτούς. Όμως οι επιθεωρητές που υπέγραφαν τα έργα για να βεβαιώσουν ότι τελείωσε η εργολαβία και μπορούν οι άνθρωποι να περάσουν από το ταμείο (το κρατικό) να πληρωθούν δεν …είδαν τίποτα; Πως γίνεται να τελειώνει το όριο των 60 χιλιομέτρων, σε 7 μέτρα να αυξάνεται σε 70 και σε 12 μέτρα να ξαναγίνεται 60. Μόνο στην Ελλάδα γίνονατι αυτά. Φαίνεται οι “αρμόδιοι” δεν κάνουν ελέγχους και υπογράφουν στα τυφλά.

Το Citroen C3 Aircross που τοποθετείται στην B-SUV κατηγορία που είναι η μεγαλύτερη και δημοφιλέστερη στην ελληνική αγορά επιβατικών αυτοκινήτων μπορείτε να το αποκτήσετε με τιμές που ξεκινούν από 18.800 ευρώ. Η ελληνική αντιπροσωπεία προκειμένου να ικανοποιήσει τις προσδοκίες όλων των πελατών διαθέτει και τις τέσσερεις εκδόσεις εξοπλισμού και τρία κινητήρια σύνολα. Τα δύο με βενζίνη και το ένα με πετρέλαιο που είναι και το καλύτερο. Τα Citroen συνοδεύονται από 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση και 5 χρόνια δωρεάν οδική βοήθεια.

Το νέο Ford Explorer είναι τώρα άμεσα διαθέσιμο για παραγγελία στην Ελλάδα σε εκδόσεις με μπαταρία Εκτεταμένης Χωρητικότητας (Extended Range), είτε με κίνηση στους πίσω τροχούς (RWD), είτε με τετρακίνηση (AWD) και αργότερα μέσα στη χρονιά με μπαταρία τυπικής χωρητικότητας (Standard Range). Το νέο, αμιγώς ηλεκτρικό Explorer η Ford εγκαινιάζει μια νέα εποχή με κορυφαίες τεχνολογίες και φόρτιση επόμενης γενιάς. Τα συστήματα μετάδοσης κίνησης με ισχύ 286PS και 340PS έχουν κορυφαία αυτονομία που φτάνει έως και τα 602 km και προηγμένη φόρτιση από 10% έως 80% σε μόλις 26 λεπτά.

Ο όμιλος Hyundai Motor Group σχεδιάζει να επενδύσει 68 τρισεκατομμύρια γουόν (51 δισεκατομμύρια δολάρια) σε διάστημα τριών ετών στη Νότια Κορέα. για να ενισχύσει την παραγωγή των ηλεκτρικών οχημάτων και να αναπτύξει τις δραστηριότητές του στον τομέα της κινητικότητας. Ο παγκόσμιος διευθυντής λειτουργίας της εταιρείας Jose Munoz αποκάλυψε κατά τη διάρκεια της έκθεσης αυτοκινήτου της Νέας Υόρκης ότι η Hyundai θα επενδύσει 35,5 τρισεκατομμύρια γουόν (26,4 δισεκατομμύρια δολάρια) σε νέες υποδομές έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και σε νέες γραμμές συναρμολόγησης για τα ηλεκτροκίνητα οχήματά της. Θα διαθέσει επίσης 31,1 τρισεκατομμύρια γουόν (23,1 δισεκατομμύρια δολάρια) για την έρευνα και ανάπτυξη ηλεκτρικών οχημάτων. Επιπλέον 1,6 τρισεκατομμύρια γουόν (1,19 δισεκατομμύρια δολάρια) θα χρησιμεύσουν ως στρατηγική επένδυση στην κινητικότητα και το λογισμικό.

Tο αμιγώς ηλεκτρικό Volvo EX30 κατέκτησε ένα σημαντικό βραβείο στον καταξιωμένο θεσμό World Car Awards στη Διεθνή Έκθεση Αυτοκινήτου της Νέας Υόρκης. Mέσα από μια λίστα που αριθμούσε 38 υποψηφιότητες, το EX30 που είναι το μικρότερο SUV της Volvo, κατέκτησε μία θέση ανάμεσα στα πρώτα τρία αυτοκίνητα στον κόσμο. Ανακηρύχθηκε World Urban Car (Παγκόσμιο Αστικό Αυτοκίνητο) για το 2024.

