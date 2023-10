Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Την Κυριακή στο Grand Prix του Κατάρ ο Ολλανδός Max Verstappen κατοχύρωσε και μαθηματικά το τρίτο του παγκόσμιο πρωτάθλημα (κι ας απομένουν ακόμα 5 αγώνες).

Φυσικά όλα τα φώτα ήταν στραμμένα πάνω του, όμως ταυτόχρονα, γράφτηκε και δεύτερη ιστορία στο συγκεκριμένο GP, καθώς η ομάδα της McLaren, η οποία στο φετινό πρωτάθλημα γίνεται από αγώνα σε αγώνα καλύτερη, πραγματοποίησε το ταχύτερο pit stop στην ιστορία του θεσμού.

Οι μηχανικοί χρειάστηκαν μόλις 1.8 δευτ. για να σηκώσουν το μονοθέσιο του Norris, να αλλάξουν και τα 4 ελαστικά και να το κατεβάσουν.

Με αυτό το χρόνο, η McLaren έσπασε το ρεκόρ των 1.82 δευτ. που είχε η Red Bull από το 2019.

Δείτε το απίστευτο στιγμιότυπο.

Max Verstappen isn’t the only one breaking records this season 🔥

McLaren pulled off the fastest pit stop of all time with a 1.80s 👏

pic.twitter.com/NLG7gVYagd

— WTF1 (@wtf1official) October 9, 2023