Η εθιστική Zero SR/F μας βάζει στην... πρίζα!

Οδηγεί ο Γιάννης Πετρόχειλος

Δεν θα το κρύψω. Μου αρέσουν οι ηλεκτρικές μοτοσικλέτες! Ναι, ξέρω ότι θα πείτε πως δεν έχουν τον Τις ηλεκτρικές Zero Motorcycles θα τις βρείτε στην Electromove.παραδοσιακό ήχο της εξάτμισης, δεν έχουν την αίσθηση της άμεσης επαφής με τον κινητήρα, δεν έχουν τη... μυρωδιά της τριβής των μετάλλων, δεν έχουν αυτό το "κάτι" που κάνει τη μοτοσικλέτα το πιο διασκεδαστικό όχημα στον πλανήτη. Η αλήθεια είναι ότι οι συζητήσεις περί ηλεκτρικών μοτοσικλετών συνήθως δεν είναι ευχάριστες, ιδιαίτερα στο σκληροπυρηνικό κοινό των δύο τροχών που έχει συνηθίσει τη μοτοσικλέτα ως μέσο ελευθερίας και απόδρασης.

Καλά όλα αυτά, αλλά ο κόσμος εξελίσσεται και προοδεύει, οι ανάγκες αλλάζουν και ο τρόπος προσέγγισης επίσης. Κάπου εδώ λοιπόν έρχεται η SR/F της αμερικανικής φίρμας Zero Motorcycles για να μας αποδείξει ότι η ηλεκτροκίνηση στους δύο τροχούς έχει πλησιάσει περισσότερο από ποτέ τις μοτοσικλέτες όπως τις έχουμε συνηθίσει μέχρι τώρα. Η πρώτη μου εμπειρία με τις μοτοσικλέτες της Zero ήταν μέσα στο 2021 όταν η Electromove, η εταιρία που φέρνει στην Ελλάδα τις premium ηλεκτρικές μοτοσικλέτες, διοργάνωσε ένα ολόκληρο απόγευμα οδήγησης όλων των μοντέλων της φίρμας. Εκεί άναψε πρώτη φορά η σπίθα και αντιλήφθηκα τι είναι αυτό που κάνει αυτές τις μοτοσικλέτες να ξεχωρίζουν: Είναι εθιστικές!

Ελκυστικός σχεδιασμός με έμφαση στην ποιότητα

Μπορεί η τεχνολογία, η ηλεκτροκίνηση και οι μπαταρίες να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των συζητήσεων Αντιλαμβάνεστε ότι το κόστος συντήρησης είναι ελάχιστο καθώς ουσιαστικά χρειάζεσαι μόνο αλλαγή σε ελαστικά και φρέναπου αφορούν την SR/F ωστόσο κοιτάζοντας τη μοτοσικλέτα δεν μπορείς να μην προσέξεις τον όμορφο σχεδιασμό της. Το SR/F από όπου και αν το κοιτάξεις έχει μια λεπτομέρεια που το κάνει να ξεχωρίζει. Στο εμπρός μέρος κυριαρχεί ο προβολέας με τα δύο εσωτερικά ορθογώνια LED φωτιστικά σώματα, ενώ προχωρώντας προς τη μέση συναντάμε κομψά πλαστικά καλύμματα, ένα συμπαγές πλαίσιο χωροδικτύωμα, τον ηλεκτροκινητήρα στο χρώμα του χαλκού και το ασύμμετρο ψαλίδι. Κορυφαία λεπτομέρεια είναι η σαγρέ επίστρωση στην πίσω ανάρτησης της Showa και ο ιμάντας μετάδοσης της κίνησης στον πίσω τροχό. Συνολικά, η εμφάνιση του SR/F είναι ένα από τα δυνατά του σημεία τοποθετώντας το ανάμεσα στα πιο όμορφα naked της αγοράς.

