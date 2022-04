Ματαιώθηκαν οι δοκιμές MotoGP της Παρασκευής στην Αργεντινή

Επιμέλεια: Γιάννης Πετρόχειλος

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP δεν έχει ξεκινήσει με τους καλύτερους οιωνούς με τις αναποδιές να διαδέχονται η μία την άλλη. Μετά την Ινδονησία και τα προβλήματα με την άσφαλτο και την καθυστέρηση του αγώνα λόγω δυνατής βροχόπτωσης, ήρθε ένα νέο πρόβλημα να δημιουργήσει αναταραχή στο αγωνιστικό πρόγραμμα του Grand Prix της Αργεντινής.

Πρόβλημα στα logistics

Το πρόβλημα αυτήν τη φορά έχει να κάνει με τη μεταφορά των εξαρτημάτων από την Ινδονησία στην Αργεντινή. Δύο από τις πέντε πτήσεις που θα μετέφεραν μοτοσικλέτες, ελαστικά και εξαρτήματα από την Lombok στην Tucuman αντιμετώπισαν τεχνικό θέμα με αποτέλεσμα να υπάρξει καθυστέρηση στο πρόγραμμα παράδοσης στην πίστα. Το ταχύτερο που κατάφεραν να πετύχουν οι άνθρωποι του MotoGP ήταν τα υλικά να έρθουν το πρωί της Παρασκευής με αποτέλεσμα να μην προλάβουν οι ομάδες να στήσουν τα γκαράζ τους.

A huge update to the usual schedule here at the #ArgentinaGP 🇦🇷



Say hello to #MotoGP Super Saturday 🔥 pic.twitter.com/BbaYJAplJr