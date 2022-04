Επέστρεψε στην κορυφή η Ducati στο WSBK

Επιμέλεια: Γιάννης Πετρόχειλος

Το αγωνιστικό τριήμερο που μας πέρασε, εκτός από Formula 1 και MotoGP είχαμε και τον πρώτο αγώνα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Superbike στην Ισπανία. Η πίστα του Aragon φιλοξένησε τον εναρκτήριο αγωνιστικό τριήμερο και φάνηκε από τα πρώτα αποτελέσματα ότι θα έχουμε πολύ ενδιαφέρουσα χρονιά. Θυμίζουμε ότι πέρυσι το πρωτάθλημα πήγε στη Yamaha, ενώ τα προηγούμενα έξι χρόνια η Kawasaki είχε τον πρώτο λόγο με τον Jonathan Rea.

Στο Aragon είδαμε την Ducati να επιστρέφει στην κορυφή χάρη στην πολύ δυνατή εμφάνιση του Alvaro Bautista. Ο Ισπανός, βετεράνος πλέον αναβάτης, μετακόμισε φέτος από την Honda στην Ducati και αμέσως είχε καλή αίσθηση με την αγωνιστική Panigale V4. Τα αποτελέσματα μιλάνε από μόνα τους καθώς ο Bautista κατάφερε να κερδίσει τους δύο από τους τρεις αγώνες του τριημέρου σκαρφαλώνοντας στην πρώτη θέση της βαθμολογίας.