Επιταχύνσεις πυραύλου

Το πρώτο πράγμα που έκανα ενστικτωδώς όταν ανέβηκα στη σέλα της SR/F ήταν να πιάσω τον συμπλέκτη Για την πλήρη φόρτιση του SR/F σε οικιακή πρίζα το κόστος είναι στο 1,5 ευρώ!και να κουμπώσω την πρώτη σχέση στο κιβώτ... ε; Πού είναι ο συμπλέκτης; Η ηλεκτρική μοτοσικλέτα της Zero όπως είναι λογικό δεν έχει συμπλέκτη, ούτε λεβιέ ταχυτήτων, καθώς χρησιμοποιεί μια σχέση άμεσης μετάδοσης. Με απλά λόγια, ανοίγεις το γκάζι και φεύγεις. Ο ηλεκτροκινητήρας που χρησιμοποιεί το SR/F είναι το αερόψυκτο σύνολο ZF75-10 το οποίο είναι το μεγαλύτερο και πιο ισχυρό της Zero. Η απόδοσή του είναι 110 ίπποι και 190Nm ροπής, νούμερα άκρως εντυπωσιακά για ηλεκτρική μοτοσικλέτα. Το σύστημα συνοδεύεται από μεγάλη μπαταρία 14,4kWh η οποία είναι τοποθετημένη εκεί που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε τον κλασικό θερμικό κινητήρα.

Ο ηλεκτροκινητήρας συνεργάζεται με προηγμένη μονάδα ελέγχου η οποία παρέχει πέντε επιλογές οδήγησης και σύστημα ελέγχου της πρόσφυσης στον πίσω τροχό. Μπορείς να επιλέξεις το ECO για οικονομία στην κατανάλωση ρεύματος και σημαντική ανάκτηση ενέργειας ή μπορεί να επιλέξεις το Sport για πλήρη ισχύ και απολαυστικές επιταχύνσεις. Υπάρχουν ακόμα η Standard, η Rain, η Canyon τις οποίες μπορείς να επιλέξεις κατά τη διάρκεια της οδήγησης από διακόπτη στο τιμόνι για να έχεις την μέγιστη αποτελεσματικότητα από την μπαταρία και τον κινητήρα.

Επέλεξα την χαρτογράφηση Canyon η οποία είναι καινούρια και δίνει μέγιστη ισχύ, αλλά παράλληλα κάνει Ο κινητήρας διαθέτει και σύστημα ανάκτησης ενέργειας στη διαδικασία της επιβράδυνσης.και ήπια ανάκτηση ενέργειας. Με βόλεψε περισσότερο γιατί εκτός από τις εκρηκτικές επιταχύνσεις και την άμεση απόκριση του γκαζιού, είχε ένα απαλό φρένο στον κινητήρα το οποίο μου θύμισε θερμικό κινητήρα και μου δημιούργησε μια γνώριμη εικόνα στην οδήγηση. Η απόδοση του ηλεκτροκινητήρα έχει δύο σημαντικά χαρακτηριστικά. Το ένα είναι η γραμμική λειτουργία του η οποία περνάει στον πίσω τροχό με τον απόλυτο τρόπο την ισχύ. Το δεύτερο είναι οι απίθανες επιταχύνσεις από στάση και εν κινήσει. Στο φανάρι, δύσκολα μπορεί να σταθεί δίπλα σου άλλο όχημα, ενώ ακόμα πιο εκρηκτικά είναι τα πράγματα στις επιταχύνσεις από 50-70Km/h ή από 60-100Km/h. Εκεί αντιλαμβάνεσαι τις πραγματικές δυνατότητες της μοτοσικλέτας και κάπου εκεί έρχεται και η ώρα του εθισμού. Θέλεις συνεχώς να ανοίγεις το γκάζι, να νιώθεις αυτήν την αθόρυβη δύναμη να σε κολλάει στο πίσω μέρος της σέλας... θέλεις και άλλο και άλλο και άλλο!

Στρίβει, φρενάρει, επιταχύνει, κάτι που μεταφράζεται σε διασκέδαση!

