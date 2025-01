του Νεκτάριου Διατσίδη

Οι Pol Tarrés και Alessandro Botturi της Ομάδας Ténéré Yamaha Rally, σε συνεργασία με την Riders for Health (υποστήριξης από την Two Wheels for Life), είναι προετοιμασμένοι και ξεκίνησαν να αγωνίζονται σε ένα από τα πιο απαιτητικά γεγονότα ράλι στον κόσμο, τον Africa Eco Race και ξεκίνησαν από το Μονακό στις 28 Δεκεμβρίου, πριν καλύψουν σχεδόν 6,000 χλμ. σε Μαρόκο, Μαυριτανία και Σενεγάλη, τερματίζοντας στη θρυλική Lac Rose στο Ντακάρ στις 12 Ιανουαρίου του 2025.

Η 16η έκδοση του Africa Eco Race (AER), της μεγαλύτερης διασυνοριακής διαδρομής ράλι στον κόσμο, θα δει τους Tarrés και Botturi να παίρνουν τις μοτοσυκλέτες Ténéré World Raid GYTR πίσω στο ιδανικό μέρος (το όνομα Ténéré προέρχεται από τη λέξη των Τουαρέγκ της φυλής της ερήμου), για να επαναλάβουν τα βήματα των αρχικών Ειδικών Διαδρομών του ράλι Παρίσι – Ντακάρ.

Ο Africa Eco Race περιλαμβάνει 12 Ειδικές Διαδρομές που κατανέμονται σε 13 ημέρες, καθώς οι ομάδες αναλαμβάνουν να περάσουν μερικά από τα πιο δύσκολα εδάφη του πλανήτη, διασχίζοντας την οροσειρά του Άτλαντα και πλοηγώντας στη διαβόητη έρημο Σαχάρα στη Βορειοδυτική Αφρική πριν φτάσουν στη γραμμή τερματισμού στη Σενεγάλη.

Ο Botturi έχει γευτεί τη νίκη στον Αγώνα δύο φορές στο παρελθόν, το 2019 και το 2020, ενώ οδηγούσε μια Yamaha WR450F, ενώ ο Tarrés δημιούργησε ιστορία το 2022, καθώς έγινε ο πρώτος αναβάτης που ολοκλήρωσε τον Αγώνα με δικύλινδρη μοτοσυκλέτα περιπέτειας, εξασφαλίζοντας τις θέσεις 1-2 στην κατηγορία μαζί με τον συναθλητή του καθώς το δίδυμο ξαναγράφει ρεκόρ με τις Ténéré.

Ο Botturi και ο Tarrés ολοκλήρωσαν την έκδοση του 2023 του Αγώνα στη 2η και 3η θέση γενικής αντίστοιχα, μετά από μια εκπληκτική απόδοση που τους είδε να κερδίσουν επτά από τις δώδεκα Ειδικές Διαδρομές μεταξύ τους και να πλησιάζουν αγωνιωδώς προς την εξασφάλιση της νίκης.

Ο Tarrés συνέχισε να καταρρίπτει τα ρεκόρ όταν κέρδισε το πρώτο του ράλι στην έρημο στο Marocco Desert Challenge του 2024, όπου ο αναβάτης από την Ανδόρα κέρδισε τη νίκη με περισσότερες από δύο ώρες και 20 λεπτά, ενώ ο Botturi είναι φρέσκος από τη 2η θέση στον TransAnatolia τον Σεπτέμβριο. Αυτά τα αποτελέσματα σημαίνουν ότι οι Tarrés και Botturi μπαίνουν στον Africa Eco Race γεμάτοι αυτοπεποίθηση, παρά το γεγονός ότι ο πρώτος υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στον ώμο τον Νοέμβριο, καθώς στόχος τους είναι να εξασφαλίσουν τη συνολική νίκη και να αγωνίζονται επίσης για τη νίκη στην κατηγορία 4 για πολυκύλινδρες μοτοσυκλέτες χωρητικότητας 650cc-1000cc.

Στους συναθλητές θα ενωθεί στην ομάδα κατά τη διάρκεια των Ειδικών Διαδρομών 6 και 7, ο 14 φορές νικητής του Ντακάρ Stephane Peterhansel, καθώς επιστρέφει στη σκηνή όπου είχε 6 νίκες για την Yamaha στον θρυλικό Αγώνα σε μια μοτοσυκλέτα με χρώματα εμπνευσμένα από τα αγωνιστικά του χρώματα της δεκαετίας του 1990.

Άλλοι 6 αναβάτες θα ενταχθούν επίσης στην ομάδα ως μέρος του Ténéré Spirit Experience (TSE) στην κατηγορία Race, αγωνιζόμενοι μαζί με τους Tarrés και Botturi, ενώ άλλοι 4 αναβάτες της TSE θα λάβουν μέρος στην κατηγορία Raid, όπου μπορούν να απολαύσουν την Εμπειρία rally raid, χωρίς την πίεση του Αγώνα ενάντια στον χρόνο.

