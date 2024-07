του Δημήτρη Διατσίδη

Πάνω από 94,000 παρευρισκόμενοι το τριήμερο της WDW 2024 με συμμετέχοντες από 86 Έθνη και πάνω από 17 εκατομμύρια εντυπώσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για μια εκδήλωση που συμμετείχαν ενθουσιώδεις Ducatisti από όλο τον κόσμο.

Ο Francesco Bagnaia θριαμβεύει στον αγώνα Lenovo Race of Champions με τη νέα Panigale V4 S, κάνοντας τον ταχύτερο γύρο του αγώνα σε 1m35.431s. Η έβδομη γενιά των σούπερ σπορ μοτοσυκλετών Ducati, μια αποκλειστική πρεμιέρα για το κοινό της WDW, ένας σημαντικός πρωταγωνιστής στο paddock μέσα στη “New Panigale V4 Sphere”

«Οι εκπληκτικοί αριθμοί της Παγκόσμιας Εβδομάδας Ducati 2024 είναι απόδειξη ότι η αγάπη για την Ducati σε παγκόσμιο επίπεδο δεν ήταν ποτέ τόσο δυνατή».

Πλήθος πάνω από 94,000 καταγράφηκε κατά τη διάρκεια των τριών ημερών της Παγκόσμιας Εβδομάδας Ducati 2024. Η δωδέκατη έκδοση του μεγαλύτερου γεγονότος της Ducati στον κόσμο μπαίνει έτσι δικαίως στην ιστορία του κατασκευαστή μοτοσυκλετών της Μπολόνια ως η πιο δημοφιλής που έγινε ποτέ.

Από την Παρασκευή 26 έως την Κυριακή 28 Ιουλίου, οι Ducatisti και οι λάτρεις του κόσμου των δύο τροχών συμμετείχαν στο Misano World Circuit “Marco Simoncelli”, φτάνοντας από κάθε ήπειρο (εκπροσωπούνται 86 Έθνη) για να μοιραστούν τρεις ημέρες εορτασμών και διασκέδασης.

Claudio Domenicali, Διευθύνων Σύμβουλος της Ducati:

«Η Παγκόσμια Εβδομάδα Ducati είναι το γεγονός που ενσωματώνει καλύτερα από οτιδήποτε άλλο την αποστολή της μάρκας μας να προσφέρει αξέχαστες εμπειρίες στους λάτρεις μας, δημιουργημένες γύρω από ειδικές μοτοσυκλέτες, οι οποίες είναι ένας μαγικός συνδυασμός τεχνολογίας και ομορφιάς σε καθαρό Ιταλικό σπορ στυλ. Οι αριθμοί αυτής της έκδοσης είναι εξαιρετικοί και αποδεικνύουν ότι η αγάπη για τη Ducati στον κόσμο δεν ήταν ποτέ τόσο δυνατή. Θέλω να ευχαριστήσω κάθε συμμετέχοντα, αλλά και όλο το προσωπικό που αποτελείται κυρίως από υπαλλήλους της Ducati που, ως συνήθως, εργάστηκαν σκληρά και κάνανε δυνατή αυτή την απίστευτη εμπειρία. Χάρη επίσης σε όλη την Ducati Corse και ειδικότερα στους αναβάτες, τους ήρωες της WDW, που τέθηκαν στη διάθεση των θαυμαστών και μας έδωσαν ένα σόου που είναι μοναδικό στον κόσμο, όπως το Lenovo Race of Champions. Οι επιδόσεις που πέτυχε η νέα Panigale V4 είναι πραγματικά απίστευτες: ο ταχύτερος γύρος στις κατατακτήριες ήταν μόλις 3.2 δευτερόλεπτα μακριά από το ρεκόρ αγώνων MotoGP, το οποίο ανήκει στον Francesco Bagnaia με 1m31.8s. Εξίσου απίστευτη είναι η αποφασιστικότητα με την οποία ο Pecco αποδείχθηκε για άλλη μια φορά ο καλύτερος, σε έναν αγώνα όπου όλοι είχαν ακριβώς την ίδια μοτοσυκλέτα».

