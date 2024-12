Toυ Günther Wiesinger για το Gpone.com

Απόδοση: Δημήτρης Διατσίδης

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Είναι γνωστά τα προβλήματα που εμφανίστηκαν φέτος στην Αυστριακή ΚΤΜ, του Ομίλου Pierer Industries, του μεγαλύτερου Ευρωπαίου Κατασκευαστή μοτοσυκλετών. Με δύο άρθρα μέχρι τώρα, για την αναδιάρθρωση της εταιρίας και την επάρκεια μοτοσυκλετών και ανταλλακτικών, σας ενημερώσαμε για την κατάσταση. Η κρίση συνεχίζεται και οι πιστωτές ανησυχούν για το πως εξελίσσεται η κατάσταση. Ο συνάδελφος Günther Wiesinger, που ερευνά την υπόθεση και έχει πολλές γνωριμίες και σε υψηλά στελέχη της εταιρίας και σε στελέχη της Red Bull έγραψε σχετικά στο Gpone.com:

«Η παραγωγή έπρεπε να είχε μειωθεί νωρίτερα». Τον επόμενο μήνα θα περικοπούν 500 θέσεις εργασίας, κυρίως στην R&D (Έρευνα & Ανάπτυξη).

Αφού η Pierer Industries υπέβαλε αίτηση αφερεγγυότητας στο περιφερειακό δικαστήριο στο Ried im Innkreis, τα γεγονότα εξελίχθηκαν γρήγορα. Το απόγευμα της Παρασκευής οι υποχρεώσεις του ομίλου υπολογίζονταν αρχικά στα 2.5 με 3 δισ. ευρώ, αλλά στη συνέχεια αποτιμήθηκαν στα 2 δισ. και τελικά ήρθαν στο φως οφειλές 1.8 δισ. Μέχρι τότε, οι διευθυντές της Pierer παραδέχονταν πάντα ότι είχαν καθαρά χρέη περίπου 1.5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Όμως οι ειδικοί στην αναδιάρθρωση συμφωνούν: στις διαδικασίες αφερεγγυότητας, η αξία των περιουσιακών στοιχείων μειώνεται κατά 15% έως 20% μέσα σε λίγες ώρες. Αυτό ονομάζεται αξία ρευστοποίησης, η οποία αντιπροσωπεύει την ελάχιστη αξία όλων των περιουσιακών στοιχείων.

Η KTM AG υπέβαλε επίσης αίτηση αφερεγγυότητας για δύο θυγατρικές. Συνολικά 3,623 εργαζόμενοι θα επηρεαστούν από τις τρεις πτωχεύσεις. Οι πιστωτές θα έχουν πλέον προθεσμία έως τις 16 Ιανουαρίου για να καταχωρήσουν τις απαιτήσεις τους. Οι πιστωτές αφερεγγυότητας θα λάβουν ποσόστωση 30%, καταβλητέα εντός δύο ετών από την αποδοχή του σχεδίου αναδιάρθρωσης.

Κατά τον πρώτο μήνα μετά την έναρξη της διαδικασίας αναδιάρθρωσης, την Παρασκευή, 200 θέσεις εργασίας θα περικοπούν στην KTM AG, 250 στην KTM Forschungs & Entwicklungs Ltd. (που σημαίνει R&D) και 50 στην KTM Components Ltd., για ένα σύνολο 500. Αυτό αφορά κυρίως προσωπικό από την Έρευνα & Ανάπτυξη και επίσης τη διοίκηση. Η KTM προφανώς θέλει να κρατήσει το μόνιμο προσωπικό παραγωγής.

Το απόθεμα μοτοσυκλετών ανέρχεται σήμερα σε περίπου 130,000 απούλητες μονάδες.

Επιπλέον, υπάρχουν περίπου 80,000 απούλητα ποδήλατα, κυρίως ποδήλατα R. Raymon, GASGAS και Husqvarna. Ως εκ τούτου, προγραμματίζεται μια στάση παραγωγής στο Mattighofen για τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο, στη συνέχεια θα γίνει αλλαγή από δύο σε μία βάρδια.

Σύμφωνα με την Creditreform και την KSV1870, στο χειρότερο σενάριο (δηλαδή την εκκαθάριση της εταιρείας), οι υποχρεώσεις θα έφταναν τα 2.1 δισ. ευρώ. Εάν η αναδιάρθρωση είναι επιτυχής, οι υποχρεώσεις θα ανέλθουν σε 1.8 δισ. ευρώ. Η Austrian Credit Protection Association (AKV) υπολογίζει τις συνολικές υποχρεώσεις σε σχεδόν 2 δισεκατομμύρια ευρώ.

