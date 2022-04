Ο Marc Marquez θα αγωνιστεί στην Αμερική

Επιμέλεια: Γιάννης Πετρόχειλος

Επιτέλους μια καλή είδηση από το στρατόπεδο της Repsol Honda η οποία ανακοίνωσε ότι ο Marc Marquez O Marquez βρίσκεται στην 15η θέση της βαθμολογίας, 34 βαθμούς πίσω από τον Aleix Espargaro.θα πάρει μέρος κανονικά στο Grand Prix της Αμερικής το προσεχές τριήμερο 8-10 Απριλίου. Ο 6 φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής MotoGP έχασε τον αγώνα της Ινδονησίας και της Αργεντινής αντιμετωπίζοντας πρόβλημα διπλωπίας στην όρασή του έπειτα από μια τρομακτική πτώση στην Mandalika, ωστόσο η θεραπεία που ακολούθησε απέδωσε καρπούς και είναι έτοιμος να οδηγήσει ξανά την RC213V του.

Ο Ισπανός ακολούθησε τις συμβουλές των γιατρών του και έμεινε εκτός δράσης στην Αργεντινή για να αναρρώσει σωστά. Στο τελευταίο του ραντεβού με τον Dr Dalmau ο Marquez πήρε το πράσινο φως να οδηγήσει ξανά, κάτι που έκανε σε ιδιωτικές δοκιμές στην πίστα Alcarras στην Ισπανία. Εκεί, βρέθηκε στη σέλα μιας CBR600RR και έκανε αρκετούς γύρους διαπιστώνοντας ότι δεν έχει καμία ενόχληση από τα μάτια του.

Marc Márquez heading out at Alcarras today for some training with the aim of returning at COTA / 📹 @maxjacobsen43 on Instagram / #MotoGP pic.twitter.com/4HftS3XWEC