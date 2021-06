Μια Lamborghini οδηγεί τα αεροπλάνα στην Μπολόνια

Το αεροδρόμιο της Μπολόνια έχει μια ιδιαίτερη σχέση με την Lamborghini. Τα τελευταία χρόνια η ιταλική Το αεροδρόμιο της Μπολόνια ονομάζεται Guglielmo Marconi, γνωστός ως πατέρας των ραδιοκυμάτωνφίρμα δανείζει διάφορα μοντέλα της προκειμένου να παίζουν το ρόλο του "οδηγού" για τα αεροπλάνα που προσγειώνονται ή απογειώνονται. Στην πραγματικότητα όμως είναι μια από τις καλύτερες ατραξιόν του αεροδρομίου.

Για τη φετινή καλοκαιρινή περίοδο η Lamborghini αποφάσισε να δώσει στο αεροδρόμιο της ιταλικής πόλης ένα από τα πιο γρήγορα μοντέλα της, τη Huracan EVO. Η EVO έρχεται να αντικαταστήσει την απλή Huracan και να δώσει ακόμα πιο ακραίες επιδόσεις στο αυτοκίνητο που κινείται στις πίστες του αεροδρομίου.

Η συγκεκριμένη Huracan είναι εφοδιασμένη με τον ατμοσφαιρικό V10 κινητήρα των 5,2 λίτρων ο οποίος Αναρωτιέμαι ποιος θα είναι ο υπάλληλος που θα οδηγεί τη συγκεκριμένη Lamboαποδίδει 630 ίππους. Η επιτάχυνση της Lamborghini είναι απίστευτη καθώς τα πρώτα 100Km/h έρχονται σε μόλις 2,9 δευτερόλεπτα κάτι που το καθιστά το πιο γρήγορο όχημα μέχρι τα 100Km/h σε όλο το αεροδρόμιο - ακόμα και από τα αεροπλάνα!

Το Huracan EVO έχει δεχτεί τις εξωτερικές αναβαθμίσεις από το Centro Stile. Είναι βαμμένο σε ματ πράσινο χακί, διαθέτει φώτα προειδοποίησης στην οροφή και σε πορτοκαλί φόντο ένα μεγάλο λογότυπο που αναγράφει "Follow Me in Our Beautiful Italy". Κάπως έτσι σε υποδέχονται στην Μπολόνια λοιπόν…

