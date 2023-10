Του Περικλή Χαλάτση

Θα είναι ένας αγώνας χωρίς κανένα βαθμολογικό ενδιαφέρον αφού ήδη από τον περασμένο αγώνα στο Qatar, ο Max Verstappen κατέκτησε τον 3o του παγκόσμιο τίτλο.

Η βαθμολογία αμέσως μετά τον αγώνα στο Qatar ήταν Max Verstappen 433 βαθμούς, Sergio Perez, 224 βαθμούς και Lewis Hamilton με 194 β. Στην 4η θέση βρίσκεται ο Alonso με 183 β και στην 5η θέση ο Sainz με 153 βαθμούς,

Η μάχη για τη 2η θέση θα δοθεί λογικά ανάμεσα στον Perez, τον Hamilton και τον Alonso. Το θέμα όμως είναι τι θα κάνει και ο Ολλανδός. Θα κινηθεί οριακά για μια ακόμη νίκη η θα κάνει γρήγορους κύκλους για να χαρεί τον αγώνα χωρίς άγχος.

Βέβαια θα πρέπει να γνωρίζετε ότι όσοι αποφασίσετε να παρακολουθήσετε το Sprint και το Grand Prix στην Αμερική θα πρέπει να ξενυχτήσετε.

Για πρώτη φορά στην ιστορία, στο Όστιν θα διεξαχθεί αγώνας Sprint. Αυτό σημαίνει ότι:

Σήμερα (20/10) στις 20.30 θα γίνει το Practice 3 που είναι τα μη χρονομετρημένα δοκιμαστικά.

Τα μεσάνυκτα (21/10) θα ξεκινήσει το Qualifying. Εδώ ο πιο γρήγορος θα πάρει την Pole Position της Κυριακής.

Στις 21 Οκτωβρίου στις 20.30 θα γίνει το Sprint Shootout για να βγει αυτός που θα ξεκινήσει πρώτος στο sprint.

Μία ώρα μετά τα μεσάνυκτα (01.00) στις 22/10 θα ξεκινήσει το Sprint που γίνεται για πρώτη φορά στο Οστιν. Ο νικητής θα πάρει τους βαθμούς που για τους πιλότους που διεκδικούν τη 2η θέση είναι πολύτιμοι.

Ο αγώνας της Κυριακής (22/10) θα ξεκινήσει στις 22.00.

Τα δοκιμαστικά, το Qualifying, το Sprint Shootout, το Sprint και τον αγώνα μπορείτε να παρακολουθήσετε από τα συνδρομητικά Ant1+ και F1 TV Pro. Τον αγώνα της Κυριακής αλλά και το Sprint θα μεταδοθούν και από το ελεύθερο κανάλι του Ant1.

Το Circuit of the Americas κατασκευάστηκε και χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 2012. Έχει συνολικό μήκος 5.523 km, οι αγωνιζόμενοι θα κάνουν 56 γύρους και θα καλύψουν 308.405 km. Το ρεκόρ γύρου κατέχει από το 2019 με 1.36.169 o Charles Leclerc.

Ο αγώνας το Σ/Κ θα είναι το 75ο Grand Prix που θα φιλοξενηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Συνολικά 11 διαφορετικές φορές έχουν οργανώσει αγώνες Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στις ΗΠΑ. Στο Watkins Glen έχουν γίνει τα περισσότερα Grand Prix – 20 συνολικά – και στην Ινδιανάπολη έχουν γίνει 19.

Το Όστιν έχει φιλοξενήσει τον αγώνα 10 φορές στο παρελθόν: πέντε από αυτούς τους έχει κερδίσει ο Lewis Hamilton, τελευταία φορά που κέρδισε ήταν το 2017. Δέκα χρόνια νωρίτερα, στο Grand Prix των Ηνωμένων Πολιτειών του 2007 στην Ινδιανάπολη, ο Lewis κέρδισε τον πρώτο του αγώνα F1.

Η επιστροφή του Ricciardo

Η είδηση είναι ότι ο Daniel Ricciardo που είχε τραυματισθεί στον καρπό στα δοκιμαστικά στην Ολλανδία, επιστρέφει στην ενεργό δράση. Επειδή είχε υποστεί κάταγμα το μονοθέσιό του οδήγησε ο 21χρονος Νεοζηλανδός Λίαμ Λόσον και τα πήγε αρκετά καλά. Ο Ricciardo επιστρέφει κανονικά στο κόκπιτ της Alpha Tauri στο Όστιν.