Η Kia σημείωσε μια ακόμη επιτυχία στα βραβεία iF Design Awards 2024. Η επιτροπή ειδικών κριτών του διάσημου forum σχεδιασμού αναγνώρισαν πέντε ξεχωριστά στοιχεία των πρόσφατων προγραμμάτων της κορεάτικης αυτοκινητοβιομηχανίας. Το νέο πολυβραβευμένο Kia EV9, πρόσθεσε στη συλλογή του ακόμη ένα χρυσό βραβείο. Στα iF Design Awards 2024 το “Χρυσό βραβείο σχεδιασμού” απονεμήθηκε στο Kia EV9. Το Opposites United παρέχει στους σχεδιαστές της Kia ένα πλαίσιο μέσω του οποίου συνδυάζουν ένα μοναδικό συνδυασμό κομψών, γλυπτικών σχημάτων και σίγουρης, διεκδικητικής γεωμετρίας, προσφέροντας ένα εντυπωσιακά σύγχρονο αλλά χαριτωμένα γαλήνιο τελικό προϊόν. Οι νικητές του iF Design Award επιλέχθηκαν μεταξύ 10.800 συμμετοχών από 72 έθνη, γιορτάζοντας την παγκόσμια απήχηση ενός σχεδίου.

Εθελοντική Αιμοδοσία για τραυματίες από τροχαία ατυχήματα. Μια σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην κάλυψη των αναγκών σε αίμα των συνανθρώπων μας που έχουν τραυματισθεί σε τροχαία ατυχήματα διοργάνωσε το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς», Στο πλαίσιο των φετινών εκδηλώσεων της 17ης Πανελλαδικής Εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» και το Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας-Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων» διοργάνωσαν Αιμοδοσία για την ενίσχυση της Τράπεζας Αίματος για τα τροχαία συμβάντα. Η εκδήλωση αυτή έγινε σε συνεργασία με τον Όμιλο ΟΑΣΑ, της ΣΤΑ.ΣY. ΑΕ, την υποστήριξη του φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ και ΟΔΟΙ ΜΕ ΔΙΟΔΙΑ» με διακριτικό τίτλο «HELLASTRON», της Συμμαχίας για την Ασφάλεια και τον Πολιτισμό στο Δρόμο «Δρόμοι στο Μέλλον» και της GROUPAMA Ασφαλιστική.

Η SAIC Motor Central and Eastern Europe εγκαινίασε για το MG Training Academy και το Κέντρο Διανομής Ανταλλακτικών τις εγκαταστάσεις της στην Ουγγαρία ( λειτουργεί σε περισσότερα από 2.000 τ.μ. . προμηθεύοντας 4.000 διαφορετικούς κωδικούς ανταλλακτικών στους διανομείς και τους αντιπροσώπους της Μάρκας). Στα εγκαίνια στη Βουδαπέστη παραβρέθηκαν 50 συμμετέχοντες από διανομείς και από αντιπροσώπους της Ανατολικής και της Κεντρικής Ευρώπης. Η Εκπαιδευτική Ακαδημία που εκτείνεται σε 400 τ.μ., θα παρέχει τεχνική εκπαίδευση για τα οχήματα και για τους τεχνικούς των διανομέων και των αντιπροσώπων, 17 χωρών της Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης, για όλα τα μοντέλα MG. Με τη λειτουργία του, θα επιτευχθεί το επιθυμητό υψηλό επίπεδο ικανοποίησης των πελατών της MG από το δίκτυο Επισκευαστών της εταιρείας. Το Κέντρο Διανομής Ανταλλακτικών καλύπτει ολόκληρη την περιοχή της Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης, και θα συμβάλλει στη σημαντική μείωση του χρόνου παράδοσης των ανταλλακτικών από τις 75 ημέρες που είναι σε πολλές περιπτώσεις σήμερα, στις 7 ημέρες – το μέγιστο. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν στελέχη και από την Ελληνική Αντιπροσωπεία, μεταξύ άλλων ο κος Δημήτρης Καββούρης (ο δεύτερος απο αριστερά), Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Συγγελίδη και Γενικός Διευθυντής της MG.

Ο Τάσος Κωνσταντινίδης με πολυετή εμπειρία στο χώρο των Πωλήσεων και του Marketing, ανέλαβε καθήκοντα Marketing Manager στην Yamaha Motor Greece.Η επαγγελματική του εμπειρία περιλαμβάνει θέσεις ευθύνης σε πολυεθνικές εταιρείες στον τομέα των Πωλήσεων και του Marketing.Ο κος Κωνσταντινίδης κατέχει Masters of Engineering in Manufacturing & Management από το Πανεπιστήμιο UMIST, University of Manchester Institute of Science & Technology. Καλή Επιτυχία στον νέο του ρόλο.