MotoGP Αμερικής: Νίκη-ποίημα από τον Bastianini στο Τέξας

Επιμέλεια: Γιάννης Πετρόχειλος

Ο Enea Bastianini είχε δείξει όλο το αγωνιστικό τριήμερο στην πίστα COTA του Austin ότι είχε πολύ Πρώτος στη βαθμολογία είναι πλέον ο Bastianini με 61 βαθμούς.ανταγωνιστικό ρυθμό. Ο τρόπος όμως που οδήγησε στον αγώνα και έφτασε τελικά στην νίκη ήταν κάτι το ανεπανάληπτο καθώς ο Ιταλός δεν άφησε σε κανέναν περιθώριο να τον αμφισβητήσει. Ο αναβάτης της Gresini Ducati έκανε υπομονή στη μάχη με τους υπόλοιπους αναβάτες της Ducati και αποφάσισε να εξαπολύσει την επίθεσή του πέντε γύρους πριν το τέλος. Πέρασε τελικά στην κορυφή και δεν είχε πρόβλημα να φτάσει στη δεύτερη φετινή του νίκη.

Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο εξαιρετικός Alex Rins με την εργοστασιακή Suzuki. Ο Ισπανός τα έβαλε με τις πανίσχυρες Ducati έχοντας ως όπλο τα δυνατά του φρένα και ανταμείφθηκε με μια δεύτερη θέση. Το βάθρο συμπλήρωσε ο Jack Miller ο οποίος οδήγησε τον αγώνα για αρκετούς γύρους πριν τελικά υποχωρήσει στην 3η θέση. Καλή ήταν η μέρα και για τον Joan Mir καθώς έφερε την Suzuki του στην 4η θέση, ενώ ο Pecco Bagnaia έμεινε τελικά στην 5η θέση με την εργοστασιακή Ducati.

The Beast doubles up! 🏆🏆@Bestia23 takes back control of the 2022 #MotoGP Championship! 👏#AmericasGP 🇺🇸 | #GP500 pic.twitter.com/yO0xTmCse5