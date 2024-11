Του Δημήτρη Διατσίδη

Η Harley-Davidson® Factory Racing παρουσίασε τις εκπληκτικές επιδόσεις της προετοιμασμένης για αγώνες μοτοσικλέτας του 2024 Road Glide®, σε μια δοκιμή που έγινε σε συνδυασμό με την DORNA και το MotoGP στην πίστα Circuit of Barcelona-Catalunya στο Montmeló, Βαρκελώνη, Καταλονία, Ισπανία, την Δευτέρα μετά τον τελευταίο Αγώνα του 2024.

Οι αγώνες μοτοσυκλέτας Grand Prix είναι η κορυφαία κατηγορία αγώνων αγώνων Ταχύτητας μοτοσυκλέτας που πραγματοποιούνται σε ασφάλτινες πίστες που εγκρίνονται από τη Διεθνή Ομοσπονδία Μοτοσυκλετιστών (FIM). Το MotoGP είναι ένα από τα πιο συναρπαστικά πρωταθλήματα μηχανοκίνητου αθλητισμού στον κόσμο. Ο αγώνας μεταφέρθηκε στη Βαρκελώνη μετά τις καταστροφικές πλημμύρες στην περιοχή της Βαλένθια. Η Harley-Davidson δώρισε μια μοτοσυκλέτα Road Glide για να δημοπρατηθεί για τις προσπάθειες ανακούφισης της περιοχής της Βαλένθια, στις οποίες προτωστάτησε το MotoGP.



Η δοκιμή ήταν η πρώτη εμφάνιση σε ευρωπαϊκή πίστα της μοτοσυκλέτας Harley-Davidson Factory Racing Road Glide που αγωνίζεται στις Η.Π.Α., οι αναβάτες της Harley-Davidson Factory Racing, Kyle Wyman και James Rispoli, έκαναν τους πρώτους γύρους τους με τις μοτοσυκλέτες τους τη Δευτέρα μετά τον αγώνα MotoGP στα 4,657 μ. της πίστας με τις 16 στροφές. Επιπλέον προσκεκλημένοι αναβάτες περιλάμβαναν τους πρώην πιλότους MotoGP, Simon Crafar, John Hopkins, Randy Mamola και Marco Melandri.

«Οι αγώνες είναι ο βασικός πυλώνας της μάρκας Harley-Davidson, επιδεικνύοντας τη δέσμευσή μας στην απόδοση και την καινοτομία», δήλωσε ο Jochen Zeitz, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Harley-Davidson. “Συνεργαζόμενοι με την DORNA/MotoGP, στοχεύουμε να επεκτείνουμε το αγωνιστικό μας αποτύπωμα παγκοσμίως, τροφοδοτώντας τα πάθη των πελατών και των θαυμαστών μας. Αυτή η δοκιμή MotoGP είναι ένα κομβικό βήμα για την υλοποίηση αυτών των φιλοδοξιών και την επίδειξη της αφοσίωσής μας στην αγωνιστική αριστεία».

«Οδηγούσαμε δίπλα στους ήρωές μας και μπορέσαμε να μοιραστούμε τη δουλειά μας με ανθρώπους που σεβόμαστε τόσο πολύ», είπε ο Wyman. «Αυτές είναι ιδιαίτερες στιγμές και αναμνήσεις που δεν θα ξεχάσω σύντομα. Θέλω να ευχαριστήσω την DORNA, την Harley-Davidson και όλο το προσωπικό που εργάστηκε ακούραστα για να πραγματοποιηθεί αυτή η εκδήλωση στις πιο δύσκολες συνθήκες των πρόσφατων γεγονότων».

Ο Rispoli πρόσθεσε: «Τι καταπληκτική μέρα για την Harley-Davidson. Το να είσαι σε τροχιά το ίδιο Σαββατοκύριακο με το MotoGP ήταν απίστευτο. Και το να μοιραστώ αυτό το έργο με κάποιους θρύλους του αθλήματος ήταν εξωπραγματικό. Οι αντιδράσεις τους μετά την οδήγηση των μοτοσυκλετών μας ήταν ανεκτίμητες».

Ενώ η συννεφιά και οι δροσερές συνθήκες εμπόδισαν τις άμεσες επιθέσεις χρόνου γύρου, οι Wyman και Rispoli πέτυχαν μετρημένες τελικές ταχύτητες πάνω από 275 χλμ/ώρα στη μεγάλη ευθεία της πίστας.

Αφού οι Wyman και Rispoli έκαναν την προθέρμανση των Harley-Davidson Factory Racing Road Glides, οι Crafar, Hopkins, Mamola και Melandri έκαναν ο καθένας μερικά 20λεπτα με αυτές και εντυπωσιάστηκαν με τη δύναμη και τις επιδόσεις των αγώνων μοτοσυκλετών bagger.

– Simon Crafar: «Απλώς το απολάμβανα και προσπαθούσα να καταλάβω πώς λειτουργεί. Είναι τόσο διαφορετικό. Χρειάζεται πολλά για να το ξεπεράσεις. Ο κινητήρας είναι απλά καταπληκτικός και μου αρέσει πολύ ο ήχος. Ο κινητήρας είναι τόσο καλός. Είναι εξωπραγματικό και θέλω μια για μοτοσυκλέτα δρόμου».



– John Hopkins: «Φίλε, ήταν τόσο διασκεδαστικό. Ήταν τόσο καλό. Απλά νιώθω την αίσθηση του. Οδηγούσα σφιχτά. Αλλά στρίβει τόσο καλά. Είναι τόσο άγριο».