Η εμφάνιση είναι δυνατό σημείο της Zero, το ίδιο και η ποιότητα και σίγουρα οι δυνατές επιταχύνσεις. Εκεί Τα ελαστικά πρώτης τοποθέτησης είναι τα κορυφαία Pirelli Diablo Rosso III.όμως που η αμερικανική μοτοσικλέτα διαπρέπει είναι στην οδηγική της συμπεριφορά. Η Zero έχει επιλέξει πολύ σωστά να τοποθετήσει κορυφαία περιφερειακά στην SR/F προκειμένου να δημιουργήσει ένα σύνολο ασφαλές και διασκεδαστικό. Το πλαίσιο χωροδικτύωμα διαπρέπει για την στιβαρότητα και την ισορροπία που προσφέρει ενώ οι αναρτήσεις της Showa δείχνουν την ποιότητά τους σε κάθε χιλιόμετρο. Ιδιαίτερα το ανεστραμμένο πιρούνι 43mm της Showa σε κάνει να το εμπιστευτείς από το πρώτο μέτρο προσφέροντας καλή πληροφόρηση και κορυφαία πρόσφυση στις στροφές και στο φρενάρισμα. Στο πίσω μέρος έχουμε ένα μονό αμορτισέρ της Showa, ρυθμιζόμενο, το οποίο είναι αρκετά ευαίσθητο δίνοντας ακριβείς πληροφορίες στον αναβάτη για το τι συμβαίνει στην πρόσφυση του πίσω τροχού. Τα φρένα είναι της J.Juan με δύο δίσκους εμπρός 320mm και τετραπίστονες δαγκάνες και έναν δίσκο πίσω 240mm τα οποία συνοδεύονται από ABS της Bosch. Πρόκειται για ένα κορυφαίο σύστημα τόσο σε αίσθηση όσο και σε καθαρή δύναμη πέδησης.

Στο δρόμο το SR/F αποδεικνύεται ένα διαμάντι στα χέρια του αναβάτη. Με ένα μαγικό τρόπο μπορείς να κινηθείς στην πόλη, ανάμεσα στα αυτοκίνητα έχοντας σύμμαχο τα δυνατά φρένα, την ευελιξία χάρη στο χαμηλό κέντρο βάρους και την ομαλότητα της απόκρισης στο γκάζι. Η μοτοσικλέτα είναι τόσο εύχρηστη και ανάλαφρη στους δρόμους της πόλης και μπορεί κάποιος με ασφάλεια να πει ότι το SR/F θα μπορούσε εύκολα να είναι το καθημερινό commuter του. Βγαίνοντας στον αυτοκινητόδρομο, απολαμβάνεις ένα στιβαρό σύνολο ικανό να ξεπεράσει τα 160Km/h (η Zero αναφέρει τελική ταχύτητα 200Km/h) και να παραμείνει ακλόνητο και σταθερό στην ευθεία και στις ανοιχτές καμπές. Φυσικά, λόγω της... γυμνής φύσης της μοτοσικλέτας ο αέρας δεν σου επιτρέπει να κινηθείς για πολύ ώρα σε υψηλές ταχύτητες, ενώ και η αυξημένη κατανάλωση ρεύματος θα βάλει φρένο σε μεγάλες αποστάσεις στον ανοιχτό δρόμο.

Τα όμορφα ωστόσο αρχίζουν όταν βρεθείς σε δρόμο με στροφές. Το SR/F είναι εξαιρετικά στημένο, με ένα Το βάρος της μοτοσικλέτας είναι 226 κιλά, νούμερο εξαιρετικό για ηλεκτρική μοτοσικλέτα.πλαίσιο καλά ισορροπημένο και αναρτήσεις από το πάνω ράφι. Η θέση οδήγησης σε βοηθάει να κινηθείς πάνω στη μοτοσικλέτα ελεύθερα, χωρίς μεγάλο κόπο και πριν το καταλάβεις έχεις στρίψει με κλίσεις αρκετές να ακουμπήσεις τα μαρσπιέ στην άσφαλτο. Ο έλεγχος του γκαζιού θέλει λίγο χρόνο για να συνηθίσεις κυρίως το φρένο του κινητήρα, αλλά μόλις το βρεις μπορείς να κινηθείς γρήγορα και διασκεδαστικά. Και εδώ ο εθιστικός τρόπος που επιταχύνει η μοτοσικλέτα σε βάζει στην πρίζα να "πάρεις" το γκάζι όσο πιο γρήγορα αντέχεις και το πίσω μέρος αποδεικνύει την ποιότητά του παραμένοντας σταθερό και ακλόνητο χωρίς χαζογλιστρήματα. Από την άλλη, στην είσοδο της στροφής σου επιτρέπει να επιλέξεις με ακρίβεια τη σωστή γραμμή, είτε φρενάρεις δυνατά και γέρνεις απότομα, είτε επιλέξεις να είσαι πιο ομαλός στα φρένα και να απλώσεις τις γραμμές σου. Η ποιότητα του πλαισίου, των αναρτήσεων και των φρένων σου επιτρέπουν να απολαύσεις όπως θέλεις την ηλεκτρική naked της Zero.

