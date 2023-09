Του Δημήτρη Διατσίδη

Ανακοινώθηκε σήμερα το ημερολόγιο της επόμενης χρονιάς, με τους περισσότερους αγώνες στην ιστορία, που θα γίνουν σε 18 διαφορετικές χώρες.

Η Dorna που διοργανώνει το Πρωτάθλημα και η IRTA, αλλά και οι οδηγοί ήθελαν να γίνει πρώτα το GP στην Ινδία για να δώσουν το πράσινο φως στο να συμπεριληφθεί στο ημερολόγιο του 2024, όπως και τελικά έγινε.

Το ξεκίνημα θα γίνει νωρίς στις 10 Μαρτίου στο Κατάρ και η Valencia παραδοσικαά θα κάνει το κλείσιμο στις 17 Νοεμβρίου. bringing the curtain down on the campaign at Circuit Ricardo Tormo on November 17th.

Το MotoGP™ γιορτάζει την επόμενη χρονιά τα 75 χρόνια του και αυτή η χρονιά θα σηματοδοτήσει και το ξεκίνημα των αλλαγών στα βιώσιμα καύσιμα, καθώς η πορεία για 100% βιώσιμα καύσιμα ξεκινά με υποχρέωση τουλάχιστον για το 2024 το 40% της βενζίνης δεν θα πρέπει να είναι από ορυκτές πηγές και έως το 2027 αυτό το ποσοστό θα ανεβεί στο 100%!

Το ημερολόγιο έχει ως εξής:

10 March Qatar Lusail International Circuit

24 March Portugal* Autódromo Internacional do Algarve

07 April Republica Argentina Termas de Río Hondo

14 April Americas Circuit of The Americas

28 April Spain Circuito de Jerez-Ángel Nieto

12 May France Le Mans

26 May Catalunya Circuit de Barcelona-Catalunya

02 June Italy Autodromo Internazionale del Mugello

16 June Kazakhstan** Sokol International Racetrack

30 June Netherlands TT Circuit Assen

07 July Germany Sachsenring

04 August Great Britain Silverstone Circuit

18 August Austria Red Bull Ring-Spielberg

01 September Aragon MotorLand

08 September San Marino e della Riviera di Rimini Misano World Circuit Marco Simoncelli

22 September India* Buddh International Circuit

29 September Indonesia Pertamina Mandalika International Circuit

06 October Japan Mobility Resort Motegi

20 October Australia Phillip Island

27 October Thailand Chang International Circuit

03 November Malaysia Sepang International Circuit

17 November Comunitat Valenciana Ricardo Tormo Circuit

Σημειώσεις:

Αναπληρωματική πίστα: Hungary-Balaton Park Circuit**

*περιμένει νέο συμβόλαιο

** περιμένει συμβόλαιο και ομολογκάρισμα

Το MotoGP™ ετοιμάζεται να δοκιμάσει την πίστα Sokol International Racetrack στα μέσα Ιουνίου, μετά την ακύρωση του φετινού GP που είχε προγραμματιστεί εκεί. Η πίστα του Καζακστάν θα είναι η 75η που θα φιλοξενήσει Grand Prix και η χώρα θα είναι η 31η.

22 Grands Prix + 18 κράτη = ακόμη περισσότερο MotoGP™!