Πολλές δραστηριότητες και ευκαιρίες έκαναν αυτή τη WDW2024 μοναδική. Συνεδρίες συναντήσεων, γνωριμιών και αυτόγραφων με αναβάτες της Ducati, μαθήματα οδήγησης και δοκιμαστικές βόλτες στο δρόμο, Hot Laps και test drives με Lamborghini, συζητήσεις με ειδικούς Ducati Talks, παραστάσεις κασκαντέρ, δραστηριότητες και πολλές δοκιμές στην πίστα. Στο paddock , οι διαφορετικές θεματικές περιοχές κατάφεραν να αναπαραστήσουν όλες τις διαφορετικές μοτοσυκλέτες του κόσμου της Ducati και την ψυχή που έχουν, με την έκθεση των μοντέλων που απαρτίζουν τη γκάμα (Adrenaline, Fun, Travel, Adventure και Lifestyle).

Η WDW2024 είναι μια παράσταση που ενώνει το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της Εταιρείας. Η ιστορία ζωντάνεψε μέσα από την έκθεση αφιερωμένη στα 30 χρόνια της 916, οι ιδιοκτήτες της οποίας ήταν οι πρωταγωνιστές μιας συναρπαστικής παρέλασης με επικεφαλής τους ήρωες Troy Bayliss και Carl Fogarty. Το μέλλον αντιπροσωπεύτηκε από το συναρπαστικό νέο κεφάλαιο της Ducati στο μοτοκρός, που εκπροσωπήθηκε χάρη στην πρώτη δημόσια έκθεση των πρωτοτύπων Desmo450 MX και την παρουσία των αναβατών Tony Cairoli (9 φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής) και Alessandro Lupino (8 φορές Πρωταθλητής Ιταλίας) .



Η πιο πολυσύχναστη περιοχή του poddock ήταν αναμφισβήτητα η “New Panigale V4 Sphere”, όπου η εταιρεία του Borgo Panigale παρουσίασε ζωντανά και αποκλειστικά για τους συμμετέχοντες της εκδήλωσης την ολοκαίνουργια Panigale V4, την έβδομη γενιά σούπερ σπορ μοτοσυκλετών Ducati στον κόσμο, μία ημέρα πριν από την εκδήλωση με ένα επεισόδιο Ducati World Première . Στο εσωτερικό της σφαίρας, η νέα Panigale V4 εκτέθηκε στο τυπικό κόκκινο χρώμα της Ducati και κατά τη διάρκεια και των τριών ημερών υπήρχαν τεχνικές πληροφορίες για τη μοτοσυκλέτα και την εξέλιξή της.

Η νέα Panigale V4 στην έκδοση S ήταν επίσης η μεγάλη πρωταγωνίστρια του πολυαναμενόμενου αγώνα Lenovo Race of Champions με 15 μοτοσυκλέτες να βγαίνουν στην πίστα με ειδικά χρώματα, πιστά αντίγραφα των μοτοσυκλετών που χρησιμοποιούνται σε Αγώνες από τους αναβάτες της Ducati στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Από τις Ελεύθερες Δοκιμές και τις Κατατακτήριες την Παρασκευή, ο αγώνας “Race of Champions” επιβεβαίωσε ότι ήταν ένα αθλητικό θέαμα παγκόσμιας κλάσης και ο αγώνας του Σαββάτου φούντωσε τον ενθουσιασμό των οπαδών, φτάνοντας στο απόγειό του όταν ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής MotoGP Francesco Bagnaia πέρασε η γραμμή τερματισμού στην πρώτη θέση μπροστά από τον Andrea Iannone (poleman την Παρασκευή) και τον Marc Marquez. Στις ανοιχτές στροφές του Misano World Circuit, οι χρόνοι που κατέγραψαν οι ήρωες της Ducati επιβεβαίωσαν αμέσως την απόδοση της νέας μοτοσυκλέτας με την pole position του Iannone στα 1m35.0s (πάνω από ένα δευτερόλεπτο καλύτερη από το 2022) και τον ταχύτερο γύρο αγώνα του Bagnaia σε 1m35,4s. Ο ρυθμός αγώνα της έκδοσης του 2024 ήταν συνολικά ένα ολόκληρο δευτερόλεπτο καλύτερος από την προηγούμενη έκδοση.

