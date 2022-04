Η Yamaha στο πλευρό του Riders for Health

Επιμέλεια: Γιάννης Πετρόχειλος

Ο οργανισμός Riders for Health είναι από τους πιο δημοφιλής στον κόσμο των δύο τροχών προσφέροντας Το MotoGP βρίσκεται πάντα στο πλευρό του Rider for Health με συνεχής δωρεές και εκδηλώσεις.εδώ και τριάντα χρόνια υπηρεσίες πολύ σημαντικές σε δυσπρόσιτες περιοχές της Αφρικής. Είναι πρωτοπόρος οργανισμός στην μεταφορά ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης με τεράστιο έργο στην ευαισθητοποίηση του κοινού στις δύσκολες συνθήκες διαβίωσης στην Αφρική.

Η Yamaha ανακοίνωσε πως θα βρίσκεται στο πλευρό του Riders for Health για τα επόμενα τρία χρόνια και θα συνεργαστεί με τον οργανισμό προκειμένου να βοηθήσει τη διαδικασία μεταφοράς με μοτοσικλέτες υλικού και προσωπικού σε δύσβατες, φτωχές περιοχές που δεν έχουν ούτε τον βασικό εξοπλισμό ιατρικής φροντίδας. Η Yamaha θα προσφέρει κατάλληλες μοτοσικλέτες και τη συντήρησή τους στους ανθρώπους του οργανισμού.

Οι Riders for Health χρησιμοποιούν εδώ και χρόνια μοτοσικλέτες της Yamaha για την παροχή αυτών των ζωτικής σημασίας υπηρεσιών. Αυτό τους καθιστά προφανή επιλογή για αυτή τη συνεργασία, καθώς η φιλοσοφία και η δράση τους συνάδει με τις αξίες της Yamaha. Ο οργανισμός σε συνεργασία με την Yamaha και την Two Wheels for Life στη Βρετανία έχουν σχεδιάσει και μια σειρά δραστηριοτήτων για την υποστήριξη του φιλανθρωπικού έργου του Riders for Health.

Ο Eric de Seynes, CEO τηε Yamaha Motor Europe, σχολίασε: «Είμαστε υπερήφανοι για τη συνεργασία μας με τους Riders for Health. Στόχος μας είναι να κάνουμε γνωστό το έργο τους στο ευρύ κοινό και να συγκεντρώσουμε πόρους, υποστηρίζοντας τον ευγενή στόχο του οργανισμού να προσφέρει ζωτικής σημασίας ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στις πιο απομονωμένες κοινότητες της Αφρικής. Ελπίζουμε ότι η δραστηριότητα των Riders for Health θα αγγίξει καρδιές και θα ενθαρρύνει τον κόσμο να τους υποστηρίξει οικονομικά».

