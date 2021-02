Το πιο punk ηλεκτρικό cruiser

Επιμέλεια: Γιάννης Πετρόχειλος

Κάποιες μοτοσικλέτες δυσκολεύεσαι να τις φανταστείς να μετατρέπονται σε ηλεκτρικές. Εντάξει, τα scooter Η λεπτομέρειες είναι απίθανες σε αυτό το cruiserείναι εύκολο να τα συνδυάσεις με την ηλεκτροκίνηση, άντε και τις μοτοσικλέτες επιδόσεων, αλλά τις cruiser είναι πολύ δύσκολο να τις δεχτείς. Η Curtiss Motorcycles πάντως έρχεται να σου αλλάξει τη γνώμη κατασκευάζοντας μια πολύ... punk cruiser μοτοσικλέτα την οποία θα ζηλέψει ακόμα και ο πιο φανατικός των Hells Angels!

Μόλις 193 κιλά για μοτοσικλέτα με μπαταρίες!

Σε πρώτη φάση θα περίμενες να είναι πολύ βαριά και δυσκίνητη, αλλά κάτι τέτοιο δεν ισχύει. To "The One" Κάτι παραπάνω από 65.000 ευρώ θα δώσεις και είναι δικό σουτης Curtiss χρησιμοποιεί κυρίως εξαρτήματα από ανθρακονήματα με αποτέλεσμα το βάρος να έχει συγκρατηθεί στα 193 κιλά. Το πλαίσιο είναι monocoque, ο ηλεκτροκινητήρας τοποθετημένος χαμηλά και οι μπαταρίες είναι προσεκτικά τοποθετημένες για τη μέγιστη δυνατή ψύξη προκειμένου να μένουν σε σταθερή θερμοκρασία.

Αντί για 220 ίππους είναι περιορισμένο στους 120 ίππους

Ο ηλεκτροκινητήρας είναι περιορισμένος να αποδίδει 120 ίππους με δυνατότητα απόδοσης 217 ίππων και 369Nm ροπής. Η μετάδοση γίνεται μέσω ιμάντα, ενώ οι αναρτήσεις είναι πλήρως ρυθμιζόμενες της RaceTech. Το πολύ θετικό για τη μοτοσικλέτα είναι πως ρυθμίζεται πλήρως με αλλαγές στη γεωμετρία, το ύψος της σέλας, το τιμόνι και τα μαρσπιέ για να τη φέρεις ακριβώς στα μέτρα σου.

Η τιμή της συγκεκριμένης cruiser; 66.770€ μόλις!

