του Νεκτάριου Διατσίδη

Είναι ο εξοπλισμός οδήγησης το ίδιο είτε οδηγείς βενζινοκίνητη μοτοσυκλέτα είτε ηλεκτρική μοτοσυκλέτα; Οι πιθανότητες είναι ότι η απάντηση είναι ναι, αλλά σίγουρα δεν θα μας βλάψει εάν επιλέξουμε διαφορετικό εξοπλισμό όταν οδηγούμε μια μοτοσυκλέτα EV.

Η REV’IT! και η Zero Motorcycles σίγουρα θα συμφωνούν, καθώς οι δύο εταιρείες ένωσαν τις δυνάμεις τους σε μια προσπάθεια να φτιάξουν ενδύματα με επίκεντρο την ηλεκτρική μοτοσυκλέτα. Σύμφωνα με τις δύο εταιρείες, στόχος είναι να συνδυάσουν την τεχνογνωσία της Zero στην τεχνολογία ηλεκτρικών μοτοσυκλετών με τον πρωτοποριακό εξοπλισμό ένδυσης της REV’IT! Το τελικό αποτέλεσμα λέγεται ότι είναι μια συλλογή που θέτει νέα πρότυπα όσον αφορά την ασφάλεια, την άνεση και το στυλ.

Τώρα, για να είμαστε λίγο πιο συγκεκριμένοι, REV’IT! και η συλλογή για τη γκάμα της Zero είναι ξεκάθαρο ότι έχει να κάνει με το στυλ — αξιοποιώντας την αισθητική των μοτοσυκλετών Zero street και την αστική χρήση του εξοπλισμού. Σίγουρα, είναι γεμάτη από την τεχνολογία ασφαλείας που έχουμε γνωρίσει και αγαπάμε από την REV’IT!, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να αισθανόμαστε πιεσμένοι να ανανεώσουμε την γκαρνταρόμπα του εξοπλισμού μας μόνο και μόνο επειδή έχουμε μια νέα μοτοσυκλέτα.

Πίσω από αυτή τη συλλογή εξοπλισμού, REV’IT! και Zero κυκλοφόρησε μια επιλογή από ρούχα που αποτελούνται από μπουφάν, παντελόνια και γάντια, τα οποία είναι όλα στυλιζαρισμένα σύμφωνα με την αστική αισθητική της Zero. Όπως και οι μοτοσυκλέτες της Zero, ο εξοπλισμός είναι λεπτός και κομψός. Θα μπορούσατε εύκολα να τα μπερδέψουμε με κανονικά ρούχα, καθώς κάνουν εξαιρετική δουλειά στο να κρύβουν τα προστατευτικά τους χαρακτηριστικά.

Ανεβάζοντας το επίπεδο από την πλευρά των υλικών, οι εταιρείες λένε ότι είναι κατασκευασμένα από φιλικά προς το περιβάλλον υλικά, όπως ανακυκλωμένα υφάσματα. Επιπλέον, λέγεται ότι παράγονται χρησιμοποιώντας μεθόδους παραγωγής χαμηλού αντίκτυπου για να «ελαχιστοποιήσουν το αποτύπωμά τους σε άνθρακα».

Σύμφωνα με τον Ivan Vos, τον CEO της REV’IT!, η νέα σειρά εξοπλισμού υπογραμμίζει τη δέσμευση της μάρκας για καινοτομία, ασφάλεια και βιωσιμότητα. «Είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεργαζόμαστε με την Zero Motorcycles για τη δημιουργία αυτής της εξαιρετικής συλλογής… Μαζί, φέρνουμε επανάσταση στην ένδυση ηλεκτρικών μοτοσυκλετών, υπερβαίνοντας τα όρια του σχεδιασμού, των επιδόσεων και της βιωσιμότητας».

Εν τω μεταξύ, ο Sam Paschel, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Zero Motorcycles, είπε τα εξής για τη νέα συνεργασία εξοπλισμού: «Η ομάδα της Zero Motorcycles μοιραζόταν πάντα το πάθος της REV’IT! για αμείλικτη καινοτομία και σεβόταν την εστίασή της στον εξαιρετικό σχεδιασμό, τις επιδόσεις και την ασφάλεια. Αυτή η νέα συνεργασία είναι μια επέκταση της φιλοδοξίας μας να ενδυναμώσουμε τις εκπληκτικές εμπειρίες των αναβατών της συλλογικής μας κοινότητας σε όλο τον κόσμο».

Νέα μοτοσυκλέτα, νέος εξοπλισμός – αυτό είναι κάτι το οποίο τηρούν πολλοί μοτοσυκλετιστές, και για να είμαστε δίκαιοι, η αγορά ολοκαίνουργιου εξοπλισμού για να συνοδεύσει την ολοκαίνουργια μοτοσυκλέτα μας είναι πολύ διασκεδαστικό και εξαιρετικά ικανοποιητικό. Το γεγονός ότι η Zero Motorcycles, μια μάρκα αναγνωρισμένη για την έναρξη της ηλεκτρικής εποχής, έχει συνεργαστεί με την REV’IT!, μια γνωστή μάρκα στον τομέα του εξοπλισμού ένδυσης, είναι ένας σίγουρος τρόπος για να προσελκύσει περισσότερους ανθρώπους στην ηλεκτροκίνηση. Και όλα αυτά ενώ διαθέτουν πιστοποιημένο εξοπλισμό ασφαλείας. Μια ιδιοφυή κίνηση που ωφελεί την Zero και την REV’IT!, καθώς και τους υποστηρικτές της ασφάλειας.