Η KTM AG οφείλει το μεγαλύτερο μέρος των 1.8 δισ. ευρώ στις τράπεζες. Διακυβεύονται σχεδόν 1.3 δισ. ευρώ. Η AKV είπε στην ORF ότι οι εμπλεκόμενες τράπεζες είναι η Raiffeisenlandesbank της Άνω Αυστρίας, η Oberbank, η Erste Bank, η Bank Austria, η VKB, η Hypo Vorarlberg και η τράπεζα Tyrol και Vorarlberg. Αλλά και πολλές διεθνείς τράπεζες, όπως η Bank of China, η Hewlett Packard Bank International, η ICBC, η Denizbank, η BKS-Bank, η First Commercial Ban,k καθώς και αρκετές γερμανικές όπως η Volksbanken και ουγγρικές και ολλανδικές τράπεζες, επηρεάζονται επίσης.

Η KTM έχει ακόμη εκκρεμείς πληρωμές προς προμηθευτές ύψους 356 εκατομμυρίων ευρώ. Επίσης, υπάρχουν γραμμάτια ύψους 80 εκατ. ευρώ και εκκρεμείς μισθοί ύψους 40 εκατ. ευρώ. Οι υπόλοιπες οφειλές μοιράζονται μεταξύ άλλων πιστωτών, της εφορίας και της ÖGK. Οι πιστωτές πρέπει να δηλώσουν τις απαιτήσεις τους το αργότερο έως τις 16 Ιανουαρίου. Σύμφωνα με την Creditreform, η ψηφοφορία για το σχέδιο αναδιάρθρωσης στις 25 Φεβρουαρίου θα αποφασίσει εάν οι πιστωτές θα παραιτηθούν από το 70% των υποχρεώσεων. Οι δικηγόροι Peter Vogl για την KTM AG, Robert Tremel για την KTM Components Ltd. και ο Franz Mitterbauer για την KTM Forschungs & Entwicklungs Ltd. (R&D) ενεργούν ως διαχειριστές αναδιάρθρωσης.

Στο μεταξύ, πολλοί ειδικοί αναρωτιούνται γιατί ο μεγαλύτερος κατασκευαστής μοτοσυκλετών της Ευρώπης μπόρεσε να κατηφορίσει τόσο γρήγορα. Με την ελπίδα της αιώνιας ανάπτυξης, τα τελευταία χρόνια χαρακτηρίστηκαν από τεράστιες επενδύσεις και εξαγορές. Με 381,550 μοτοσικλέτες που πωλήθηκαν από τις μάρκες KTM, Husqvarna, GASGAS, MV Agusta και CFMOTO και 157,000 ποδήλατα, η Pierer Mobility πέτυχε πωλήσεις 2.6 δισεκατομμυρίων ευρώ το οικονομικό έτος 2023.

Ο Όμιλος Pierer Mobility, ο οποίος περιλαμβάνει τις KTM, Husqvarna και GASGAS, αύξησαν τις πωλήσεις του ομίλου κατά 9.2%, φτάνοντας τα 2,661.2 εκατ. ευρώ το οικονομικό έτος 2023 (προηγούμενο έτος: 2,437.2 εκατ. ευρώ), παρά τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες και τη ριζική αλλαγή στον κλάδο του ποδηλάτου. Το λειτουργικό αποτέλεσμα (EBIT, κέρδη προ τόκων και φόρων) μειώθηκε κατά 32% περίπου στα 160 εκατ. ευρώ (προηγούμενο έτος: 235.3 εκατ. ευρώ). Τα λειτουργικά κέρδη προ αποσβέσεων (EBITDA) ήταν περίπου 15% χαμηλότερα από το προηγούμενο έτος, στα 323.5 εκατ. ευρώ.

