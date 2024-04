του Νεκτάριου Διατσίδη

Η Ducati κάνει τα όνειρα των παιδιών πραγματικότητα με το θερινό σχολείο “Fisica in Moto”, αναγνωρίζοντας ότι ως μαθητές γυμνασίου, πολλά παιδιά θα ήθελαν να δουν από κοντά τις μοτοσικλέτες των ονείρων τους.

Το θερινό σχολείο δεν είναι ακριβώς κάτι που προκαλεί ενθουσιασμό στους περισσότερους μαθητές γυμνασίου, ειδικά σε αυτούς που προτιμούν να μένουν σπίτι και να παίζουν βιντεοπαιχνίδια όλη μέρα. Αλλά για κάποια παιδιά η σκέψη να παρακολουθήσουν το θερινό σχολείο με την Ducati σίγουρα θα τους κάνει να φύγει το μυαλό τους από τα βιντεοπαιχνίδια.

Το Ducati Fisica in Moto υπάρχει από το 2011 και διοργανώνεται μέσω μιας συνεργασίας μεταξύ του Ιδρύματος Ducati και του Ελεύθερου Πανεπιστημίου του Bolzano. Τα τελευταία έτη, το Ducati Fisica in Moto, εστιάζει στην εφαρμοσμένη φυσική ειδικά στον κόσμο της μοτοσικλέτας και προσφέρει στους μαθητές την ευκαιρία να συνεργαστούν με μια από τις πιο διάσημες εταιρείες μοτοσικλετών στην Ιταλία.

Το Fisica in Moto της Ducati αποτελεί επίσης μέρος του προγράμματος University, and Research’s Valorization of Excellence του Υπουργείου Παιδείας της Ιταλίας, παρέχοντας στους φοιτητές καλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης.

Το πρόγραμμα του θερινού σχολείου θα κορυφώνεται με έναν διαγωνισμό, όπου τα έργα των μαθητών βραβεύονται από τα αντίστοιχα σχολεία τους με κίνητρα που παρέχονται από το Υπουργείο Παιδείας. Οι καλύτεροι φοιτητές θα λάβουν επίσης υποτροφίες, εκπαιδευτικά ταξίδια και εισαγωγή σε πρακτική άσκηση.

Το Fisica in Moto είναι το άνοιγμα του δρόμου για ένα μέλλον γεμάτο πάθος σε δύο τροχούς. Οι εγγραφές για το θερινό σχολείο της Ducati Fisica in Moto είναι πλέον ανοιχτές και θα παραμείνουν ανοιχτές έως τις 5 Ιουνίου 2024. Οι μαθητές που επιθυμούν να συμμετάσχουν μπορούν να στείλουν τις αιτήσεις τους συνοδευόμενες από ένα εισαγωγικό βίντεο, μια επιστολή έγκρισης από τον καθηγητή φυσικής και τους βαθμούς αναφοράς στα μαθήματά τους για τα δύο τελευταία σχολικά έτη στο physicsinmoto@ducati.com. Για περισσότερες πληροφορίες, αν μπορούν κάποια παιδιά να εγγραφούν, υπάρχουν πληροφορίες στην επίσημη ιστοσελίδα της Ducati.

Δυστυχώς το πρόγραμμα αυτό προσφέρεται στην ιταλική γλώσσα και απευθύνεται σε ιταλικά σχολεία, αλλά ίσως εάν υπάρξει ενδιαφέρον και από άλλες χώρες να μπορεί να οργανωθεί κάτι και στα αγγλικά. Η ουσία του θέματος όμως είναι ότι η ιταλική εταιρεία έχει το βλέμμα της στραμμένο στους νέους μαθητές και φοιτητές και ανοίγει τις πόρτες της σε όσους ονειρεύονται μια καριέρα στη μηχανολογία με ειδίκευση στον χώρο της μοτοσικλέτας.