Τα νέα Morgan σχεδιάστηκαν με τη βοήθεια των πελατών

Η Morgan μπορεί να έχει ξεκαθαρίσει ότι το μέλλον της ανήκει στην ηλεκτροκίνηση, αλλά ώσπου να έρθειTo "γρήγορο" Plus 6 έχει κινητήρα 6κύλινδρο BMW απόδοσης 330 ίππων. εκείνη η στιγμή ασχολείται ακόμα με τα υπάρχοντα μοντέλα της. Για το 2022 έχει ετοιμάσει αρκετές αναβαθμίσεις για τα Plus 4 και Plus 6, οι οποίες ήρθαν έπειτα από συστάσεις των πελατών και του ειδικού Τύπου.

Τα αναβαθμισμένα μοντέλα έχουν διαφορετικό, πιο εκλεπτυσμένο σχεδιασμό στο καπό για να βελτιωθεί η ορατότητα εμπρός. Μαζί βελτιώθηκαν και η προστασία από τις καιρικές συνθήκες, όπως φυσικά και η εμφάνιση του μοντέλου. Η Morgan ασχολήθηκε και με το σύστημα κλειδώματος του εμπρός μέρους, ενώ έγινε καλύτερη δουλειά στη συναρμολόγηση στις πόρτες και το πορτμπαγκάζ.

Το Plus 6 είναι το πιο σπορ της παρέας με μεγάλους μαύρους τροχούς!

Στο εσωτερικό έχουμε καινούρια καθίσματα με βελτιωμένη την άνεση και τη στήριξη του σώματος. Θα Το Plus 4 διαθέτει κινητήρα 2.0 λίτρων BMW με 250 ίππους απόδοση και 0-100Km/h σε 4,8''.υπάρχουν δύο επιλογές στα καθίσματα, μία στάνταρ και μια ρυθμιζόμενη. Στον προαιρετικό εξοπλισμό θα υπάρχει έξτρα χώρος αποθήκευσης ο οποίος θα τοποθετείται στο πίσω μέρος, ενώ στάνταρ θα έχουμε θύρες φόρτισης USB, LED φώτα και LED εσωτερικό φωτισμό.

Ο αγοραστής θα μπορεί να επιλέξει και το σύστημα εξάτμισης στα Plus 4 και Plus 6 με την επιλογή του Active Sports Exhaust System για να κάνει και την ηχητική εμπειρία συναρπαστική στο Morgan του.