Η πίστα

Μερικές στροφές του Circuit of the Americas που σχεδίασε ο Herman Tilke είναι εμπνευσμένες από διάσημες στροφές, σε άλλες διάσημες πίστες. Οι στροφές 3 έως 6 θυμίζουν το σύμπλεγμα στροφών Maggotts-Becketts στο Silverstone, οι στροφές 12 έως 15 είναι εμπνευσμένες από ένα τμήμα του Hockenheimring, ενώ οι στροφές 16 έως 18 παραπέμπουν στη διάσημη στροφή 8 στην Κωνσταντινούπολη.

Οι οδηγοί θα έχουν στη διάθεσή τους στο Circuit of the Americas τη γόμα C2 ως P Zero λευκή/σκληρή, τη γόμα C3 ως P Zero κίτρινη/μέση και τη γόμα C4 ως P Zero κόκκινη/μαλακή. Η μέση και η σκληρή γόμα χρησιμοποιήθηκαν στον περσινό αγώνα. Ο νικητής του περσινού αγώνα Max Verstappen χρησιμοποίησε τη μέση γόμα στο πρώτο και το τελευταίο μέρος του αγώνα και τη σκληρή γόμα στο μεσαίο μέρος. Το αυτοκίνητο ασφαλείας εμφανίστηκε δυο φορές.

Για τον αγώνα στην Αμερική αναφέρθηκε και ο MARIO ISOLA, αγωνιστικός διευθυντής της PIRELLI HEAD OF MOTORSPORT

«Στο Όστιν ξεκινά μια σειρά τεσσάρων αγώνων – τρεις από αυτούς διαδοχικοί – στην Αμερικανική ήπειρο. Όλα αρχίζουν με το Grand Prix των Ηνωμένων Πολιτειών: μια χώρα με σημαντική ιστορία στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Η Formula 1 έχει κάνει πραγματικά αισθητή την παρουσία της στις ΗΠΑ μόνο τα τελευταία χρόνια, χάρη στις πρωτοβουλίες της Liberty Media, σε διάφορους τομείς.

Το Circuit of the Americas ο αγώνας δεν έγινε λόγω της πανδημίας COVID-19. Μπορώ να περιγράψω το COTA ως μια πίστα που προσφέρει μια ολοκληρωμένη πρόκληση απαιτώντας από μεσαία έως υψηλά επίπεδα αεροδυναμικής απόδοσης.

Η αριστερή πρώτη στροφή, είναι χαρακτηριστική: Έρχεται στο τέλος μιας ανάβασης 22 μέτρων, σε απόσταση μόλις 200 μέτρων. Κάνει την εκκίνηση ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, με τους οδηγούς να επιλέγουν διάφορες κατευθύνσεις για να βρουν την καλύτερη γραμμή. Μετά από αυτή τη στροφή ακολουθεί μια αλληλουχία γρήγορων καμπών στο πρώτο τομέα μέχρι τη φουρκέτα που είναι η στροφή 11.

Στη συνέχεια ακολουθεί μια μεγάλη ευθεία που οδηγεί στο τελευταίο μέρος της πίστας, η οποία αντίθετα με το πρώτο μέρος χαρακτηρίζεται από μια σειρά πιο αργών στροφών, 90 μοιρών. Οι δυνάμεις που ασκούνται στα ελαστικά είναι κυρίως πλευρικές και είναι αρκετά καλά ισορροπημένες μεταξύ του εμπρός και πίσω άξονα, χωρίς κάποια συγκεκριμένη γωνία του μονοθεσίου να υποβάλλεται σε ιδιαίτερη πίεση. Είναι επίσης σημαντικό να έχει το μονοθέσιο καλή ελκτική πρόσφυση στην έξοδο των αργών στροφών. Παρά τη μερική ασφαλτόστρωση που έγινε πέρυσι, το οδόστρωμα εξακολουθεί να έχει πολλές ανομοιομορφίες,.

Οι αναπηδήσεις μπορεί να οδηγήσουν σε ελαφριά ολίσθηση του ελαστικού, που είναι πιθανή αιτία υπερθέρμανσης. Παρατηρείται πτώση απόδοσης λόγω τοπικής υπερθέρμανσης στο Όστιν, ενώ αντίθετα η μετατόπιση γόμας, είναι αρκετά σπάνιο φαινόμενο. Δεν είναι ασυνήθιστο να βλέπουμε εναλλαγή από ηλιόλουστες σε βροχερές μέρες, με μεγάλο εύρος θερμοκρασιών».