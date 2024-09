του Νεκτάριου Διατσίδη

Ο Γύρος Σεπτεμβρίου του Ιταλικού πρωταθλήματος μοτοσυκλετών IMC βράβευσε τις πιο όμορφες μοτοσυκλέτες της τρίτης έκδοσης της Ιταλικής Εβδομάδας Μοτοσυκλέτας (Italian Bike Week), που πραγματοποιήθηκε από τις 12 έως τις 15 Σεπτεμβρίου του 2024

Το περασμένο Σαββατοκύριακο στο Lignano Sabbiadoro (Ούντινε – Ιταλία) πραγματοποιήθηκε η έκδοση του 2024 της Ιταλικής Εβδομάδας Μοτοσυκλέτας, μιας εκδήλωσης που γεννήθηκε το 2022 τον Σεπτέμβριο στο ιστορικό Biker Fest International.

Το σχήμα παραμένει παρόμοιο, συμπυκνώνοντας τη συγκίνηση των μεγάλων ράλι μοτοσυκλετών, τον ενθουσιασμό των φεστιβάλ και την ευκαιρία να δοκιμαστούν τα τελευταία μοντέλα δύο τροχών από κορυφαίους κατασκευαστές μοτοσυκλετών—όλα σε μία εκδήλωση.

Ενώ η έμφαση δίνεται στον κόσμο της περιπέτειας και στα εκτός δρόμου μοντέλα, κάτι που μετατοπίζει την έμφαση από το παραδοσιακό Biker Fest International, η IBW δεν ξεχνά τις ρίζες της. Αυτές οι ρίζες είναι σταθερά συνδεδεμένες με ένα από τα πιο ιστορικά Bike Shows στην Ευρώπη, που γεννήθηκε το 1987 με το BFI.

Η διοργάνωση Italian Bike Week δίνει ραντεβού στη Lignano με το πρώτο και μοναδικό Εθνικό πρωτάθλημα αφιερωμένο σε τροποποιημένες και ειδικές μοτοσυκλέτες: το Ιταλικό πρωτάθλημα μοτοσυκλετών (IMC), το οποίο επέστρεψε στην πόλη της Αδριατικής λίγους μήνες μετά τον Γύρο του Μαΐου που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του Biker Fest.

Ήταν ένας σκληρός ανταγωνισμός, όχι μόνο για τους ειδικούς κατασκευαστές αλλά και για τους κριτές της IMC, οι οποίοι είχαν το δύσκολο έργο να επιλέξουν τις καλύτερες και πιο μοναδικές “custom” μοτοσυκλέτες από περισσότερες από 50 συμμετοχές από όλη την Ιταλία και το εξωτερικό.

Υπήρχαν οκτώ κατηγορίες στον διαγωνισμό, συν το πιο διάσημο βραβείο, το Best in Show, τιμώντας την κατασκευή που αιχμαλώτισε τις καρδιές τόσο των κριτών όσο και του κοινού. Νικητής ήταν η “Goddess of Speed”, μια υπέροχη δημιουργία του Mirko Perugini της Gallery Motorcycles (BS), που χτίστηκε γύρω από τον θρυλικό κινητήρα Harley-Davidson Evolution. Αυτή η ειδική μοτοσυκλέτα ολοκληρώθηκε την άνοιξη και έκανε το ντεμπούτο της στο 30ο Rally HOG, κερδίζοντας το πρώτο της βραβείο στην επίσημη Ευρωπαϊκή εκδήλωση Harley-Davidson που πραγματοποιήθηκε στη Senigallia στις αρχές Ιουνίου.

Η έμπνευση για αυτή τη μοτοσυκλέτα προέρχεται από τον κόσμο των ρεκόρ ταχύτητας, με πολλά νεύματα στην προπολεμική εποχή των Αγώνων Land Speed ​​Record. Αυτές οι τροποποιήσεις περιλαμβάνουν το φέρινγκ, το φαρδύ τιμόνι λυγισμένο προς τα κάτω, ένα μπροστινό πιρούνι και τους τροχούς 21 ιντσών και 16 ιντσών. Στην καρδιά του προσαρμοσμένου πλαισίου βρίσκεται ο ισχυρός κινητήρας V-Twin 1340 cc, που τροφοδοτείται από ένα εμβληματικό καρμπυρατέρ S&S Super E. Ο κινητήρας έχει “παλαιωθεί” σκόπιμα για να ταιριάζει με το συνολικό vintage στυλ της μοτοσυκλέτας. Για παράδειγμα, αφαιρέθηκαν τα καπάκια των βαλβίδων, αποκαλύπτοντας τους μηχανισμούς ανοίγματος των βαλβίδων – ένας φόρος τιμής στα θρυλικά μοντέλα της δεκαετίας του 1920 και του ’30.

Η μοτοσυκλέτα διαθέτει επίσης μια φιγούρα της Ελληνικής θεάς της νίκης, ένα σχέδιο δανεισμένο από τα πολυτελή μοντέλα αυτοκινήτων Packard. Σύγχρονα εξαρτήματα υψηλής απόδοσης, όπως μια ακτινική πίσω δαγκάνα φρένου Brembo, ολοκληρώνουν την κατασκευή. Η vintage βαφή, με τα σωστά χρώματα και τα γραφικά της εποχής, έγινε από την Dox Art Factory.

Προχωρώντας στις υπόλοιπες κατηγορίες, η Harley-Davidson κυριάρχησε και στις κατηγορίες Cafe Racer και Old Style. Στην πρώτη κατηγορία νικήτρια ήταν μία 883 από την Low Special Parts, ενώ στη δεύτερη κατηγορία τη νίκη πήρε η “El Chapo”, ένα μοντέλο Heritage Classic που κατασκευάστηκε από την H-D Bergamo (BG) σε στιλ Chicano. Αυτή η μοτοσυκλέτα εμφανίστηκε επίσης στο εξώφυλλο του τεύχους Αυγούστου/Σεπτεμβρίου του Bikers Life.