Στους πολλούς θαυμαστές που ήταν παρόντες στο Misano για να παρακολουθήσουν τον αγώνα Lenovo Race of Champions ενώθηκαν άλλοι 687,000 θεατές που συντονίστηκαν από το σπίτι για να παρακολουθήσουν τη ζωντανή ροή στο κανάλι της Ducati στο YouTube και στη σελίδα MotoGp.com στο Facebook. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό: έως και 12 Διεθνείς τηλεοπτικές και διαδικτυακές υπηρεσίες ροής μετάδοσαν τον αγώνα εντός του προγράμματός τους, καθιστώντας ουσιαστικά τον αγώνα Lenovo Race of Champions παγκόσμιο γεγονός.

Οι μοτοσυκλέτες του Lenovo Race of Champions, μοναδικές στα χρώματά τους σε αγωνιστική διαμόρφωση, που χαρακτηρίζονται από τη ζωηράδα των αναβατών και το τυπωμένο με λέιζερ όνομα του αγώνα και το λογότυπο του αναβάτη, πουλήθηκαν όλες διαδικτυακά μέσα σε λίγες ώρες σύμφωνα με την παράδοση, σε επιλεγμένους παθιασμένους πελάτες. Η πώληση πραγματοποιήθηκε μέσω ενός αποκλειστικού καταστήματος, το οποίο δημιουργήθηκε και διαχειρίζεται σε συνεργασία με την Drop E-business & love!, έναν πάροχο που δραστηριοποιείται στον κλάδο εδώ και 25 χρόνια.

Οι βασικοί πρωταγωνιστές του τριημέρου ήταν τα 240 επίσημα κλαμπ της Ducati που ήταν παρόντα στην εκδήλωση που εμψύχωσαν την WDW για όλη τη διάρκειά της. Επίσης, χάρη στη συνεισφορά τους, η παρέλαση των Ducatisti το βράδυ της Παρασκευής θα παραμείνει από τις πιο αξέχαστες στιγμές αυτής της δωδέκατης έκδοσης της WDW. Στη μεγαλύτερη παρέλαση που έγινε ποτέ, συμμετείχαν πολλές μοτοσυκλέτες, οι οποίες γέμισαν πλήρως την πίστα και στη συνέχεια παρέλασαν κατά μήκος της ακτής και έφτασαν στο Riccione, όπου πραγματοποιήθηκε το παραδοσιακό πάρτι “Rustida” και το “Land of Joy at the Beach”. Στην κορυφή της γραμμής τερματισμού μαζί με τον Claudio Domenicali ήταν οι αναβάτες του MotoGP και της Superbike, ο δήμαρχος του Misano Adriatico Fabrizio Piccioni και η διοίκηση της Ducati.

Η “La Notte dei Campioni”(Νύχτα των Πρωταθλητών), ένα υπέροχο νέο χαρακτηριστικό αυτής της έκδοσης, είχε τεράστια επιτυχία. Στο τέλος του αγώνα Lenovo Race of Champions, χιλιάδες κόσμου εισέβαλαν στην πίστα για να γιορτάσουν το βάθρο του αγώνα. Το ηλιοβασίλεμα η πίστα μετατράπηκε σε υπαίθρια ντίσκο σε μια παράσταση με παρουσιαστή τον Gianluca Gazzoli και με χαιρετισμούς από τη σκηνή από τους ήρωες της Ducati Corse. Τα DJ sets της Fargetta και του Rudeejay συνόδευσαν τους Ducatisti καθώς χόρευαν μέχρι αργά το βράδυ, καταλήγοντας τελικά σε μια πρωτοφανή επίδειξη πυροτεχνημάτων.

Η Παγκόσμια Εβδομάδα Ducati είναι μια εκδήλωση που δημιουργήθηκε με γνώμονα την κοινωνική ευθύνη, την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και την ενίσχυση της επωνυμίας. Το πόσιμο νερό διανεμήθηκε στο paddock σε βιώσιμη τιμή, ενώ μέρος της συνεισφοράς που ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες για τη χρήση των στολών και την αποθήκευση κράνους εντός του paddock, θα διατεθεί στο Κέντρο Ενάντια της Βίας CHIAMA της Ένωσης MondoDonna Onlus του συλλόγου γυναικών, ένα κέντρο κατά της βίας που έχει δεσμευτεί για την καταπολέμηση όλων των μορφών βίας με βάση το φύλο.