– Randy Mamola: «Η ροπή είναι καταπληκτική και η ομαλότητα. Αυτός είναι ο λόγος που αγαπώ τις μοτοσυκλέτες από τα 12 μου χρόνια. Είναι μοτοσυκλέτα. Και είναι μια “φρικτή” αγωνιστική μοτοσυκλέτα. Όλα είναι τόσο γλυκά με τη αυτή τη μοτοσυκλέτα. Όλα είναι στη σωστή θέση. Σταματάει πολύ καλά. Η μετάδοση είναι τρελή και είναι ομαλή. Είναι απλά μια μεγάλη [μοτοσυκλέτα]».



– Marco Melandri: «Οι γύροι μου ήταν όλο και καλύτεροι όσο προχωράμε. Μόλις δοκίμασα τη γωνία κλίσης, αισθάνομαι πολύ καλύτερα. Δεν είναι τόσο βαριά, ούτε τόσο μεγάλη όταν την οδηγείς. Και ο κινητήρας και η ροπή είναι καταπληκτικά».



Η Harley-Davidson Factory Racing Road Glide διαγωνίζεται στις ΗΠΑ στη σειρά Mission Foods King Of The Baggers, η οποία προσφέρει συναρπαστικό ανταγωνισμό μεταξύ αμερικανικών μοτοσυκλετών τουρισμού V-Twin που είναι προετοιμασμένες για αγώνες και εξοπλισμένες με φέρινγκ/παρμπρίζ και βαλίτσες. Για τη σεζόν των 18 αγώνων του 2024, ο Wyman κέρδισε έξι αγώνες και τερμάτισε στο βάθρο δεκατέσσερις φορές.

Οι αγωνιστικές μοτοσυκλέτες Harley-Davidson Factory Racing Road Glide χρησιμοποιούν πλαίσιο στοκ και θήκες κινητήρα. Το βάρος μειώνεται σε περίπου στα 281 κιλά, μέσω της χρήσης αμαξώματος από ανθρακονήματα και ελαφρών εξαρτημάτων. Οι μοτοσυκλέτες τροφοδοτούνται από τροποποιημένους κινητήρες Screamin’ Eagle® Milwaukee-Eight® 131 Performance Crate. Οι μοτοσυκλέτες της ομάδας διαθέτουν επίσης αναβαθμισμένα εξαρτήματα ανάρτησης, όπως τα πίσω αμορτισέρ Screamin’ Eagle/Öhlins Remote Reservoir, καθώς και αγωνιστική εισαγωγή και εξάτμιση και αγωνιστικά ελαστικά Dunlop.

Η Harley-Davidson® Factory Racing συνεργάζεται με τα Mission® Foods, Rockford Fosgate®, Brembo®, Öhlins®, Akrapovic®, Protolabs®, λιπαντικά SYN3® και ανταλλακτικά και αξεσουάρ Screamin’ Eagle® Performance.

Εμείς και όλοι οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι που βρεθήκαμε στη δοκιμή αυτή, αρχικά μείναμε εντυπωσιασμένοι από τον τρομερό ήχο που αφήνουν αυτές οι μοτοσυκλέτες. “Σκεφτείτε τι θα γίνει αν υπάρχουν 20 τέτοιες, όταν 2 ή τρεις κάνουν αυτόν τον ήχο”, είπε ένας από τους ανθρώπους της Αμερικανικής εταιρίας.

Μιλήσαμε με τον CEO Jochen Zeitz και μας εξήγησε ότι για την Harley-Davidson είναι μια ευκαιρία να προσεγγίσει και ένα διαφορετικό κοινό, εκτός ΗΠΑ αλλά και να ξανασυνδέσει το όνομά της με τους Αγώνες GP όταν o Walter Villa κέρδιζε από 1974-1976 τρεις Τίτλους στα 250cc με την RR 250 ή όταν το 1994 μπήκε στους Αγώνες Superbikes με την VR1000. Άλλωστε η εταιρία έχει ήδη στη γκάμα της και τα πιο σπορ μοντέλα Nightster και Sportster S.

O Αγωνιστικός Διευθυντής της Dorna, o Carlos Ezpeleta μετά την παρουσίαση που έγινε σε ένα από τα γκαράζ της πίστας της Βαρκελώνης, είπε στον υπογράφοντα ότι η σκέψη είναι να διοργανωθεί ένα Κύπελλο ενιαίου τύπου με τέτοιες Harley-Davidson Road Glide® και αγώνες – εκτός από αυτόν του Τέξας – και σε πίστες της Ευρώπης και της Ασίας, ειδικά σε Γύρους του MotoGP που το πρόγραμμα της Moto E ή του Red Bull Rookies Cup δεν έχει αγώνες, ώστε να χωράει στο απαιτητικό πρόγραμμα ενός Grand Prix. O Carmelo Ezpeleta λίγο νωρίτερα είχε αναφέρει ότι το MotoGP θέλει να κάνει το άνοιγμα σε ένα φανατικό κοινό, όπως αυτό των οπαδών της Harley-Davidson και φυσικά αυτό έχει νόημα, καθώς ο νέος ιδιοκτήτης της Dorna, η Αμερικανική Liberty έχει θέσει ως μια από τις προτεραιότητες τη διεύρυνση του τηλεοπτικού κοινού, αλλά και την προσέλκυση περισσοτέρων θεατών στις πίστες, με τέτοιου είδους παράλληλες εκδηλώσεις.

Καλώς να έλθουν λοιπόν οι κερκίδες των “Χαρλεάδων” δίπλα σε εκείνες των “Ντουκατίστι”.

