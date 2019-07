Στους Κινέζους το 5% της Daimler

Έπειτα από πολύμηνες διαπραγματεύσεις, ο κινεζικός όμιλος BAIC (Beijing Automotive Group Co. Ltd.) απέκτησε το 5% του μετοχικού σχήματος της Daimler.

Την είδηση επιβεβαίωσε επίσημα η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία, με τον πρόεδρο της Daimler και επικεφαλής της Mercedes, Ola Kallenius, να κάνει λόγο για έναν μακροπρόθεσμο επενδυτή που θα ενισχύσει την εταιρεία, ειδικά στην αγορά της Κίνας.

Οι δύο όμιλοι συνδέονται από το 2003. Έχουν μία μακρόχρονη και επιτυχημένη στρατηγική εταιρική σχέση, που αφορά στους τομείς της παραγωγής, της έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και των πωλήσεων οχημάτων.

Επίσης, από το 2013, η Daimler μετέχει στο μετοχικό σχήμα της BAIC Motor, της εισηγμένης στο χρηματιστήριο θυγατρικής της BAIC, κατέχοντας το 9,55% των μετοχών της, ενώ πέρυσι, απέκτησε μερίδιο 3,01% στην εταιρεία BAIC BluePark New Energy Technology Co. Ltd.

Τέλος, αξίζει να σημειώσουμε πως, η κινεζική Geely έχει μερίδιο 9,69% στη Daimler και είναι ο μεγαλύτερος μέτοχός της.