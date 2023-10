Του Π. Χαλάτση

Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι ο ήδη παγκόσμιος πρωταθλητής στη F1, Max Verstappen δεν ρίσκαρε στις κατακτήτριες δοκιμές και άφησε τους πιλότους της Ferrari να κάνουν το δικό τους παιχνίδι. Αν το σκεφθούμε λογικά, ναι θα μπορούσε να είχε γίνει αυτό. Μόνο που έτσι δεν σκέφτεται ο Ολλανδός πιλότος της Red Bull.

Άλλωστε ο Max Verstappen δεν είναι από τους επαγγελματίες οδηγούς που σηκώνουν το πόδι τους από το γκάζι. Το απέδειξε στις ανεπίσημες δοκιμές. Τις κέρδισε και τις τρείς και στο qualifying που έγινε τα μεσάνυκτα πάλεψε για την πρώτη θέση.

Απλά η Ferrari «ξύπνησε» από το λήθαργο και με αυτό το 1-2 που έκανε στην πίστα Autódromo Hermanos Rodríguez, έδωσε λίγο χρώμα στον αποψινό αγώνα που θα ξεκινήσει στις 14.00 το μεσημέρι δηλαδή στις 22.00 ώρα Ελλάδος.

Ο Μονεγάσκος Charles Leclerc κατέκτησε την pole position και πίσω του, στη δεύτερη θέση θα έχει τον Carlos Sainz. Θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε την εκκίνηση αφού ο παγκόσμιος πρωταθλητής Max Verstappen ξεκινάει από την 3η θέση. Θα μπορέσει άραγε να περάσει πριν την πρώτη στροφή τον Ισπανό και να βρεθεί πίσω από τον Leclerc;

Ο Verstappen μπορεί να έχει κατακτήσει το παγκόσμιο πρωτάθλημα όμως θέλει να προσθέσει νίκες και να γίνει ο πιλότος με τις περισσότερες νίκες στο ενεργητικό του. Σίγουρα αυτό θα το πετύχει αφού είναι νεαρός και έχει πολλά χρόνια αγώνες μπροστά του.

Ο Daniel Ricciardo ήταν η μεγάλη έκπληξη που έκανε τον 4ο καλύτερο χρόνο και θα ξεκινήσει από την τέταρτη θέση στο Grid.

Ο μόνος δυσαρεστημένος από τη χθεσινή του επίδοση είναι ο Lando Norris που σήμερα θα εκκινήσει από την 19η θέση.

Οι πέντε πρώτοι στη σειρά της εκκίνησης

Η πίστα Autódromo Hermanos Rodríguez,έχει συνολικό μήκος 4.304 km και οι αγωνιζόμενοι θα κάνουν 71 γύρους και θα καλύψουν 305.354 Km.

Σε αυτή την πίστα παρατηρείται συχνά αποκόλληση μικρών τμημάτων γόμας, με τα μονοθέσια να γλιστρούν περισσότερο λόγω του μειωμένου αεροδυναμικού φορτίου που οφείλεται στο μεγάλο υψόμετρο.

Για να καταλάβετε υπάρχει μεγάλη διαφορά στη θερμοκρασία μεταξύ της αρχής και του τέλους κάθε ημέρας: ένας παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπόψη όταν πρόκειται για την ανάλυση του ρυθμού πτώσης απόδοσης λόγω θερμικής καταπόνησης.

Στο Μεξικό οι ομάδες θα έχουν τη γόμα C3 ως P Zero λευκή/σκληρή, τη γόμα C4 ως P Zero κίτρινη/μέση και τη γόμα C5 ως P Zero κόκκινη/μαλακή: ένα επίπεδο πιο μαλακές γόμες σε σύγκριση με το 2022.

Τον αγώνα σήμερα μπορείτε να τον παρακολουθήσετε από το ελεύθερο κανάλι του Ant1 και από τα συνδρομητικά κανάλια Ant1+ και F1 TV Pro