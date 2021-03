Οι μοναδικές Ferrari του Gianni Agnelli

Στις 12 Μαρτίου ξεκίνησε μια πολύ ιδιαίτερη έκθεση στη Μόντενα της Ιταλίας. Πρόκειται για την παρουσίαση των μοναδικών και πολύ ιδιαίτερων μοντέλων Ferrari τα οποία βρίσκονταν στην κατοχή του Gianni Agnelli, του θρυλικού Ιταλού βιομηχάνου και βασικού μετόχου του Ομίλου Fiat.

Πολύ σπάνια μοντέλα με το γούστο του Agnelli

Η έκθεση "Gianni Agnelli and Ferrari. The Elegance of the Legend" πραγματοποιείται στον εκθεσιακό χώρο MEF της Μόντενα και μπορεί κάποιος να την επισκεφθεί μόνο διαδικτυακά λόγω των περιορισμών της πανδημίας Covid-19. Εκεί, ο επισκέπτης θα έχει την ευκαιρία να δει τα εκπληκτικά μοντέλα της Ferrari που φτιάχτηκαν για τον Agnelli όπως τη μία και μοναδική 166MM.

Ο Gianni Agnelli σπούδασε Νομικά, εξόν και το ψευδώνυμο "Δικηγόρος"

Ο "Δικηγόρος" που ήταν το προσωνύμιο του Angelli, ζήτησε από τη Ferrari να του κατασκευάσει μια 212 Inter Μοντέλα που δεν έχεις ξαναδεί καθώς σχεδιάστηκαν αποκλειστικά για τον Agnelliστα χρώματα της αγαπημένης του ομάδας, ενώ το 1955 πήρε στα χέρια του μια 375 America σχεδιασμένη από τον Battista "Pinin" Farina. Μια θρυλική Testarossa επίσης σχεδιάστηκε για τον Angelli με ανοιχτή οροφή, ενώ από τη συλλογή του δεν έλειπε η F-40, η 360 Spider και φυσικά το μονοθέσιο Formula 1 της Ferrari του 2003 το οποίο ήταν αφιερωμένο στον Gianni Agnelli.

Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τη 1η Απριλίου και μπορείτε να την επισκεφτείτε μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Ferrari.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πού πας με τη Ferrari αφού δεν μπορείς!

Αυτή είναι η νέα Ferrari SF21

Στα σκαριά ο αντικαταστάτης της LaFerrari