Ο Africa Eco Race ξεκίνησε με τις επίσημες εκκινήσεις στο Μονακό στις 28 Δεκεμβρίου. Η δράση ξεκίνησε στις 31 Δεκεμβρίου με την πρώτη από τις 12 Ειδικές Διαδρομές, οι οποίες θα μεταφέρουν την ομάδα σε τρεις χώρες. Η ομάδα θα περάσει μια μέρα ξεκούρασης στην Dakhla πριν τερματίσει στις γραφικές ακτές της Lac Rose στο Ντακάρ στις 12 Ιανουαρίου.

Pol Tarrés, Tenéré Yamaha Rally Team:

«Είμαι τόσο ενθουσιασμένος για τον Αγώνα Africa Eco Race! Ανυπομονώ να επιστρέψω στους Αγώνες ξανά στην έρημο δίπλα στον συναθλητή μου τον Alessandro και σε όλη την ομάδα. Νιώθω πολύ καλά και πολύ δυνατός. Φέτος, ακόμη περισσότερο από πέρυσι. Ο Αγώνας είναι τόσο σκληρός. Πρέπει να παραμένουμε συγκεντρωμένοι κάθε μέρα και να επικεντρωθούμε στην πλοήγηση, τις ικανότητές μας στην οδήγηση και στην κάθε μικρή λεπτομέρεια, καθώς ένα λάθος μπορεί να αποδειχθεί πολύ δαπανηρό. Φέτος, έχουμε μια νέα προσθήκη στο σχήμα με τον Jordi Arcarons, ενός 6 φορές νικητή στο βάθρο του Ντακάρ, ο οποίος θα φέρει κάτι διαφορετικό στην ομάδα. Η μοτοσυκλέτα είναι πολύ καλή. Το ξέρουμε καλά και την αναπτύσσουμε εδώ και αρκετό καιρό, οπότε πιστεύω ότι είναι τέλεια για την έρημο. Έχω αναρρώσει πλήρως από την επέμβαση στον ώμο μου και νιώθω πιο προετοιμασμένος και καλύτερα από ποτέ, οπότε ο Alessandro και εγώ θα πιέσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο για να εξασφαλίσουμε τη νίκη στην Yamaha»!

Alessandro Botturi, Tenéré Yamaha Rally Team:

«Είμαστε έτοιμοι για να αγωνιστούμε στον Africa Eco Race! Ο Pol και εγώ τερματίσαμε στη 2η και 3η πριν από ένα χρόνο, και φέτος, θέλουμε να κάνουμε το 1-2 για τη Yamaha. Η προετοιμασία για τον Africa Eco Race ήταν τέλεια, η ομάδα ήταν καταπληκτική και η μοτοσυκλέτα έχει υπέροχη αίσθηση. Γνωρίζουμε πόσο σκληρός θα είναι ο Αγώνας, καθώς δεν μπορούμε ποτέ να χαλαρώσουμε ούτε για μια στιγμή ενώ αγωνιζόμαστε στην έρημο, και ακόμη και το πιο μικρό λάθος μπορεί να έχει μεγάλες συνέπειες. Είμαστε όσο το δυνατόν πιο έτοιμοι και ανυπομονώ να ξεκινήσουμε»!

Marc Bourgeois, Tenéré Yamaha Rally Team:

«Μετά από ένα χρόνο, ανυπομονούμε να ξεκινήσουμε ξανά τον Africa Eco Race. Είναι ο πιο δύσκολος Αγώνας της χρονιάς, και εκεί “σφυρηλατήθηκε” η Ténéré, οπότε με τον Pol και τον Alessandro, θα επικεντρωθούμε στην προσπάθεια να εξασφαλίσουμε τη νίκη. Ήταν μια εξαιρετική σεζόν μέχρι στιγμής, με τον Pol να κερδίζει το Marocco Desert Challenge και τον Botturi να τερματίζει 2ος στον TransAnatolia. Επιπλέον, και οι δύο αναβάτες έχουν δουλέψει σκληρά για να βελτιωθούν όσο το δυνατόν περισσότερο, έτσι νιώθουμε ότι είμαστε σε καλή κατάσταση μπαίνοντας στον Αγώνα. Είμαστε επίσης ενθουσιασμένοι που καλωσορίζουμε 10 αναβάτες του Ténéré Spirit Experience, 6 στην κατηγορία Race και 4 στην κατηγορία Raid, οι οποίοι θα ζήσουν ολόκληρο το ράλι ως μέρος της επίσημης ομάδας. Ήρθαμε εδώ για να κερδίσουμε και ανυπομονούμε για τον Αγώνα»!