Πολλές εταιρείες αποφάσισαν να συμμετάσχουν ενεργά στην Παγκόσμια Εβδομάδα Ducati. Εκτός από την προαναφερθείσα Lenovo, η Ducati θα ήθελε να ευχαριστήσει τις MotoProtection, Monster Energy, WD40 and 24 Bottles, τους επίσημους κατόχους άδειας Safilo, Pittarosso και Locman (Official Time Keeper), μακροχρόνιους προμηθευτές που υποστηρίζουν την Ducati στην ανάπτυξη μοτοσυκλετών σειράς – Termignoni, Pirelli, Akrapovic, Shell, Bosch και STM – αλλά και οι Brembo, Givi, Dainese, Arai, Suomy, Kyt, Ilmberger Carbon Parts, Ognibene, NGK και Spidi, 3DBeta και Andreani, VMoto, Platum και Grani&Partners. Οι συνεργάτες αυτής της έκδοσης του WDW για το 2024 περιλαμβάνουν επίσης τις Contadi Castaldi, Aruba.it και EICMA (Επίσημοι Συνεργάτες), Summertrade (Πάροχος Τροφίμων & Ποτών), DHL (Συνεργάτης Logistic), Edelweiss Bike Travel και HP Motorrad (Travel Partner).

Ακολουθούν οι αριθμοί της Παγκόσμιας Εβδομάδας Ducati 2024:

– Συνολικά 5,925 γύροι στην πίστα με μοτοσυκλέτες και αυτοκίνητα κατά τη διάρκεια του τριημέρου

– 90,000 φωτογραφίες που τραβήχτηκαν από φωτογράφους του προσωπικού και 70 ώρες βίντεο

– 86 Έθνη εκπροσωπούνται από συμμετέχοντες

– Παρόντες 240 Επίσημοι Όμιλοι της Ducati

– 40 παγκόσμιοι τίτλοι θρυλικών και σημερινών αναβατών που έλαβαν μέρος στο WDW

– 15 Panigale V4 S σε ειδικά χρώματα

– 33 λεπτά ο χρόνος που χρειάστηκε η σειρά των μοτοσυκλετών Ducati για να φύγει από το Misano World Circuit “Marco Simoncelli” για να σχηματίσει την παρέλαση μοτοσυκλετών στο Riccione

– 1,296 εμπειρίες που έζησαν οι Ducatisti σε τρεις ημέρες μεταξύ πίστας, εκτός δρόμου και στο δρόμο

– 52 συζητήσεις Ducati Talks που κατανεμήθηκαν σε 5 διαφορετικά σημεία

– 104 «απόφοιτοι μηχανολογίας» στο Monta-Smonta

– 16 ώρες μουσικής μεταξύ DJ sets και ζωντανών παραστάσεων στο paddock και στις βραδινές εκδηλώσεις

– 12 Διεθνείς τηλεοπτικοί σταθμοί και υπηρεσίες διαδικτυακής ροής μεταδίδουν ζωντανά το Lenovo Race of Champions στο πρόγραμμά τους

– 98 Διευθυντές και υπεύθυνοι της Ducati από το Borgo Panigale και τα παραρτήματά της σε όλο τον κόσμο που σέρβιραν και μαγείρεψαν κατά τη διάρκεια του Rustida

– 531 μοντέλα Ducati 916/996/998 επίσημα καταχωρισμένα στη WDW2024

Τα ψηφιακά νούμερα της Παγκόσμιας Εβδομάδας Ducati 2024:

– 565,000 προβολές σελίδας στην ιστοσελίδα της Ducati αφιερωμένη στην WDW από τότε που άνοιξαν οι πωλήσεις εισιτηρίων

– Πάνω από 17 εκατομμύρια εμφανίσεις στα προφίλ κοινωνικής δικτύωσης της Ducati

– Πάνω από 687,000 θεατές συνδέθηκαν στη ζωντανή μετάδοση του Lenovo Race of Champions στο κανάλι της Ducati στο YouTube και στη σελίδα MotoGP στο Facebook

– 130,000 συνεδρίες καταγράφηκαν μέσω της εφαρμογής WDW