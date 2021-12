Polaris και Zero Motorcycles ενώνουν τις δυνάμεις τους

Επιμέλεια: Γιάννης Πετρόχειλος

Ο αμερικανικός γίγαντας κατασκευής οχημάτων ATV (Οχήματα Παντός Εδάφους) και UTV (Επαγγελματικά Η συνεργασία της Polaris με την Zero ίσως μας δώσει και την πρώτη ηλεκτρική μοτοσυκλέτα της Indian!Οχήματα Παντός Εδάφους) Polaris στα τέλη του 2020 είχε ανακοινώσει την επίσημη συνεργασία της με την Zero Motorcycles. Στόχος της Polaris ήταν να πάρει την τεχνογνωσία της αμερικανικής Zero στην κατασκευή ηλεκτροκινητήρων και μπαταριών προκειμένου να παρουσιάσει μια νέα σειρά ηλεκτρικών ATV και UTV.

Η συνεργασία είχε να κάνει αποκλειστικά και μόνο για την κατασκευή τετράτροχων οχημάτων και από ότι φαίνεται οι πρώτοι καρποί της συνεργασίας είναι έτοιμοι. Το πρώτο μοντέλο της εταιρείας ονομάζεται Ranger XP Kinetic και πρόκειται για ένα UTV όχημα με δυναμικά χαρακτηριστικά. Ο ηλεκτροκινητήρας που έχει επιλεγεί από την Zero είναι ο γνωστός ZF14.4 ο οποίος αποδίδει 110 ίππους και 190Nm ροπής.

Μεγάλες ικανότητες στην επαγγελματική χρήση

Το XP Kinetic θα είναι διαθέσιμο σε δύο εκδόσεις, την Premium και την Ultimate. Η διαφορά των δύο H συνεργασία των δύο εταιρειών έχει διάρκεια 10 ετών και ονομάζεται "rEV'd up".εκδόσεων είναι στον τρόπο φόρτισης και στις μπαταρίες. Στην Premium η φόρτιση μπορεί να γίνει με φορτιστή 3kW, ενώ στην Ultimate με φορτιστή 6kW κάτι που αλλάζει φυσικά και το χρόνο φόρτισης. Η μπαταρία στην Premium έκδοση έχει χωρητικότητα 14,9kWh με αυτονομία στα 72 χιλιόμετρα, ενώ στην κορυφαία έκδοση η χωρητικότητα είναι στα 29,8kWh με αυτονομία στα 128 χιλιόμετρα.

Και στις δύο εκδόσεις το Ranger XP Kinetic είναι ικανότητα ώθησης 1.130 κιλών, ενώ τα ηλεκτρικά UTV μπορούν να φορτωθούν μέχρι και 550 κιλά κάτι που τους δίνει σημαντικά πλεονεκτήματα για αγροτική ή επαγγελματική χρήση. Η Polaris ισχυρίζεται επίσης ότι τα αξεσουάρ που υπάρχουν στην γκάμα της φίρμας για το κορυφαίο XP1000 μπορούν να τοποθετηθούν και στο ηλεκτρικό Ranger XP Kinetic στο 95%. Το νέο UTV αναμένεται να είναι διαθέσιμο από το καλοκαίρι του 2022.

Το βίντεο παρουσίασης του Polaris Ranger XP Kinetic.

