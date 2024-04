Του Γιώργου Παλληκάρη

Η τεχνολογία έχει πραγματικά κάνει άλματα καθώς έχουμε φτάσει στο σημείο να μιλάμε για τεχνητή νοημοσύνη και αυτοματισμούς άνευ προηγουμένου. Πλέον οι εταιρίες μπορούν να πετυχαίνουν αδιανόητους χρόνους στην κατασκευή των μοντέλων τους. Η Tesla για παράδειγμα βγάζει από τη γραμμή παραγωγής ένα έτοιμο μοντέλο ανά 40 δευτ. ενώ πλέον στο παιχνίδι μπήκε και η αντίπαλος της Xiaomi με 76 δευτ.

Tesla

Giga Shanghai operates a 95% automated production line, enabling a cycle time of less than 40 seconds!

From taking 2.5 years for the first million cars to be produced, the second million was done in just 12 months 🚘🪄 pic.twitter.com/IF1w27AFPr

— Tesla Manufacturing (@gigafactories) January 5, 2024

