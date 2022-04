MotoGP Αμερικής: Απόλυτη κυριαρχία Ducati στις κατατακτήριες του Austin

Επιμέλεια: Γιάννης Πετρόχειλος

Σε ένα μεγάλο ιταλικό πάρτι εξελίχθηκαν οι κατατακτήριες δοκιμές στην πίστα COTA του Τέξας για τον 4ο H Ducati είναι ο πρώτος κατασκευαστής μετά τη Honda το 2003 που κατακτά τις πέντε πρώτες θέσεις στο grid.γύρο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος MotoGP. Οι αναβάτες της Ducati κατάφεραν να δείξουν ότι η GP22 είναι η καλύτερη μοτοσικλέτα στο grid αυτήν τη στιγμή κατακτώντας τις πέντε πρώτες θέσεις της σχάρας εκκίνησης για τον αγώνα της Κυριακής.

Ο Jorge Martin ήταν ο αναβάτης της Pramac Ducati ο οποίος κατάφερε να πάρει την pole position στο Austin. Ο νεαρός Ισπανός ήταν για μια ακόμα φορά απίθανος στον ένα γρήγορο γύρο και με χρόνο 2:02.039 κατάφερε να πάρει την πρώτη θέση. Αυτή είναι η 2η φετινή pole για τον Martin ο οποίος έχει ξεκινήσει όλους τους αγώνες φέτος από την πρώτη σειρά του grid. Στη δεύτερη θέση, για μόλις 0.003 του δευτερολέπτου πίσω, βρέθηκε ο Jack Miller με την εργοστασιακή Ducati. Ο Αυστραλός ήταν δυνατός σε όλες τις δοκιμές και με έναν αλάνθαστο τελευταίο γύρο βρέθηκε στη 2η θέση.