Για τον αυστριακό όμιλο, ένα τέλος στα πρωτοφανή 13 συνεχόμενα χρόνια ρεκόρ ήταν ήδη ορατό πριν από ένα χρόνο. Το υψηλό κόστος τοποθεσίας στην Αυστρία, ο πληθωρισμός, οι αυξανόμενοι μισθοί, το υψηλό ενεργειακό κόστος και τα αυξημένα επιτόκια των χρεών, σε συνδυασμό με τη μέτρια αύξηση των πωλήσεων, έπρεπε να έχαν ήδη προκαλέσει ανησυχία στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων. Ωστόσο, 195.1 εκατομμύρια ευρώ εξακολουθούσαν να επενδύονται στην ανάπτυξη προϊόντων και εργαλείων το οικονομικό έτος 2023 και άλλα 88.9 εκατομμύρια ευρώ σε λειτουργικές εγκαταστάσεις και υποδομές. Το 9.2% των πωλήσεων επενδύθηκαν στην Έρευνα & Ανάπτυξη το 2023. Αυτό απαιτούσε χρήματα για την υποστήριξη του κάθε αντιπροσώπου τη δομή και την οικονομική σταθεροποίηση ορισμένων σημαντικών προμηθευτών. Η μείωση των ρευστών διαθεσίμων κατά 413 εκατ. ευρώ έγινε συνειδητά αποδεκτή από τη διοίκηση γιατί φαινόταν μη προβληματική λόγω επαρκών αποθεμάτων ρευστότητας και δείκτη ιδίων κεφαλαίων 30.8%. Μόλις πριν από ένα χρόνο, τα ίδια κεφάλαια ήταν 300 εκατομμύρια ευρώ.

Στο τέλος του 2023, απασχολούνταν συνολικά 6,184 εργαζόμενοι (6,088 το προηγούμενο έτος) στον όμιλο, περίπου 5,000 στην Αυστρία. Το σχέδιο αναδιάρθρωσης προβλέπει εργατικό δυναμικό περίπου 3,600 εργαζομένων στην Αυστρία.

Το οικονομικό έτος 2023, η Pierer Mobility ξεκίνησε μια επιθετική δράση στο τμήμα μοτοσυκλετών με 72 νέα ή αναθεωρημένα μοντέλα των τριών βασικών εμπορικών σημάτων: KTM, Husqvarna και GASGAS. Με πωλήσεις 280,206 KTM, 67,462 Husqvarna και 29,532 GASGAS, ο συνολικός αριθμός ανήλθε σε 377,200 μοτοσυκλέτες. Επιπλέον, 1,852 MV Agusta και 2,503 CFMOTO προστέθηκαν στις συνολικές πωλήσεις 381,555 μοτοσυκλετών (2022: 375,492 μονάδες).

Αυτός είναι ο λόγος που αρκετοί πολιτικοί αλλά και ειδικοί σε θέματα αφερεγγυότητας μιλούν πρόσφατα για λάθη διαχείρισης. Ο Karl-Heinz Götze, από το Credit Protection Association για το 1870 (KSV1870), εξεπλάγη που τα πράγματα κατέβηκαν τόσο γρήγορα για τον κατασκευαστή μοτοσυκλετών της Άνω Αυστρίας που ανήκει στον Stefan Pierer. Ο Götze κατέστησε σαφές ότι οι τράπεζες απαιτούν από τον Pierer να επενδύσει τα δικά του περιουσιακά στοιχεία στην αναδιάρθρωση ως προϋπόθεση. «Δεν θα λειτουργήσει χωρίς ο ιδιοκτήτης να κάνει τη συνεισφορά του», τόνισε ο Götze.

Δεδομένου ότι ο Pierer έχει ήδη ορίσει ότι είναι το έργο της ζωής του, το οποίο θέλει να σώσει, ο Götze ήταν αισιόδοξος ότι η αναδιάρθρωση θα μπορούσε να πετύχει και ότι ο Pierer θα διοχέτευε χρήματα σε αυτήν. Ήταν όμως και επικριτικός στην ανάλυσή του: «Η παραγωγή έπρεπε να είχε μειωθεί νωρίτερα».

Εμείς να σημειώσουμε ότι η άρνηση του Pierer να πουλήσει μερίδιο της εταιρίας είτε στην Ινδική Bajaj, είτε στον μέτοχο κατά 49% της Red Bull Mark Mateschitz, μάλλον δείχνει ότι ο ιδιοκτήτης της ΚΤΜ θα βάλει τελικά το χέρι στην τσέπη του και θα αυτοχρηματοδοτήσει την εταιρία του και σίγουρα θα έχει ήδη μάθει από τα λάθη προβλέψεων πωλήσεων, ιδιαίτερα στον τομέα των ποδηλάτων, που κατά πολλούς αναλυτές ήταν αυτό που οδήγησε στην κρίση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