Εξοπλισμός από το μέλλον

Στον τομέα του εξοπλισμού, η SR/F διαθέτει TFT έγχρωμη οθόνη 5 ιντσών με όλες τις απαραίτητες Η μοτοσικλέτα είναι εξοπλισμένη και με σύστημα αυτόματης ρύθμισης της ταχύτητας (Cruise Control).πληροφορίες για την αυτονομία, την μπαταρία και τις επιδόσεις της μοτοσικλέτας. Έχει τη δυνατότητα σύνδεσης με smartphone μέσω της εφαρμογής Cypher III η οποία αναβαθμίστηκε για το 2022 και αναμένεται να προσφέρει ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό κατάστημα αναβάθμισης της μοτοσικλέτας στο οποίο ο χρήστης θα μπορεί να αγοράσει όποια υπηρεσία θέλει! Στην έκδοση Premium που είχαμε στα χέρια μας η μοτοσικλέτα ήταν εφοδιασμένη με θερμαινόμενα grip και μετατροπέα 3kW για ταχύτερη φόρτιση της μπαταρίας σε ταχυφορτιστή. Στο χώρο του παραδοσιακού ρεζερβουάρ υπάρχει ένας μεγάλος αποθηκευτικός χώρος ο οποίος έχει δύο θύρες USB για φόρτιση συσκευών. Εκείνο που κάνει την Zero να ξεχωρίζει στον τομέα του εξοπλισμού είναι η δυνατότητα αναβάθμισης της μοτοσικλέτας σε πολλούς τομείς, κυρίως στην ταχύτητα φόρτισης και στο μέγεθος της μπαταρίας.

Έχοντας αποφασίσει να οδηγήσω τη μοτοσικλέτα χωρίς να σκέφτομαι την αυτονομία και το πότε πρέπειΗ Zero Motorcycles δίνει εγγύηση πέντε ετών για την μπαταρία. να φορτίσω την μπαταρία, είχα μια άκρως απολαυστική εμπειρία με τη μοτοσικλέτα της Zero. Φυσικά, με αυτόν τον τρόπο οδήγησης το μέγιστο που κατάφερα να κάνω ήταν 125 χιλιόμετρα και μάλιστα με αρκετό άγχος όταν η μπαταρία έπεσε κάτω από το 10%. Η αλήθεια είναι ότι με μια τόσο καλοστημένη και αποδοτική μοτοσικλέτα είναι σχεδόν αδύνατο να μη σε βάλει στην πρίζα να μην την απολαύσεις και να ανοίξεις το γκάζι. Από την άλλη βέβαια, αν κάνεις το καθημερινό σου commuting χωρίς υπερβολές θα βγάλεις άνετα πάνω από 160 χιλιόμετρα και μόλις επιστρέψεις στο σπίτι το βάζεις στην πρίζα και την άλλη μέρα (σε περίπου 4,5 ώρες) είναι έτοιμο για δράση. Αν πάλι επιλέξεις κάποιο ταχυφορτιστή θα χρειαστείς περίπου 2 ώρες για να φτάσεις στο 100%.

Η νέα τάξη πραγμάτων ξεκινάει από τη Zero

Είναι απίστευτα τα άλματα που έχει κάνει η Zero στο κομμάτι της ηλεκτροκίνησης στις μοτοσικλέτες. Η Zero SR/F είναι μια τεχνολογικά προηγμένη μοτοσικλέτα η οποία προσφέρει εκρηκτικές επιδόσεις, εξαιρετική οδηγική συμπεριφορά, ποιότητα και ομορφιά. Μπορεί να κάνει οτιδήποτε έχουμε συνηθίσει να κάνουμε με τις συνηθισμένες μας μοτοσικλέτες έχοντας όμως έναν πολύ εθιστικό τρόπο απόδοσης. Είναι εύκολη στη χρήση, απροβλημάτιστη στην καθημερινότητα, σου δημιουργεί έναν νέο τρόπο προσέγγισης της συμβίωσης με τη μοτοσικλέτα και σίγουρα σε κάνει να χαμογελάς όταν την οδηγήσεις σβέλτα στην αγαπημένη σου διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση έχει μπει πλέον στη ζωή μας και η Zero είναι αυτήν τη στιγμή η πιο σοβαρή και ολοκληρωμένη πρόταση στον χώρο των δύο τροχών.

ΤΙΜΗ: 24.200€

Όλα τα στοιχεία της Zero SR/F ΕΔΩ.