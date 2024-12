του Νεκτάριου Διατσίδη

Ματ γραφικά με βάση το μαύρο, συνδυάζοντας το Racing Yellow με το χρώμα τιτανίου, κάνοντας τη Muscle Roadster από τo Borgo Panigale ακόμα πιο ξεχωριστή.

H Diavel V4 είναι εξοπλισμένη με τον κινητήρα V4 Granturismo που προέρχεται από το MotoGP, ο οποίος προσφέρει κορυφαίες επιδόσεις και αποτελεί κεντρικό στοιχείο του στυλ και των επιδόσεων της μοτοσυκλέτας. Η σχεδίαση Diavel V4 κέρδισε το Red Dot Award, το τελευταίο σε μια μακρά σειρά βραβείων που απονέμονται από αναγνωρισμένους Διεθνείς φορείς

Από τη γέννησή της το 2011, η Diavel έχει προκαλέσει ενθουσιασμό και έχει σημειώσει μεγάλη επιτυχία για τη μοναδική σχεδίασή της που είναι ταυτόχρονα μυώδης, σπορ, υπερβολική και κομψή, όπως αποδεικνύεται από τα πολυάριθμα βραβεία από σημαντικούς σχεδιαστικούς θεσμούς.

Με το μοντέλο του 2025, η Diavel V4 γίνεται ακόμα πιο τολμηρή με τα νέα χρώματα «Black Roadster Livery» καθώς αποκαλύφθηκε στην Intermot 2024. Δημιουργήθηκαν από το Centro Stile Ducati και αυτά τα νέα γραφικά βασίζονται σε χρώματα που συνδέονται με την ιστορία του κατασκευαστή με έδρα την Μπολόνια. Το Racing Yellow, που εμφανίζεται στο ρεζερβουάρ και στις ρίγες στην ουρά και τα πλαϊνά καλύμματα, «φωτίζουν» ένα χρωματικό συνδυασμό με τόνους μαύρου και τιτανίου, δημιουργώντας ένα χρώμα που βάζει την Diavel V4 ακόμα περισσότερο στο επίκεντρο της προσοχής. Το νέο κάλυμμα της σέλας ολοκληρώνει έναν ασυμβίβαστο σχεδιασμό, δίνοντας στην Diavel ακόμα περισσότερο χαρακτήρα.

Εμπνευσμένη από τα υπεραυτοκίνητα, η Diavel V4 ερμηνεύει εκ νέου την εικόνα ενός αθλητή έτοιμου στην εκκίνηση της κούρσας, με μάζες συγκεντρωμένες στο μπροστινό μέρος και μια ευκίνητη, λεπτή ουρά. Ο γνωστός μπροστινός προβολέας το πίσω φως και τα φλας, είναι φυσικά full-LED, συμβάλλοντας επίσης στην αδιαμφισβήτητη εμφάνιση της Diavel V4. Το συγκρότημα πίσω φώτων, ειδικότερα, αποτελείται από μια μήτρα λυχνιών LED σε σχήμα παρενθέσεων που βρίσκονται κάτω από την ουρά: μια μοναδική, πρωτόγνωρη και θεαματική λύση που κάνει τη μοτοσυκλέτα άμεσα αναγνωρίσιμη.

Η Diavel V4 υιοθετεί τον κινητήρα V4 Granturismo των 1,158 κ.εκ., κεντρικό στοιχείο της σχεδίασής της και ταυτόχρονα μια εξαιρετικά εξελιγμένη τεχνική λύση, που προέρχεται από τον Desmosedici που χρησιμοποιεί η Ducati στο MotoGP. Ισχυρός (168 ίπποι), πλούσιος σε ροπή αλλά και εξαιρετικά ελαφρύς και συμπαγές, είναι ταυτόχρονα ομαλός ακόμα και στις χαμηλότερες στροφές. Χάρη στον έλεγχο χρονισμού με την επιστροφή στο κλείσιμο των βαλβίδων να γίνεται μέσω ελατηρίου, έχει επίσης διαστήματα συντήρησης και ρύθμισης στα διάκενα των βαλβίδων που ελέγχεται κάθε 60,000 χλμ..

Η σειρά ανάφλεξης Twin Pulse, μαζί με το σύστημα εξάτμισης που είναι ειδικά σχεδιασμένο για αυτό το μοντέλο, με σιγαστήρα τεσσάρων εξόδων, χαρακτηρίζουν το αδιαμφισβήτητο ηχόχρωμα της εξάτμισης. Ένα άλλο χαρακτηριστικό στοιχείο της Diavel V4 είναι το τεράστιο πίσω ελαστικό 240/45. Οι ζάντες αλουμινίου πέντε ακτίνων με προφίλ διακοσμημένο με κατεργασμένες επιφάνειες είναι ένα από τα πιο εκλεπτυσμένα στοιχεία της εμφάνισής της.

Σε μόλις δύο χρόνια ζωής, η Diavel V4 κέρδισε το βραβείο Good Design®, που απονέμεται από το “Chicago Athenaeum: Museum of Architecture and Design”, την Ειδική Μνεία στην κατηγορία Excellent Product Design στα German Design Awards 2024 και ήταν επίσης “Best of the best” στο διάσημο βραβείο Red Dot 2024. Βραβεία που προστίθενται σε αυτά που έχουν ήδη κερδίσει προηγούμενα μοντέλα της Diavel και επιβεβαιώνουν τη σχεδίαση της Ducati ως την πιο εκτιμημένη στον κόσμο. H Diavel έχει επίσης αποδείξει ότι είναι ικανή να συναρπάσει τους λάτρεις της πολυτέλειας των τεσσάρων τροχών, με την αριθμημένη και περιορισμένη σειρά Ducati Diavel για την Bentley, ένα συλλεκτικό μοντέλο που γεννήθηκε από τη συνεργασία μεταξύ Ducati και Bentley και που παρουσιάστηκε με το έβδομο επεισόδιο της Παγκόσμιας Πρεμιέρας 2024.

Η νέα Diavel V4 σε Black Roadster Livery είναι φυσικά ήδη διαθέσιμη με δυνατότητα διαμόρφωσης, όπου οι λάτρεις μπορούν να δημιουργήσουν τη μοτοσυκλέτα των ονείρων τους διακοσμώντας τη με αξεσουάρ Ducati Performance και να τη δουν σε διαφορετικές επιλογές.

Στον ιστότοπο της Ducati μπορεί να γίνει επίσης κράτηση για μια δοκιμαστική διαδρομή ή να ζητηθούν πληροφορίες από έναν αντιπρόσωπο.

