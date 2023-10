Του Π. Χαλάτση

Ο τρείς φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής στη F1 έκανε τον καλύτερο χρόνο αλλά τελικά δεν μέτρησε αφού είχε βγει εκτός ορίων της πίστας στην 19η στροφή. Θεωρήθηκε -βάσει κανονισμών- υπέρβαση και έτσι βρέθηκε εκτός της πρώτης πεντάδος.

Στο Q1 ο F. Alonso για 55 χιλιοστά του δευτερολέπτου δεν κατάφερε να περάσει στο Q2 και έτσι ο Ισπανός την Κυριακή θα ξεκινήσει από την 17η θέση.

Στο Q2 ο Sergio Perez δεν τα πήγε καλά. Μόλις που κατάφερε να κρατηθεί στην δεκάδα που πέρασε στο Q3. Δεν μπορούμε να πούμε ότι πήγαν καλά ο Ricciardo, ο Bottas και ο Tsunoda. Περιμέναμε κάτι καλύτερο.

Στην τελική προσπάθεια για την Pole Position αυξήθηκε το ενδιαφέρον. Ο Charles Leclerc έκανε χρόνο 1:34.829. Πίσω του με διαφορά 56 χιλιοστά ήταν ο Hamilton. O Verstappen στην τελευταία στροφή γλίστρησε και έχασε χρόνο.

Θα πρέπει ο Ολλανδός αφού έχει ήδη κερδίσει το φετινό παγκόσμιο τίτλο να είναι λίγο αδιάφορος για τους απόλυτους χρόνους. Και λόγικό είναι να μη ρισκάρει αφού μόνο χασούρα θα έχει και κανένα κέρδος.

Οι χρόνοι μετά την καρό σημαία για την Pole Position

Σήμερα, 21 Οκτωβρίου, στις 20.30 θα γίνει το Sprint Shootout για να βγει αυτός που θα ξεκινήσει πρώτος στο sprint.

Μία ώρα μετά τα μεσάνυκτα (01.00) στις 22/10 θα ξεκινήσει το Sprint που γίνεται για πρώτη φορά στο Οστιν. Ο νικητής θα πάρει τους βαθμούς που για τους πιλότους που διεκδικούν τη 2η θέση είναι πολύτιμοι.

Μερικές στροφές του Circuit of the Americas που σχεδίασε ο Herman Tilke είναι εμπνευσμένες από διάσημες στροφές, σε άλλες διάσημες πίστες.

Οι στροφές 3 έως 6 θυμίζουν το σύμπλεγμα στροφών Maggotts-Becketts στο Silverstone, οι στροφές 12 έως 15 είναι εμπνευσμένες από ένα τμήμα του Hockenheimring, ενώ οι στροφές 16 έως 18 παραπέμπουν στη διάσημη στροφή 8 στην Κωνσταντινούπολη.

Οι οδηγοί θα έχουν στη διάθεσή τους στο Circuit of the Americas τη γόμα C2 ως P Zero λευκή/σκληρή, τη γόμα C3 ως P Zero κίτρινη/μέση και τη γόμα C4 ως P Zero κόκκινη/μαλακή. Η μέση και η σκληρή γόμα χρησιμοποιήθηκαν στον περσινό αγώνα.

Ο αγώνας της Κυριακής (22/10) θα ξεκινήσει στις 22.00 και η σειρά εκκίνησης θα είναι ως εξής:

Το Circuit of the Americas έχει συνολικό μήκος 5.523 km, οι αγωνιζόμενοι θα κάνουν 56 γύρους και θα καλύψουν 308.405 km.