Δύο Honda, μία Hornet τροποποιημένη από την FTG Moto (MI) και μία Shadow 600 από την Red House Chopper της Ρώμης, πήραν κορυφαίες διακρίσεις στις κατηγορίες Streetfighter και Metric, αντίστοιχα.

Δεδομένου του “ανήσυχου” πνεύματος της εκδήλωσης, οι κατηγορίες Scrambler και Adventure ήταν ιδιαίτερα δημοφιλείς. Μία Norton Commando που κατασκευάστηκε από την Grillo από τη Savona κέρδισε την κατηγορία Scrambler, ενώ η Yamaha Super Ténéré από την Punto Moto Factory Bike (VE) κατέλαβε την πρώτη θέση στην κατηγορία Adventure, που παρουσιάστηκε ειδικά για την IBW.

Η Αυστρία κέρδισε επίσης αρκετές νίκες, με την S&S-powered ‘Knickrammen’ του Stefan B. να παίρνει την πρώτη θέση στην κατηγορία Freestyle και τη Ramses Garage να κυριαρχεί στην κατηγορία Modified H-D με μια Vicla βασισμένη στη Heritage Softail.

Με τις καλοκαιρινές του ημερομηνίες πλέον πίσω του, το Ιταλικό Πρωτάθλημα Μοτοσυκλέτας συνεχίζεται μέχρι το φθινόπωρο, με τον επόμενο Γύρο να έχει προγραμματιστεί για την Cesena από τις 23 έως τις 24 Νοεμβρίου, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης Ruotando – Kustom Kulture.

CUSTOM BIKE SHOW IMC – ITALIAN BIKE WEEK 2024 ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:

SCRAMBLER

1η – NORTON COMMANDO – Grillo (SV) – Κερδίζει Kappa top case

2η – YAMAHA TT 600 – Raw Custom (PD) – Κερδίζει κουπόνι Wemoto + φούτερ

3η – HONDA CB250 – Stray’s Garage (MO) – Κερδίζει μεγάλο βραβείο WD40 + πλακέτα Melo Orafo

CAFE RACER

1η – H-D 883 – Low Special Parts (NA) – Κερδίζει βαλίτσα κράνους μοτοσυκλετών

2η – MOTO GUZZI 1000 SP – North East Custom (PD) – Κερδίζει γυαλιά ηλίου Bertoni 3η – SUZUKI DR650 – MdiM Garage Style (TV) – Κερδίζει μεγάλο βραβείο WD40 + πλακέτα Melo Orafo

OLD STYLE

1η – H-D Heritage Classic – H-D Bergamo (BG) – Κερδίζει κουπόνι MCJ Exhaust €200 2η – H-D FLH – Orsetto Garage & CE Performance (TV) – Κερδίζει βραβείο και λάδι μοτοσυκλετών

3η – H-D FLH – Mirko Capone (TV) – Κερδίζει μεγάλο βραβείο WD40 + πλακέτα Melo Orafo

STREETFIGHTER

1η – HONDA HORNET – FTG Moto (MI) – Κερδίζει το βραβείο Rebuffini

2η – H-D FXR – Reds Motorcycles (VI) – Κερδίζει WD40 + βραβείο Bardahl

3η – YAMAHA XJR 1300 – Orsetto Garage (TV) – Κερδίζει μεγάλο βραβείο WD40 + πλακέτα Melo Orafo

MODIFIED H-D

1η – H-D HERITAGE SOFTAIL – Ramses Garage (Αυστρία) – Κερδίζει κουπόνι MCJ Exhaust €200

2η – H-D XL 883R – Χαμηλά ειδικά ανταλλακτικά (NA) – Wins IMC τιμόνι

3η – H-D NIGHT ROD – Devil’s Garage (RC) – Κερδίζει μεγάλο βραβείο WD40 + πλακέτα Melo Orafo

METRIC

1η – HONDA SHADOW 600 – Red House Chopper (RM) – Κερδίζει κουπόνι 100 € Faster96

2η – HONDA SHADOW 600 – Croy Garage (VR) – Κερδίζει το έπαθλο WD40 + Rebuffini

3η – HONDA SHADOW 750 – Mr Fighter (TV) – Κερδίζει μεγάλο βραβείο WD40 + πλακέτα Melo Orafo

ADVENTURE

1η – YAMAHA SUPER TENERE – Punto Moto Factory Bike (VE) – Κερδίζει κουπόνι MCJ Exhaust €200

2η – BMW R100 GS – Santa Fox (SV) – Κερδίζει το βραβείο WD40 + Bardahl

3η – HONDA TRANSALP 600 – MdiM Garage Style (TV) – Κερδίζει μεγάλο βραβείο WD40 + πλακέτα Melo Orafo

FREESTYLE

1η – S&S 58 KNICKRAMMEN – Stefan B. (Αυστρία) – Κερδίζει το βραβείο Rebuffini

2η – HONDA SHADOW – Samuele Gorni (MN) – Κερδίζει κουπόνι €100 Faster96

3η – URAL – Stray’s Garage (MO) – Κερδίζει μεγάλο βραβείο WD40 + πλακέτα Melo Orafo

BEST IN SHOW

H-D 1340 – Gallery Motorcycles (BS) – Κερδίζει ένα Σαββατοκύριακο για δύο στο 39ο Biker Fest International στο Lignano Sabbiadoro (UD) από 15-18 Μαΐου του 2024