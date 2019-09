Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Superbike: O Bautista μεταπηδά στη Honda!

Ήταν κάτι το αναμενόμενο, απλά η ανακοίνωση άργησε να έρθει. Ο λόγος για τη μετακίνηση του 35χρονου Alvaro Bautista στην εργοστασιακή ομάδα της Honda στο Π.Π. SBK για το 2020.

Ο Ισπανός εργοστασιακός αναβάτης, που ήδη μετρά 15 νίκες στο φετινό Πρωτάθλημα SBK (αλλά και που τελικά χάνει τον τίτλο από τον Jonathan Rea), ήταν γνωστό ότι αποτελεί παρελθόν από τη Ducati. Μάλιστα, εδώ και καιρό γνωρίζαμε ότι τη θέση του στην ομάδα θα πάρει ο Scott Redding, ο οποίος θα αποτελέσει δίδυμο στην ιταλική εργοστασιακή ομάδα με τον Chaz Davies. Τώρα, πλέον, ξεκαθάρισε και το δικό του μέλλον. «Είμαστε πολύ χαρούμενοι που θα καλωσορίσουμε τον Alvaro Bautista στην ομάδα μας στα SBK», σχολίασε ο Yoshishige Nomura, πρόεδρος του HRC. «Η άφιξή του στην ομάδα υπογραμμίζει τη θέλησή μας να είμαστε ανταγωνιστικοί σε κάθε μέτωπο και να παλεύουμε για δυνατά αποτελέσματα.

Ο Alvaro είναι γρήγορος, έμπειρος και έχει δείξει δυνατή αγωνιστική νοοτροπία, τόσο όταν αγωνιζόταν στα GP, όσο και τον ένα χρόνο του στα SBK. Είμαστε βέβαιοι ότι θα συμβάλλει στην ανάπτυξη του όλου project μας στο συναρπαστικό και γεμάτο προκλήσεις Πρωτάθλημα των SBK». Η Honda αναμένεται να παρουσιάσει ένα νέο CBR1000RR για το 2020 (δείτε εδώ), αλλά και να ανακοινώσει ποιος θα είναι ο νέος ομόσταυλος του Bautista ανάμεσα στους υποψήφιους (για την ώρα) Alex Lowes, Stefan Bradl ή/και Takumi Takahashi.

Who is who

Ο Alvaro ξεκίνησε τη διεθνή του καρριέρα το 2002 στο MotoGP και συγκεκριμένα στην κατηγορία των 125cc. Κατάφερε να αναδειχθεί παγκόσμιος πρωταθλητής το 2006 και η συνέχεια τον ήθελε μια κατηγορία πάνω, δηλαδή στα 250cc, όπου και παρέμεινε για τρία συναπτά χρόνια, κερδίζοντας συνολικά 8 αγώνες και παίρνοντας τη δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα του 2008 και την τέταρτη στα άλλα δύο. Από το 2010 έως και το 2018 αγωνίστηκε στη μεγάλη κατηγορία των MotoGP, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να κερδίσει έστω και μια φορά. Καλύτερό του αποτέλεσμα ήταν η 5η θέση στην τελική βαθμολογία του 2012, έχοντας πάρει μέσα στη χρονιά δύο δεύτερες και δύο τρίτες θέσεις. Το 2019 πήρε μεταγραφή στο World SBK, εντυπωσιάζοντας τους πάντες μέχρι τα μισά της σεζόν, αλλά η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη και περιορίστηκε στη 2η θέση, πίσω από τον παντοκράτορα του θεσμού Jonathan Rea.

Πηγή: Motograndprix.gr