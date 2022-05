H FIAT ανεβάζει ρυθμό στο δρόμο της ηλεκτροκίνησης και παρουσιάζει το νέο 500 «La Prima by Bocelli»

Επιμέλεια: Περικλής Χαλάτσης

Σε μια όμορφη αλλά και διαφορετική εκδήλωση που έγινε στο «Alpemare Beach Club» στην Τοσκάνη, ο κ. Olivier Francois, CEO της FIAT και CMO της Stellantis παρουσίασε το νέο 500 “La Prima by Bocelli” καθώς και το νέο σύστημα ήχου JBL Premium Audio Mastered by Bocelli. Δίπλα του στην παρουσίαση βρίσκονταν ο Μαέστρος Andrea Bocelli και ο γιός του, Matteo Bocelli που είναι επίσης μουσικός.

Ο κ. Olivier Francois κατά τη διάρκεια της παρουσίασης “Setting a new Tempo” αναφέρθηκε στο γρήγορο ρυθμό με τον οποίο η Ιταλική μάρκα κινείται στο δρόμο της εξηλεκτρισμένης αυτοκίνησης, αλλά και στην ξεχωριστή συνεργασία με την οικογένεια Bocelli, η οποία οδήγησε στη δημιουργία του νέου 500 “La Prima by Bocelli”, αλλά και του νέου συστήματος ήχου υψηλής πιστότητας JBL Premium Audio Mastered by Bocelli.

Το νέο 500 έχει συμβάλει τα μέγιστα στην πορεία εξηλεκτρισμού της FIAT, η οποία σε συνδυασμό με τα 500-Panda Hybrid και 500X-Tipo Hybrid 48V, πλέον διαθέτει μια 100% εξηλεκτρισμένη γκάμα Η παρουσίαση αυτή ήταν ιδιαίτερη σημαντική γιατί ο κ. Francois τόνισε το γρήγορο ρυθμό με τον οποίο η FIAT κινείται στο χώρο της εξηλεκτρισμένης αυτοκίνησης. Είπε ότι τα νέα μοντέλα της μάρκας από το 2024 και μετά θα είναι αμιγώς ηλεκτρικά ενώ από το 2027 η FIAT θα αποχαιρετήσει τα ορυκτά καύσιμα στην Ευρώπη.

Ποια όμως είναι η σχέση του Andrea Bocelli με τη Fiat. Ο διάσημος μαέστρος εξήγησε την ιστορία πίσω από την εξέλιξη του νέου συστήματος ήχου, ενώ ο γιός του Matteo Bocelli «έντυσε» με το νέο του τραγούδι, “Tempo”, την καμπάνια του νέου 500 “La Prima by Bocelli”.

Το ηλεκτρικό 500 είναι το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο πόλης που εξοπλίζεται με την καινοτόμα τεχνολογία της JBL, “Virtual Venues”. Ο Ιταλός τενόρος εξήγησε τη δημιουργία αυτού του συστήματος υψηλής πιστότητας, το οποίο ρυθμίστηκε έτσι ώστε να ταιριάζει απόλυτα με την αθόρυβη μετακίνηση που προσφέρει ένα αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο όπως το νέο 500.

Ο κ. Olivier Francois είπε σχετικά:

«Είμαστε ενθουσιασμένοι για αυτή τη συνεργασία μας με τους Andrea και Matteo Bocelli, δύο ξεχωριστούς ανθρώπους που συνέβαλαν τα μέγιστα στη εξέλιξη αυτού του συστήματος. Το νέο 500 “La Prima by Bocelli” εφοδιάζεται με ένα ηχοσύστημα υψηλής πιστότητας που ρυθμίστηκε από τον Μαέστρο για την τέλεια εμπειρία ήχου. Tο γεγονός ότι το νέο τραγούδι του Matteo συνοδεύει το νέο μας αυτοκίνητο δείχνει για ακόμα μια φορά ότι με το νέο 500 δεν προσφέρουμε απλά ένα προηγμένο ηλεκτρικό όχημα, αλλά μια μοναδική Ιταλική εμπειρία αυτοκίνησης.

Άλλωστε η ομορφιά και η ηρεμία που έχει μια αθόρυβη καμπίνα ενός αυτοκινήτου αποτελεί το ιδανικό μέρος για να απολαύσει κανείς τον τέλειο ήχο που σχεδιάστηκε για αυτήν, προσφέροντας κάθε στιγμή την εμπειρία του να βρίσκεσαι στην “golden seat”, την καλύτερη θέση από πλευράς ήχου που μπορεί να έχει ένας θεατής σε μια μουσική παράσταση. Με λίγα λόγια φέραμε τον κόσμο του Bocelli μέσα στο θρυλικό μας μοντέλο.»

Για τη συνεργασία του με τη Fiat αναφέρθηκε και ο Μαέστρος, Andrea Bocelli :

«Η αναζήτηση της ομορφιάς αποτελούσε πάντα τη βασική μου επιδίωξη. Χάρη στο FIAT 500, ένα ορόσημο του στιλ ενώσαμε τις δυνάμεις μας για να προσφέρουμε μια εμπειρία αρμονίας για όλες τις αισθήσεις. Με την καινοτόμα τεχνολογία που εξελίξαμε κάθε διαδρομή γεμίζει με συναισθήματα και η φωνή μας μέσα μας (γιατί όλοι τραγουδάμε με την καρδιά) θα νιώσει την εμπειρία του να βρίσκεται σε ένα θέατρο, έναν ανοικτό συναυλιακό χώρο ή ένα στούντιο ηχογράφησης…»

Ο κ. Matteo Bocelli συμπλήρωσε ότι είναι μεγάλη τιμή αυτή η συνεργασία με τη FIAT για την εξέλιξη αυτής της τεχνολογίας.

Ας δούμε τον κόσμο του Μαέστρου Andrea Bocelli μέσα από τα τέσσερα "Virtual Venues" του ηλεκτρικού FIAT 500.Το σύστημα προσφέρει τέσσερα προγράμματα που δημιουργούν συνθήκες αντίστοιχες με μέρη που ο Ιταλός τενόρος αγαπά να απολαμβάνει τη μουσική:

• “My Music Room” το οποίο μετατρέπει το εσωτερικό του αυτοκινήτου σε ένα δωμάτιο με «ζεστό» ήχο. Όπως εξηγεί και ο Μαέστρος: «Είναι ο αγαπημένος μου χώρος για να ακούω μουσική στο σπίτι. Ένας φιλικός και ζεστός χώρος αφιερωμένος στην ακουστική τελειότητα.»

• “My Recording Studio” “Το σύστημα προσομοιώνει την ακουστική του προσωπικού μου studio ηχογράφησης, ένα χώρο τεχνολογίας που επιτρέπει στον καλλιτέχνη να αναζητήσει την τελειότητα», σημειώνει ο Μαέστρος.

• “G. Verdi Opera House” το πρόγραμμα δίνει στον ακροατή την καλύτερη θέση σε ένα από τα πλέον σημαντικά σημεία για τη μουσική, την Όπερα Giuseppe Verdi στην Πίζα. «Εκεί έκανα το ντεμπούτο μου και αποτελεί ένα από τα καλύτερα μέρη από άποψη ηχητικής στον κόσμο. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα στο 500 δίνει μια πολύ καλή γεύση από αυτό το μοναδικό χώρο», αναφέρει ο Bocelli.

• “My Open-air Arena” η ατμόσφαιρα και η δυναμική μια συναυλίας σε ανοικτό χώρο παίρνει ζωή από τη συγκεκριμένη επιλογή στο σύστημα της JBL. «Η ακουστική έχει εμπνευστεί από το ‘Teatro del Silenzio’,που βρίσκεται στην Τοσκάνη και δίνει την τέλεια δυναμική και ενέργεια που παίρνει κανείς από μια συναυλία σε ανοικτό χώρο», συμπληρώνει ο Μαέστρο.

Παράλληλα με τα τέσσερα παραπάνω προγράμματα, το JBL Premium Audio Mastered by Bocelli διαθέτει επιπλέον λειτουργίες, όπως την «έξυπνη» διαμόρφωση του ήχου σύμφωνα με την ταχύτητα αλλά και τους ήχους που υπάρχουν μέσα στην καμπίνα. Το σύστημα έχει εξελιχθεί ώστε να λειτουργεί άψογα τόσο στην έκδοση hatchback του 500, όσο και την cabrio.

Το νέο, αμιγώς ηλεκτρικό 500, έχει ήδη κατακτήσει 30 βραβεία, ενώ αποτελεί το δημοφιλέστερο ηλεκτρικό αυτοκίνητο πόλης σε 11 Ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, ενώ παράλληλα είναι το δεύτερο δημοφιλέστερο ηλεκτρικό όχημα ανεξαρτήτου κατηγορίας σε όλη την Ευρώπη.